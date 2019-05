Tận mắt 2 tê giác quý hiếm vừa chào đời tại Phú Quốc

Video - Cận cảnh 2 chú tê giác quý hiếm vừa chào đời tại Phú Quốc Sau gần 10 năm chờ đợi, Việt Nam mới có thêm 2 cá thể tê giác con chào đời, tất cả được sinh ra tại vườn thú Vinpearl Safari Phú Quốc sau hành trình vượt cạn gian nan, căng thẳng. Công viên, vườn thú Vinpearl Safari Phú Quốc hiện là nơi sinh sống của 7 cá thể tê giác trắng châu Phi (White Rhinoceros) trưởng thành và 2 cá thể tê giác trắng con mới chào đời trong tháng 4. Ngày 20/4, tê giác trắng mẹ có những biểu hiện chuyển dạ. Mọi hoạt động của tê giác mang thai được các chuyên viên chăm sóc quan sát, ghi chép tỉ mỉ. 22h30, chú tê giác con thứ 2 của vườn thú Vinpearl Safari đã cất tiếng kêu đầu tiên. Sau khi sinh con, tê giác mẹ có biểu hiện căng thẳng, luôn đặt con lên trước mũi để quan sát. Chú tê giác sơ sinh mới chào đời không được bú sữa mẹ. Sau khoảng 10 giờ đồng hồ, bằng hàng chục phương pháp nghiệp vụ, các chuyên viên chăm sóc đã khiến tê giác mẹ bình tĩnh trở lại, chú tê giác non được bú những giọt sữa đầu tiên. Việc bú đợt sữa đầu tiên giúp cho tê giác sơ sinh có hệ miễn dịch tốt, phát triển ổn định. Tê giác là loài vật đặc biệt cảnh giác khi có sự xuất hiện của người lạ. Chúng chỉ tỏ ra thân mật với các chuyên viên của vườn thú Vinpearl Safari. Khi có người cố gắng tiếp xúc với con vật, lập tức tê giác mẹ trở nên cảnh giác và đặt con lên phía trước đầu để dễ quan sát, bảo vệ. Trước đó, ngày 3/4, chú tê giác sơ sinh đầu tiên vủa vườn thú đã ra đời. Chú tê giác con này cũng là con của một cặp bố mẹ tê giác trắng châu Phi (White Rhinoceros). Các bác sĩ thú ý, chuyên viên chăm sóc của Vinpearl Safari Phú Quốc đánh giá việc ra đời của em bé tê giác này khá thuận lợi khi cất tiếng kêu chào đời chỉ sau 30 phút từ khi tê giác mẹ chuyển dạ. Chú tê giác con chào đời ngày 3/4 hiện có sức khỏe tốt và phát triển ổn định. Sau vài tuần, tê giác non đã cứng cáp, được rời chuồng nuôi nhốt, chuyển ra khu vực sinh cảnh tự nhiên bên ngoài. Cặp tê giác bố mẹ được đưa về gia nhập vườn thú trong cùng một thời điểm, tê giác mẹ có quá trình thai kỳ kéo dài hơn 16 tháng. Khi mới chào đời, tê giác con có màu da đen sẫm trong khi cả bố và mẹ đều có màu da xám. Sau 2-3 năm, màu da tê giác sẽ nhạt dần và trở về màu sắc giống với tê giác bố và mẹ. Ngắm nhìn chú tê giác hiếu động, vui vẻ, đội ngũ chăm sóc tê giác ai cũng hạnh phúc, tự hào bởi công sức, tâm huyết đã bỏ ra trong suốt quá trình đã thu về thành quả. Được gọi với tên quen thuộc là tê giác trắng châu Phi nhưng da của loài này lại có màu nâu, xám hoặc đen, miệng rộng có 2 sừng và bướu lớn phía sau cổ. Theo các chuyên gia của Hiệp hội các vườn thú Đông Nam Á, việc mang thai và sinh nở của tê giác khó khăn chủ yếu do quá trình mang thai kéo dài 16-18 tháng có nhiều rủi ro cần lịch trình chăm sóc, theo dõi sát sao, hệ thống chuồng trại phải rộng rãi, đủ chuẩn tê giác mới sinh sản.



Từ 2018 đến nay, Vinpearl Safari Phú Quốc đã chào đón khoảng 370 "thành viên nhí" thuộc các loài động vật hoang dã. Vinpearl Safari Nam Hội An sau một năm hoạt động cũng đã đón gần 100 cá thể mới, trong đó có rất nhiều loài động vật nguy cấp, quý, hiếm như tê giác, hà mã, hổ Belgan, linh dương sừng mác, khỉ đầu chó Olive, vượn cáo đuôi khoang, vượn cáo trắng đen…

Ông Dave Morgan, Giám đốc vùng Wild Welfare (Tổ chức phúc trạng động vật hoang dã) đánh giá Vinpearl Safari đang có điều kiện sống và chăm sóc lí tưởng cho các loài động vật. Hầu hết khu vực sinh sống của các loài thú đều rất đầy đủ. Trong tương lai gần, Vinpearl Safari sẽ trở thành Công viên bảo tồn kiểu mẫu của khu vực. Đây là cơ sở bảo tồn động vật hoang dã vô cùng quan trọng của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Để có được những thành quả như ngày hôm nay, Vinpearl Safari đã chứng minh sự nghiêm túc ngay từ những ngày đầu thành lập, với mục tiêu đưa các vườn thú Safari thực sự là ngôi nhà của muôn loài. Vinpearl Safari đã cùng bắt tay với Hiệp hội Vườn thú Đông Nam Á (SEAZA) và Hiệp hội vườn thú Việt Nam (VZA) chú trọng vào việc nâng cao phúc trạng động vật nhằm đen đến tiêu chuẩn sống tốt nhất cho động vật.

