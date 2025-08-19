Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Manh động chống trả, nhóm nghi sử dụng ma túy bị khống chế ở Lâm Đồng

Khi bị phát hiện, nhóm đối tượng cố thủ trong ô tô, manh động chống trả, tông hỏng nhiều xe công an trước khi bị lực lượng chức năng khống chế.

Bảo Giang

Ngày 19/8, Công an xã Hàm Thuận Bắc cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, xử lý nhóm đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 18/8, từ tin báo của người dân về việc một số đối tượng tụ tập có biểu hiện nghi vấn tại thôn Phú Lập, lực lượng Công an xã đã triển khai chốt chặn, kiểm tra một ô tô khả nghi.

536561666-122204664932094564-8430801075283246755-n.jpg
Chiếc ô tô nhóm đối tượng sử dụng để cố thủ khi bị Công an kiểm tra tại xã Hàm Thuận Bắc. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Khi bị yêu cầu kiểm tra, 4 đối tượng bên trong xe không hợp tác, khóa chặt cửa cố thủ, thậm chí có dấu hiệu tiêu hủy chứng cứ. Lực lượng chức năng buộc phải phá cửa can thiệp. Tuy nhiên, nhóm này bất ngờ nổ máy, tăng ga lao thẳng vào 4 xe máy của cán bộ, trong đó có một xe công vụ.

Trước sự manh động trên, Công an xã đã nhanh chóng phá kính cửa bên lái, khống chế tài xế Nguyễn Ngọc Q. (SN 1995, trú Lâm Đồng) cùng ba đối tượng đi cùng là Nguyễn Tiến D. (SN 1995, trú Đồng Nai), Cao Văn T. (SN 2001) và Nguyễn Văn T. (SN 1998), đều trú tại Lâm Đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video: Lực lượng Biên phòng liên tiếp triệt phá nhiều chuyên án ma túy, buôn lậu lớn:

Nguồn: VTV1
#bắt giữ nhóm ma túy Lâm Đồng #chống trả lực lượng công an #xe ô tô cố thủ ma túy

Bài liên quan

Xã hội

Bắt giữ 11 đối tượng mang theo hung khí đi gây rối trật tự công cộng

Nhóm thanh niên gồm 11 đối tượng điều khiển 6 xe máy đua nhau chạy với tốc độ cao, vượt đèn đỏ trên các tuyến đường TP Hà Nội.

Công an phường Kim Liên vừa phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội bắt giữ 11 đối tượng mang theo hung khí đi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, khoảng 21h30 ngày 13/8, Công an phường Kim Liên, Hà Nội nhận được trình báo của chị Đ.C (SN 1985, trú tại Hà Nội) trình báo về việc rạng sáng cùng ngày, cháu của chị C là T.D.P (SN 2009, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội) bị một nhóm thanh niên đánh và bắn đạn bi vào mắt phải tại khu vực đường Trường Chinh phải đi cấp cứu tại Bệnh viện mắt trung ương.

capture-2206.png
Các đối tượng cùng tang vật liên quan tới vụ việc.
Xem chi tiết

Xã hội

Truy bắt nhóm đối tượng lái ô tô đi trộm cắp tài sản ở Lâm Đồng

Khi tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng ra tín hiệu dừng xe, nhóm đối tượng đã điều khiển ô tô bỏ chạy.

Ngày 19/8, thông tin từ Trạm CSGT Mađaguôi (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ 3 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 19/8, Tổ Cảnh sát giao thông số 8 thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Mađaguôi do Thiếu tá Đinh Ngọc Nam và Thượng úy Nguyễn Long Hoàng phụ trách, đã phát hiện một ô tô cũ gắn biển giả 72A-253.76 di chuyển trên đường.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt quản lý cấp cao trong đường dây lừa đảo 972 tỷ đồng

Tính từ ngày 28/5/2024 đến 23/1/2025, tổ chức lừa đảo này đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của 13.543 người dân Việt Nam với số tiền lên tới hơn 972 tỷ đồng.

Ngày 19/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia và Công an Campuchia bắt giữ một đối tượng truy nã đang lẩn trốn tại khu vực Tam Thái Tử thuộc TP Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia. Đối tượng truy nã bị bắt giữ là Nìm Cún Pẩu (SN 1984, trú tại ấp Thuận An, xã Bàu Hàm, tỉnh Đồng Nai), bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

can-bo-co-quan-an-ninh-dieu-tra-cong-an-tinh-bac-ninh-lam-viec-voi-doi-tuong-nim-cun-pau1-17555742629731575618854.jpg
Đối tượng Nìm Cún Pẩu tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới