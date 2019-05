Xót xa chó bị buộc mõm đến hoại tử ở Lạng Sơn

Theo thông tin mới nhất, chú chó đáng thương đã được nhóm tình nguyện chuyên giải cứu động vật tìm thấy và đưa về Hà Nội điều trị. Trước đó, ngày 24/5, Page Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội đã đăng tải hình ảnh một chú chó bị buộc chặt mõm đang lang thang tại Lạng Sơn trông rất đáng thương, cứ thấy người đuổi theo là chú chó sợ hãi, bỏ chạy. Những bạn trẻ trong nhóm tình nguyện chuyên giải cứu động vật ở Hà Nội đã lên đường tìm kiếm chú chó đáng thương. Chú chó bị buộc mõm bằng dây chun đã nhiều ngày, mõm sưng vù, lưỡi thì bị kẹp ra bên ngoài nên không ăn uống được gì Bác sĩ dự đoán chú chó đáng thương bị trộm chó buộc băng keo sau khi trúng đạn và thoát ra được. Tình trạng bị buộc mõm không thể ăn uống như vậy kéo dài ít nhất 10 ngày, nên nỗi mõm hoại tử do bị băn dính đen thít quá chặt đã mòn thịt vào tới tận xương. Ngay khi được cứu hộ, chú chó nhanh chóng được đưa đi điều trị. Mọi người đều nhận xét chú chó Nemo rất ngoan, rất biết điều hợp tác để bác sĩ xử lý vết thương nhiễm trùng thối. Phác đồ điều trị dành cho chú chó những ngày tới sẽ là kháng sinh kháng viêm và giảm đau cơ bản. Việc trộm chó là một vấn đề nổi cộm, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội với nhiều ý kiến khác nhau. Nạn buôn chó còn liên quan trực tiếp đến việc bùng nổ các dịch bệnh như giun xoắn, bệnh tả và bệnh dại. Mỗi năm có rất nhiều con chó bị bắt và trải qua hành trình chuyên chở dài dặc từ Thái Lan sang Việt Nam để làm thịt. Nhiều con chó chết, vì khát và ngạt thở trên đường đi Những chú chó cảnh quý, nếu còn sống sẽ được các “cẩu tặc” móc nối thông qua môi giới, liên hệ với những người chủ để chuộc lại, hoặc bán cho những người có nhu cầu mua. Những con chó không may bị chích điện quá tay, hay bị dính bả, sẽ được đem ra tiêu thụ ở một số quán thịt cầy bất chính, ham rẻ mà bất chấp đến sự an nguy cho sức khỏe của người tiêu dùng mà vi phạm. Thực tế đã xảy ra những câu chuyện người ăn thịt chó dính bả phải đi cấp cứu, nguy hiểm đến tính mạng. Thêm vào đó, là số phận của những chú chó đáng thương như Nemo, nếu như không được cứu hộ kịp thời, có lẽ chú chó đã phải chết trong đau đớn, vô cùng đáng thương. Nguồn ảnh trong bài: Page Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội Mời quý vị xem video: Màn truy đuổi trộm chó bằng ô tô trên đường đầy kịch tính. Nguồn video: Vietnamnet

Theo thông tin mới nhất, chú chó đáng thương đã được nhóm tình nguyện chuyên giải cứu động vật tìm thấy và đưa về Hà Nội điều trị. Trước đó, ngày 24/5, Page Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội đã đăng tải hình ảnh một chú chó bị buộc chặt mõm đang lang thang tại Lạng Sơn trông rất đáng thương, cứ thấy người đuổi theo là chú chó sợ hãi, bỏ chạy. Những bạn trẻ trong nhóm tình nguyện chuyên giải cứu động vật ở Hà Nội đã lên đường tìm kiếm chú chó đáng thương. Chú chó bị buộc mõm bằng dây chun đã nhiều ngày, mõm sưng vù, lưỡi thì bị kẹp ra bên ngoài nên không ăn uống được gì Bác sĩ dự đoán chú chó đáng thương bị trộm chó buộc băng keo sau khi trúng đạn và thoát ra được. Tình trạng bị buộc mõm không thể ăn uống như vậy kéo dài ít nhất 10 ngày, nên nỗi mõm hoại tử do bị băn dính đen thít quá chặt đã mòn thịt vào tới tận xương. Ngay khi được cứu hộ, chú chó nhanh chóng được đưa đi điều trị. Mọi người đều nhận xét chú chó Nemo rất ngoan, rất biết điều hợp tác để bác sĩ xử lý vết thương nhiễm trùng thối. Phác đồ điều trị dành cho chú chó những ngày tới sẽ là kháng sinh kháng viêm và giảm đau cơ bản. Việc trộm chó là một vấn đề nổi cộm, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội với nhiều ý kiến khác nhau. Nạn buôn chó còn liên quan trực tiếp đến việc bùng nổ các dịch bệnh như giun xoắn, bệnh tả và bệnh dại. Mỗi năm có rất nhiều con chó bị bắt và trải qua hành trình chuyên chở dài dặc từ Thái Lan sang Việt Nam để làm thịt. Nhiều con chó chết, vì khát và ngạt thở trên đường đi Những chú chó cảnh quý, nếu còn sống sẽ được các “cẩu tặc” móc nối thông qua môi giới, liên hệ với những người chủ để chuộc lại, hoặc bán cho những người có nhu cầu mua. Những con chó không may bị chích điện quá tay, hay bị dính bả, sẽ được đem ra tiêu thụ ở một số quán thịt cầy bất chính, ham rẻ mà bất chấp đến sự an nguy cho sức khỏe của người tiêu dùng mà vi phạm. Thực tế đã xảy ra những câu chuyện người ăn thịt chó dính bả phải đi cấp cứu, nguy hiểm đến tính mạng. Thêm vào đó, là số phận của những chú chó đáng thương như Nemo, nếu như không được cứu hộ kịp thời, có lẽ chú chó đã phải chết trong đau đớn, vô cùng đáng thương. Nguồn ảnh trong bài: Page Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội Mời quý vị xem video: Màn truy đuổi trộm chó bằng ô tô trên đường đầy kịch tính. Nguồn video: Vietnamnet