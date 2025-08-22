Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt đối tượng trộm xe máy rồi "gạ" chủ nhân chuộc lại

Sau khi lấy trộm được xe máy, Trần Sơn (Lâm Đồng) đã liên hệ với khổ chủ đề nghị chuộc lại với số tiền 1,5 triệu đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 22/8, thông tin từ Công an xã Liên Hương (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công vụ trộm xe máy rồi liên hệ với chủ xe đòi tiền chuộc xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, Công an xã Liên Hương tiếp nhận tin trình báo của chị N.T.H. (26 tuổi, trú xã Liên Hương) về việc chị bị kẻ gian trộm xe máy tại bờ kè Phước Thể vào ngày 19/8. Sau đó, có một người đàn ông đã liên hệ với chị H. nói là biết rõ kẻ trộm xe và đề nghị chị H. chuộc với số tiền 1,5 triệu đồng.

doi-tien-chuoc-2-9800-6117.jpg
Đối tượng Trần Sơn cùng tang vật bị bắt giữ.

Nhận được tin báo, Công an xã Liên Hương đã triển khai lực lượng điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Qua điều tra, Công an xã Liên Hương đã xác định và bắt giữ Trần Sơn (44 tuổi, trú tại địa bàn) là kẻ thực hiện vụ trộm nói trên.

Tại cơ quan Công an, Sơn khai nhận sau khi trộm chiếc xe máy đã mang đi cất giấu rồi liên hệ với chị H. để yêu cầu chuộc xe với số tiền 1,5 triệu đồng. Với thủ đoạn tương tự, ngày 24/7, Sơn đã thực hiện trót lọt với số tiền 2,1 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Trộm xe máy #khổ chủ #chuộc lại #Công an Lâm Đồng #bắt giữ #đối tượng Trần Sơn

Bài liên quan

Xã hội

Bắt đối tượng có 3 tiền án trộm cắp xe máy ở Hà Nội

Qua điều tra, đối tượng Dương khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác, đồng thời cơ quan chức năng xác định đối tượng này đã có 3 tiền án.

Ngày 19/8, Công an phường Kim Liên, TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ đối tượng Bùi Văn Dương (SN 1992, thường trú tại: xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên) về hành vi trộm cắp tài sản.

doituongduong-1755532652763-1755532653035448899505.jpg
Đối tượng Bùi Văn Dương.
Xem chi tiết

Xã hội

Tóm gọn nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe máy ở Đà Nẵng

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng vừa bắt giữ nhóm đối tượng liên tiếp thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn từ đầu tháng 8 - 2025 đến nay.

Ngày 14/8, thông tin từ Công an phường Hải Vân (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 7 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản. Đây là nhóm đối tượng liên tiếp thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn từ đầu tháng 8/2025 đến nay.

Theo kết quả điều tra, từ đầu tháng 8/2025, trên địa bàn phường Hải Vân liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy, đặc biệt tại một khu chung cư trên địa bàn.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt đối tượng trộm xe máy của người dân ở Quảng Trị

Lợi dụng sơ hở của người dân, Hồ Văn Xon (Quảng Trị) đã đột nhập lấy trộm xe máy rồi đem bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 9/8, Công an xã A Dơi (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ đối tượng Hồ Văn Xon (SN 2005, trú tại thôn Ra Man, xã A Dơi) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 31/5, Hồ Văn Xon đã lợi dụng sự sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp một chiếc xe mô tô tại thôn Ra Man, xã A Dơi (thuộc địa bàn xã Xy cũ trước khi sáp nhập).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới