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[GALLERY] Chi tiết Hyundai Exter Knight Edition - SUV chỉ hơn 220 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Chi tiết Hyundai Exter Knight Edition - SUV chỉ hơn 220 triệu đồng

Hyundai Motor India đã chính thức ra mắt mẫu SUV Exter Knight Edition tại thị trường Ấn Độ. Xe sở hữu thiết kế đậm chất thể thao với tông màu đen tuyền cá tính.

Nguyễn Nam
Hyundai Motor India đã chính thức giới thiệu phiên bản đặc biệt Exter Knight Edition tại thị trường Ấn Độ. Mẫu xe SUV cỡ nhỏ này có mức giá bản khởi điểm chỉ từ 8,13 lakh Rs (tương đương khoảng 222 triệu đồng).
Hyundai Motor India đã chính thức giới thiệu phiên bản đặc biệt Exter Knight Edition tại thị trường Ấn Độ. Mẫu xe SUV cỡ nhỏ này có mức giá bản khởi điểm chỉ từ 8,13 lakh Rs (tương đương khoảng 222 triệu đồng).
Mẫu SUV 5 chỗ cỡ nhỏ gây chú ý với diện mạo tối màu, loạt chi tiết trang trí riêng và phong cách thể thao, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích sự cá tính. Hyundai Exter Knight Edition được tạo điểm nhấn bằng hàng loạt chi tiết ngoại thất sơn đen, mang đến diện mạo mạnh mẽ và có phần huyền bí.
Mẫu SUV 5 chỗ cỡ nhỏ gây chú ý với diện mạo tối màu, loạt chi tiết trang trí riêng và phong cách thể thao, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích sự cá tính. Hyundai Exter Knight Edition được tạo điểm nhấn bằng hàng loạt chi tiết ngoại thất sơn đen, mang đến diện mạo mạnh mẽ và có phần huyền bí.
Logo Hyundai và dòng chữ Exter ở cả phía trước lẫn phía sau đều được hoàn thiện màu đen mờ. Hyundai Exter Knight Edition sử dụng bộ mâm hợp kim 15 inch sơn đen thể thao, kết hợp cùm phanh trước màu đỏ tạo điểm tương phản.
Logo Hyundai và dòng chữ Exter ở cả phía trước lẫn phía sau đều được hoàn thiện màu đen mờ. Hyundai Exter Knight Edition sử dụng bộ mâm hợp kim 15 inch sơn đen thể thao, kết hợp cùm phanh trước màu đỏ tạo điểm tương phản.
Cản trước, cản sau và ốp lườn hai bên thân xe được sơn màu xám đậm metallic. Phía sau xe còn xuất hiện biểu tượng Knight Edition đặc trưng. Khách hàng có thể lựa chọn 5 màu sơn ngoại thất gồm Đen Titanium, Trắng Atlas, Xám Titan, Đen Starry Night và Vàng Đồng Golden Bronze.
Cản trước, cản sau và ốp lườn hai bên thân xe được sơn màu xám đậm metallic. Phía sau xe còn xuất hiện biểu tượng Knight Edition đặc trưng. Khách hàng có thể lựa chọn 5 màu sơn ngoại thất gồm Đen Titanium, Trắng Atlas, Xám Titan, Đen Starry Night và Vàng Đồng Golden Bronze.
