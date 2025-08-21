Mâu thuẫn trên bàn nhậu, một người đàn ông bị đâm tử vong ở Lâm Đồng

Xảy ra mâu thuẫn trong lúc nhậu tại xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh (Lâm Đồng), Quách Đình Tuấn đã dùng dao đâm chết ông Giang Thành Quang rồi ra đầu thú.

Sáng 21/8, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường và tử thi để phục vụ điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra đêm 20/8 tại xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh.

Theo thông tin ban đầu, tối 20/8, ông Giang Thành Quang (56 tuổi, quê xã Sơn Phú, tỉnh Vĩnh Long) cùng một số thợ xây đến quán Sân Vườn, thôn Tân Lâm 4 ăn nhậu. Tại đây, ông Quang có lời qua tiếng lại với Quách Đình Tuấn (30 tuổi), là con trai chủ quán. Mâu thuẫn căng thẳng nhưng được mọi người can ngăn, ông Quang bỏ ra về lán trại gần đó.

Vụ việc xảy ra tối 20/8. Ảnh: Cắt từ clip

Tuy nhiên, Tuấn không kiềm chế được cơn tức giận, đã cầm dao nhọn đuổi theo. Khi đến trước lán, Tuấn bất ngờ đâm một nhát trúng ngực trái ông Quang khiến nạn nhân gục ngã và tử vong ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Tuấn rời hiện trường.

Khoảng 20 phút sau, lực lượng Công an xã Đinh Trang Thượng tiếp nhận tin báo, triển khai khoanh vùng và truy tìm nghi phạm. Đến 22h10, Tuấn đã đến cơ quan công an đầu thú. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng ngay trong đêm đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ điều tra.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.