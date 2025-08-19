Manh động chống trả, nhóm nghi sử dụng ma túy bị khống chế ở Lâm Đồng

Khi bị phát hiện, nhóm đối tượng cố thủ trong ô tô, manh động chống trả, tông hỏng nhiều xe công an trước khi bị lực lượng chức năng khống chế.

Ngày 19/8, Công an xã Hàm Thuận Bắc cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, xử lý nhóm đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 18/8, từ tin báo của người dân về việc một số đối tượng tụ tập có biểu hiện nghi vấn tại thôn Phú Lập, lực lượng Công an xã đã triển khai chốt chặn, kiểm tra một ô tô khả nghi.

Chiếc ô tô nhóm đối tượng sử dụng để cố thủ khi bị Công an kiểm tra tại xã Hàm Thuận Bắc. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Khi bị yêu cầu kiểm tra, 4 đối tượng bên trong xe không hợp tác, khóa chặt cửa cố thủ, thậm chí có dấu hiệu tiêu hủy chứng cứ. Lực lượng chức năng buộc phải phá cửa can thiệp. Tuy nhiên, nhóm này bất ngờ nổ máy, tăng ga lao thẳng vào 4 xe máy của cán bộ, trong đó có một xe công vụ.

Trước sự manh động trên, Công an xã đã nhanh chóng phá kính cửa bên lái, khống chế tài xế Nguyễn Ngọc Q. (SN 1995, trú Lâm Đồng) cùng ba đối tượng đi cùng là Nguyễn Tiến D. (SN 1995, trú Đồng Nai), Cao Văn T. (SN 2001) và Nguyễn Văn T. (SN 1998), đều trú tại Lâm Đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

