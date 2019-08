Tưởng bà cụ nhảy sông tự tử, lập tức báo cảnh sát tới cứu rồi tẽn tò

Khoảng 14h30 chiều 25/7, đồn cảnh sát Trương Gia Cảng, Công an thành phố Tô Châu (Giang Tô, Trung Quốc) nhận được tin báo cứu từ người dân. Theo đó, họ nghi ngờ một bà cụ có ý định nhảy xuống sông tự tử.



Bà cụ tìm tới dòng sông thực chất là để bơi lội. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát nhanh chóng tìm tới hiện trường. Chứng kiến bà lão đang trầm mình dưới dòng nước, họ vội vàng chuẩn bị dây thừng, sẵn sàng giải cứu bà cụ. Tuy nhiên, sau khi quan sát kỹ hơn, họ phát hiện, bà cụ không có dấu hiệu đuối nước, mà dường như đang khá thong thả bơi lội.



Nhân chứng báo tin cho cảnh sát nói, thời điểm anh ta đi ngang qua khu vực trên, nhìn thấy bà cụ nhảy xuống dòng nước nên cứ ngỡ rằng bà cụ có ý định tự sát. Ai ngờ được rằng, vừa cúp điện thoại, những người khác có mặt tại bờ sông mới cho anh biết rằng bà cụ chỉ đang bơi lội.

Do nước ở dòng sông này khá sâu nên phòng ngừa tai nạn xảy ra, cảnh sát sau đó đã hối thúc bà cụ lên bờ. Tuy nhiên, do con sông này mới sửa chữa, nên bờ cao hơn đáng kể. Bà cụ do đó mà bị mắc kẹt trong vùng nước nông bên bờ sông. Cuối cùng, cảnh sát vẫn phải sử dụng những sợi dây thừng đã chuẩn bị trước đó để ứng cứu bà cụ.

An toàn lên bờ, bà cụ cho hay bà họ Dương, 69 tuổi. Khi còn trẻ, bà thường ra sông bơi lội. Ngày xảy ra sự việc, bà ở nhà một mình, hồi tưởng lại khoảng thời gian đó nên đã tìm tới bờ sông. Phát hiện không có thuyền bè qua lại, bà liền nhảy xuống bơi lội. Tuy nhiên, do tuổi đã cao, chỉ mới bơi một lúc, bà Dương đã cảm thấy mệt. Rất may mắn, có người nhầm tưởng bà nhảy sông tự tử nên mới được cứu giúp kịp thời.

Qua sự việc trên, cảnh sát nhắc nhở mọi người khi có ý định bơi lội nên chọn những địa điểm an toàn, không cố gắng bơi lội hay lặn ở những vùng nước nguy hiểm như suối, ao hồ. Ngoài ra cũng nên làm ấm cơ thể trước khi xuống nước.