Bên trong khoang cabin, Exter Knight Edition tiếp tục theo đuổi phong cách thể thao với tông màu đen chủ đạo, thay cho cách phối xám xanh trên phiên bản tiêu chuẩn. Các chi tiết màu đồng brass xuất hiện tại cửa gió điều hòa, khu vực bệ trung tâm và đường chỉ khâu, tạo điểm nhấn cho không gian nội thất
Bên trong khoang cabin, Exter Knight Edition tiếp tục theo đuổi phong cách thể thao với tông màu đen chủ đạo, thay cho cách phối xám xanh trên phiên bản tiêu chuẩn. Các chi tiết màu đồng brass xuất hiện tại cửa gió điều hòa, khu vực bệ trung tâm và đường chỉ khâu, tạo điểm nhấn cho không gian nội thất
Xe được trang bị vô-lăng D-cut bọc màu đen, ghế bán nỉ tối màu cùng hệ thống đèn chiếu sáng chân màu hổ phách. Danh sách trang bị tiện nghi trên Exter Knight Edition khá đầy đủ, gồm màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch hỗ trợ kết nối smartphone, cửa sổ trời đơn, điều hòa tự động, sạc điện thoại không dây, camera hành trình và hệ thống kết nối xe.
Xe được trang bị vô-lăng D-cut bọc màu đen, ghế bán nỉ tối màu cùng hệ thống đèn chiếu sáng chân màu hổ phách. Danh sách trang bị tiện nghi trên Exter Knight Edition khá đầy đủ, gồm màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch hỗ trợ kết nối smartphone, cửa sổ trời đơn, điều hòa tự động, sạc điện thoại không dây, camera hành trình và hệ thống kết nối xe.
Về an toàn, mẫu SUV cỡ nhỏ 5 chỗ Exter Knight Edition mới này còn sở hữu 6 túi khí an toàn tiêu chuẩn, hệ thống cân bằng điện tử ESC, cảm biến áp suất lốp cùng cảm biến và camera lùi.
Về an toàn, mẫu SUV cỡ nhỏ 5 chỗ Exter Knight Edition mới này còn sở hữu 6 túi khí an toàn tiêu chuẩn, hệ thống cân bằng điện tử ESC, cảm biến áp suất lốp cùng cảm biến và camera lùi.
Hyundai Exter Knight Edition tiếp tục sử dụng động cơ xăng Kappa 1.2L 4 xi-lanh, sản sinh công suất tối đa 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm. Động cơ này đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động AMT.
Hyundai Exter Knight Edition tiếp tục sử dụng động cơ xăng Kappa 1.2L 4 xi-lanh, sản sinh công suất tối đa 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm. Động cơ này đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động AMT.
Ngoài ra, khách hàng tại Ấn Độ còn có thể lựa chọn động cơ xăng CNG 1.2L, cho công suất 69 mã lực và kết hợp với hộp số sàn 5 cấp. Phiên bản đặc biệt được phân phối trên hai biến thể HX 6 và HX 10, với mức giá không chênh lệch quá nhiều so với các phiên bản tiêu chuẩn.
Ngoài ra, khách hàng tại Ấn Độ còn có thể lựa chọn động cơ xăng CNG 1.2L, cho công suất 69 mã lực và kết hợp với hộp số sàn 5 cấp. Phiên bản đặc biệt được phân phối trên hai biến thể HX 6 và HX 10, với mức giá không chênh lệch quá nhiều so với các phiên bản tiêu chuẩn.
Với mức giá từ khoảng 222 triệu đồng, Hyundai Exter Knight Edition được định vị ở nhóm SUV đô thị giá rẻ tại Ấn Độ. Mức giá này không chỉ thấp hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe phổ thông như Hyundai Grand i10 hay Kia Morning mà còn giúp mẫu SUV 5 chỗ trở thành lựa chọn đáng chú ý đối với khách hàng muốn tìm một phương tiện cá tính, đa dụng trong tầm giá dễ tiếp cận.
Với mức giá từ khoảng 222 triệu đồng, Hyundai Exter Knight Edition được định vị ở nhóm SUV đô thị giá rẻ tại Ấn Độ. Mức giá này không chỉ thấp hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe phổ thông như Hyundai Grand i10 hay Kia Morning mà còn giúp mẫu SUV 5 chỗ trở thành lựa chọn đáng chú ý đối với khách hàng muốn tìm một phương tiện cá tính, đa dụng trong tầm giá dễ tiếp cận.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Hyundai Exter Knight Edition.
Nguyễn Nam
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