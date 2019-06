Ảnh cực yêu sư tử trắng quý hiếm bậc nhất thế giới

Theo thống kê, trong tự nhiên có rất ít cá thể sư tử trắng tồn tại. Chúng không mắc bệnh bạch tạng, mà do một gene đặc biệt gây mất sắc tố và tạo ra bộ lông màu trắng. Nếu nhìn gần, một số vùng như mũi, miệng và bàn chân... của loài vật này vẫn tồn tại màu sắc đậm hơn vùng lông còn lại. Ảnh: Exclusive Getaways. Dù quý hiếm, sư tử trắng vẫn thuộc cùng loài với sư tử thường (Panthera leo). Chính vì thế, chúng không nằm trong danh sách được bảo vệ đặc biệt. Sư tử trắng bị săn bắt và chỉ còn trong tự nhiên ở Timbavati. Ảnh: National Geographic. Các cá thể sư tử đột biến này là đặc hữu của vùng Timbavati, Nam Phi, bao gồm một phần công viên quốc gia Kruger và khu bảo tồn động vật tư nhân andBeyond Ngala. Timbavati có nghĩa là “nơi vật thiêng rơi xuống trái đất” theo ngôn ngữ của người Tsonga bản địa. Ảnh: Catersnews. Về cơ bản, sư tử trắng bị coi là đã tuyệt chủng trong tự nhiên, nhưng được thả lại ở khu vực Timbavati từ năm 2004. Hiện tại, ba đàn sư tử có gene lông trắng đang sống ở đây. Một số được đưa về khu bảo tồn Pumba và khu bảo tồn Sanbona tại các vùng khác của Nam Phi. Ảnh: Catersnews. Con sư tử nhỏ mới này thuộc đàn Birmingham ở khu bảo tồn Ngala. Ngay khi sinh ra, nó sở hữu bộ lông trắng và đôi mắt màu xanh ngọc. Bernard Stiglingh, hướng dẫn viên của khu nghỉ dưỡng andBeyond Ngala Safari Lodge, cho biết: “Từ những gì chúng tôi thấy, con sư tử này rất tinh nghịch và can đảm. Nó nổi bật so với các anh chị em không chỉ vì màu lông, mà còn vì sự tò mò, nghịch ngợm và kích cỡ to hơn”. Ảnh: Sean Messham. Tuy nhiên, thật không may, ước tính chỉ khoảng nửa số sư tử con bình thường sống đến tuổi trưởng thành. Tỷ lệ này với sư tử trắng còn thấp hơn nhiều. Màu vàng của sư tử thường giúp chúng hòa lẫn với môi trường xung quanh. Trong khi đó, màu trắng làm chúng nổi bật, dễ thu hút loài săn mồi khi còn nhỏ và khó ẩn nấp, kiếm thức ăn khi lớn lên. Ảnh: Sean Messham. Các kiểm lâm ở khu nghỉ dưỡng andBeyond Ngala và khu trại andBeyond Ngala thường xuyên theo dõi đàn sư tử trắng. Du khách nghỉ tại đây cũng sẽ có cơ hội được tận mắt chiêm ngưỡng loài sư tử đặc biệt này. Ảnh: Eric Rosen. Theo Stiglingh, thành viên hướng dẫn ở đây, để thấy những con sư tử, bạn cần thật sự kiên nhẫn. Chúng thường hoạt động nhiều vào buổi sáng và tối. Bạn có thể bắt gặp những khoảnh khắc tuyệt đẹp khi sư tử mẹ chơi đùa và tương tác với con. Tuy nhiên, du khách cần tuân thủ những quy tắc chặt chẽ để đảm bảo không ảnh hưởng tới đàn sư tử. Ảnh: Sean Messham. Stiglingh đã thấy con sư tử trắng con này nhiều lần, nhưng lần nào cũng thật đặc biệt. Anh chia sẻ: “Tôi có thể thấy chúng cả nghìn lần nhưng niềm vui sướng vẫn vẹn nguyên. Đó là một điều tuyệt vời, đặc quyền khó tin khi tôi được thường xuyên gặp chúng. Đây là điều mà rất ít kiểm lâm, chứ chưa nói đến người thường, được trải nghiệm. Tôi hy vọng, con sư tử trắng này có thể sống sót và trở thành chúa tể của đồng cỏ". Ảnh: Travelandleisure.

