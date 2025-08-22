Bắt đối tượng trộm xe máy rồi "gạ" chủ nhân chuộc lại

Sau khi lấy trộm được xe máy, Trần Sơn (Lâm Đồng) đã liên hệ với khổ chủ đề nghị chuộc lại với số tiền 1,5 triệu đồng.

Ngày 22/8, thông tin từ Công an xã Liên Hương (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công vụ trộm xe máy rồi liên hệ với chủ xe đòi tiền chuộc xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, Công an xã Liên Hương tiếp nhận tin trình báo của chị N.T.H. (26 tuổi, trú xã Liên Hương) về việc chị bị kẻ gian trộm xe máy tại bờ kè Phước Thể vào ngày 19/8. Sau đó, có một người đàn ông đã liên hệ với chị H. nói là biết rõ kẻ trộm xe và đề nghị chị H. chuộc với số tiền 1,5 triệu đồng.

Đối tượng Trần Sơn cùng tang vật bị bắt giữ.

Nhận được tin báo, Công an xã Liên Hương đã triển khai lực lượng điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Qua điều tra, Công an xã Liên Hương đã xác định và bắt giữ Trần Sơn (44 tuổi, trú tại địa bàn) là kẻ thực hiện vụ trộm nói trên.

Tại cơ quan Công an, Sơn khai nhận sau khi trộm chiếc xe máy đã mang đi cất giấu rồi liên hệ với chị H. để yêu cầu chuộc xe với số tiền 1,5 triệu đồng. Với thủ đoạn tương tự, ngày 24/7, Sơn đã thực hiện trót lọt với số tiền 2,1 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

