Jaecoo J5 EV sắp về Việt Nam "cháy hàng" tại Indonesia với hơn 7.000 xe

Jaecoo J5 EV mới đang gây chú ý tại Indonesia với hơn 7.000 xe đã bàn giao chỉ sau thời gian ngắn. Xe dự kiến sẽ được giới thiệu tại Việt Nam trong quý II/2026.

Video: Xem chi tiết SUV điện Jaecoo J5 EV sắp về Việt Nam.

Jaecoo J5 EV đang ghi nhận những tín hiệu tích cực tại thị trường Indonesia khi nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của người tiêu dùng trong phân khúc SUV điện. Sau thời gian ngắn ra mắt, mẫu xe đã đạt hơn 7.000 xe bàn giao, trở thành một trong những sản phẩm nổi bật của thương hiệu trong chiến lược mở rộng tại Đông Nam Á. Kết quả này phản ánh xu hướng gia tăng nhu cầu đối với các dòng xe năng lượng mới trong khu vực, đồng thời cho thấy sức hút của các mẫu SUV điện trong phân khúc phổ thông – trung cấp.

Jaecoo J5 EV sắp về Việt Nam gây sốt tại Indonesia với doanh số hơn 7.000 xe

Sự quan tâm của thị trường dành cho Jaecoo J5 EV được thể hiện rõ khi mẫu xe nhanh chóng ghi nhận số lượng đơn đặt hàng lớn ngay sau khi công bố giá bán vào cuối năm 2025. Theo dữ liệu bán lẻ từ Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Indonesia (GAIKINDO), J5 EV đã trở thành mẫu SUV điện bán chạy nhất tại Indonesia trong tháng 1/2026 với 1.942 xe và tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong tháng 2 với 2.926 xe. Thành tích này tiếp tục được củng cố khi mẫu xe được trao giải thưởng “SUV có giá bán hợp lý nhất” tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Indonesia (IIMS) 2026.

Sự quan tâm của thị trường dành cho Jaecoo J5 EV được thể hiện rõ khi mẫu xe nhanh chóng ghi nhận số lượng đơn đặt hàng lớn ngay sau khi công bố giá bán vào cuối năm 2025.

Jaecoo J5 EV là mẫu SUV thuần điện đầu tiên của thương hiệu tại Indonesia, được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển xanh ngày càng gia tăng. Xe được trang bị mô-tơ điện công suất 155 kW, tương đương 210 mã lực, kết hợp với bộ pin dung lượng 60,9 kWh cho phạm vi hoạt động tối đa 461 km theo tiêu chuẩn NEDC. Hệ thống sạc nhanh DC công suất 130 kW cho phép rút ngắn thời gian nạp năng lượng, giúp người dùng thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày cũng như các chuyến đi dài.

Jaecoo J5 EV là mẫu SUV thuần điện đầu tiên của thương hiệu tại Indonesia, được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển xanh ngày càng gia tăng.

Về trang bị, Jaecoo J5 EV được phát triển theo định hướng SUV điện hiện đại, chú trọng đến yếu tố an toàn và tiện nghi. Mẫu xe sở hữu khung thân thép cường lực, 17 tính năng hỗ trợ lái nâng cao ADAS, 6 túi khí và hệ thống camera toàn cảnh 540 độ. Bên trong khoang cabin, màn hình trung tâm 13,2 inch đóng vai trò trung tâm điều khiển các tính năng giải trí và vận hành. Khoang hành lý có dung tích tối đa 1.180 lít, mang lại sự linh hoạt cho nhu cầu sử dụng của gia đình hoặc các chuyến đi dài.

Jaecoo J5 EV được phát triển theo định hướng SUV điện hiện đại, chú trọng đến yếu tố an toàn và tiện nghi. Xe sở hữu khung thân thép cường lực, 17 tính năng hỗ trợ lái nâng cao ADAS, 6 túi khí và hệ thống camera toàn cảnh 540 độ.

Bên cạnh J5 EV, các mẫu xe hybrid như Jaecoo J7 SHS-P và Jaecoo J8 SHS-P cũng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược điện hóa của thương hiệu tại Indonesia. Các mẫu xe này được trang bị công nghệ Super Hybrid System (SHS), kết hợp động cơ xăng 1.5 TGDI với mô-tơ điện và hộp số DHT, cho phép xe vận hành linh hoạt ở nhiều chế độ như chạy điện hoàn toàn, hybrid hoặc thu hồi năng lượng khi phanh. Giải pháp này giúp tối ưu hiệu suất vận hành, đồng thời tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu trong quá trình sử dụng.

Sự xuất hiện của J5 EV được kỳ vọng sẽ mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng Việt Nam trong phân khúc SUV điện.

Những kết quả tích cực tại Indonesia được xem là bước đệm quan trọng cho kế hoạch mở rộng của Jaecoo tại khu vực Đông Nam Á. Theo kế hoạch, mẫu SUV điện Jaecoo J5 EV dự kiến sẽ được giới thiệu tại thị trường Việt Nam trong quý II/2026, mở rộng danh mục sản phẩm của Omoda & Jaecoo Việt Nam bên cạnh các dòng xe xăng và xe hybrid hiện nay.

Sự xuất hiện của J5 EV được kỳ vọng sẽ mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng Việt Nam trong phân khúc SUV điện, đồng thời tiếp tục khẳng định chiến lược điện hóa của Omoda & Jaecoo tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.