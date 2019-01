Tiết lộ lý do mái nhà Tử Cấm Thành không có... phân chim

Một trong những kiến trúc nổi bật đai diện cho văn hóa đồ sộ của Trung Quốc chính là Cố cung Bắc Kinh hay còn được biết đến với cái tên Tử Cấm Thành.

Là cung điện hoàng gia của hai triều đại nhà Minh và nhà Thanh, Tử Cấm Thành có lịch sử hơn 600 năm, cũng là cung điện lớn nhất thế giới.

Hàng năm, có hàng trăm triệu người đổ về đây để tham quan, du lịch, làm dấy lên lo ngại về việc bảo tồn Tử Cấm Thành.

Tuy nhiên, trước nhiều phong ba bão táp, trước sự bào mòn của thời gian, Tử Cấm Thành vẫn hiên ngang đứng vững, dường như không gặp phải bất kỳ vấn đề gì.

Nhiều danh lam thắng cảnh, nhiều tòa nhà nổi tiếng trên thế giới đều bị ô nhiễm bởi phân chim, để giữ vệ sinh và không phá hủy kiến trúc tòa nhà, nhiều biện pháp đuổi chim đã được nghĩ ra nhưng có hiệu quả rất hạn chế.

Thế nhưng ở Tử Cấm Thành, toàn bộ mái ngói đều rất sạch sẽ, không bị phân chim làm bẩn. Nếu như nhìn kỹ, các mái nhà không chỉ sạch sẽ một cách khó hiểu, còn lóe ra những tia sáng vàng, vô cùng ngoạn mục.

Mời quý vị xem video: Khám phá bên trong Tử Cấm Thành

Được biết, những mái ngói của Tử Cấm Thành không thường xuyên được quét tước và làm sạch thế nhưng trong nhiều thế kỷ, những vết bẩn của phân chim thực sự rất ít, thậm chí không có.

Nhiều chuyên gia, nhà khoa học đã tìm hiểu và tìm ra ba lý do cho hiện tượng kỳ lạ này.

Đầu tiên, vật liệu lợp ngói của toàn bộ Tử Cấm Thành là ngói lưu ly, loại ngói gạch tráng men loại tốt nhất, có bề mặt rất mịn và trơn, những con chim rất khó đậu vững và cũng không muốn bay qua.

Thứ hai là màu của mái ngói thường là màu vàng, màu đỏ, tượng trưng cho quyền lực và hoàng tộc. Những màu sắc này chính xác là những màu mà phần lớn những con chim sợ hãi.

Ngày nay, nhiều sân bay cũng sử dụng màu đỏ để xua đuổi những con chim, hạn chế việc những con chim cản trở việc cất cánh và hạ cánh của máy bay.

Lý do cuối cùng, là do việc dọn dẹp thường xuyên, định kỳ. Trong thời kỳ nhà Minh và nhà Thanh, có một bộ phận chuyên làm sạch tất cả mọi chỗ trong cung điện. Mỗi ngày, đội ngũ này sẽ phụ trách quét tước, xua đuổi chim muông, đánh bóng lan can cung điện, sửa sang cắt tỉa hoa và cây cỏ.

Nhìn chung, Tử Cấm Thành thực sự là một trong những công trình kiến trúc vĩ đại nhất, tinh xảo nhất thế giới. Nhiều du khách có dịp tới đây không thể không bội phục trí tuệ của người xưa.