Video - Cận cảnh 2 chú tê giác quý hiếm vừa chào đời tại Phú Quốc Sau gần 10 năm chờ đợi, Việt Nam mới có thêm 2 cá thể tê giác con chào đời, tất cả được sinh ra tại vườn thú Vinpearl Safari Phú Quốc sau hành trình vượt cạn gian nan, căng thẳng. Công viên, vườn thú Vinpearl Safari Phú Quốc hiện là nơi sinh sống của 7 cá thể tê giác trắng châu Phi (White Rhinoceros) trưởng thành và 2 cá thể tê giác trắng con mới chào đời trong tháng 4. Ngày 20/4, tê giác trắng mẹ có những biểu hiện chuyển dạ. Mọi hoạt động của tê giác mang thai được các chuyên viên chăm sóc quan sát, ghi chép tỉ mỉ. 22h30, chú tê giác con thứ 2 của vườn thú Vinpearl Safari đã cất tiếng kêu đầu tiên. Sau khi sinh con, tê giác mẹ có biểu hiện căng thẳng, luôn đặt con lên trước mũi để quan sát. Chú tê giác sơ sinh mới chào đời không được bú sữa mẹ. Sau khoảng 10 giờ đồng hồ, bằng hàng chục phương pháp nghiệp vụ, các chuyên viên chăm sóc đã khiến tê giác mẹ bình tĩnh trở lại, chú tê giác non được bú những giọt sữa đầu tiên. Việc bú đợt sữa đầu tiên giúp cho tê giác sơ sinh có hệ miễn dịch tốt, phát triển ổn định. Tê giác là loài vật đặc biệt cảnh giác khi có sự xuất hiện của người lạ. Chúng chỉ tỏ ra thân mật với các chuyên viên của vườn thú Vinpearl Safari. Khi có người cố gắng tiếp xúc với con vật, lập tức tê giác mẹ trở nên cảnh giác và đặt con lên phía trước đầu để dễ quan sát, bảo vệ. Trước đó, ngày 3/4, chú tê giác sơ sinh đầu tiên vủa vườn thú đã ra đời. Chú tê giác con này cũng là con của một cặp bố mẹ tê giác trắng châu Phi (White Rhinoceros). Các bác sĩ thú ý, chuyên viên chăm sóc của Vinpearl Safari Phú Quốc đánh giá việc ra đời của em bé tê giác này khá thuận lợi khi cất tiếng kêu chào đời chỉ sau 30 phút từ khi tê giác mẹ chuyển dạ. Chú tê giác con chào đời ngày 3/4 hiện có sức khỏe tốt và phát triển ổn định. Sau vài tuần, tê giác non đã cứng cáp, được rời chuồng nuôi nhốt, chuyển ra khu vực sinh cảnh tự nhiên bên ngoài. Cặp tê giác bố mẹ được đưa về gia nhập vườn thú trong cùng một thời điểm, tê giác mẹ có quá trình thai kỳ kéo dài hơn 16 tháng. Khi mới chào đời, tê giác con có màu da đen sẫm trong khi cả bố và mẹ đều có màu da xám. Sau 2-3 năm, màu da tê giác sẽ nhạt dần và trở về màu sắc giống với tê giác bố và mẹ. Ngắm nhìn chú tê giác hiếu động, vui vẻ, đội ngũ chăm sóc tê giác ai cũng hạnh phúc, tự hào bởi công sức, tâm huyết đã bỏ ra trong suốt quá trình đã thu về thành quả. Được gọi với tên quen thuộc là tê giác trắng châu Phi nhưng da của loài này lại có màu nâu, xám hoặc đen, miệng rộng có 2 sừng và bướu lớn phía sau cổ. Theo các chuyên gia của Hiệp hội các vườn thú Đông Nam Á, việc mang thai và sinh nở của tê giác khó khăn chủ yếu do quá trình mang thai kéo dài 16-18 tháng có nhiều rủi ro cần lịch trình chăm sóc, theo dõi sát sao, hệ thống chuồng trại phải rộng rãi, đủ chuẩn tê giác mới sinh sản.



Từ 2018 đến nay, Vinpearl Safari Phú Quốc đã chào đón khoảng 370 "thành viên nhí" thuộc các loài động vật hoang dã. Vinpearl Safari Nam Hội An sau một năm hoạt động cũng đã đón gần 100 cá thể mới, trong đó có rất nhiều loài động vật nguy cấp, quý, hiếm như tê giác, hà mã, hổ Belgan, linh dương sừng mác, khỉ đầu chó Olive, vượn cáo đuôi khoang, vượn cáo trắng đen…

Ông Dave Morgan, Giám đốc vùng Wild Welfare (Tổ chức phúc trạng động vật hoang dã) đánh giá Vinpearl Safari đang có điều kiện sống và chăm sóc lí tưởng cho các loài động vật. Hầu hết khu vực sinh sống của các loài thú đều rất đầy đủ. Trong tương lai gần, Vinpearl Safari sẽ trở thành Công viên bảo tồn kiểu mẫu của khu vực. Đây là cơ sở bảo tồn động vật hoang dã vô cùng quan trọng của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Để có được những thành quả như ngày hôm nay, Vinpearl Safari đã chứng minh sự nghiêm túc ngay từ những ngày đầu thành lập, với mục tiêu đưa các vườn thú Safari thực sự là ngôi nhà của muôn loài. Vinpearl Safari đã cùng bắt tay với Hiệp hội Vườn thú Đông Nam Á (SEAZA) và Hiệp hội vườn thú Việt Nam (VZA) chú trọng vào việc nâng cao phúc trạng động vật nhằm đen đến tiêu chuẩn sống tốt nhất cho động vật.