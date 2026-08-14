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[GALLERY] Nissan Kicks Rock Creek 2027 "bản phượt" ra mắt, thêm dẫn động AWD

Số hóa - Xe

[GALLERY] Nissan Kicks Rock Creek 2027 "bản phượt" ra mắt, thêm dẫn động AWD

Nissan Kicks Rock Creek 2027 chính thức được giới thiệu tại Mỹ với diện mạo hầm hố hơn, hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn cùng một số trang bị hỗ trợ đi địa hình nhẹ.

Hải Nam
Sau khi xuất hiện tại Nhật Bản, Nissan tiếp tục giới thiệu Kicks Rock Creek 2027 tại thị trường Mỹ. Phiên bản mới được phát triển dựa trên Kicks SV, tập trung vào phong cách mạnh mẽ và khả năng vận hành trên những cung đường ngoài đô thị.
Sau khi xuất hiện tại Nhật Bản, Nissan tiếp tục giới thiệu Kicks Rock Creek 2027 tại thị trường Mỹ. Phiên bản mới được phát triển dựa trên Kicks SV, tập trung vào phong cách mạnh mẽ và khả năng vận hành trên những cung đường ngoài đô thị.
Ngoại hình của Nissan Kicks Rock Creek 2027 tạo khác biệt với lưới tản nhiệt riêng, điểm nhấn màu cam và biểu tượng hình ngọn núi. Cản trước, cản sau và gương chiếu hậu được sơn đen bóng, kết hợp bộ mâm 17 inch thiết kế riêng và đèn chạy ban ngày màu hổ phách.
Ngoại hình của Nissan Kicks Rock Creek 2027 tạo khác biệt với lưới tản nhiệt riêng, điểm nhấn màu cam và biểu tượng hình ngọn núi. Cản trước, cản sau và gương chiếu hậu được sơn đen bóng, kết hợp bộ mâm 17 inch thiết kế riêng và đèn chạy ban ngày màu hổ phách.
Trên nóc mẫu xe SUV Kicks Rock Creek 2027, Nissan bổ sung giá chở đồ dạng ống với tải trọng tối đa 75 kg, phù hợp với nhu cầu mang theo hành lý, dụng cụ cho những chuyến dã ngoại.
Trên nóc mẫu xe SUV Kicks Rock Creek 2027, Nissan bổ sung giá chở đồ dạng ống với tải trọng tối đa 75 kg, phù hợp với nhu cầu mang theo hành lý, dụng cụ cho những chuyến dã ngoại.
Bên trong nội thất, mẫu xe SUV này sử dụng ghế TailorFit màu đen, chỉ khâu tương phản màu cam và logo Rock Creek thêu trên tựa lưng, xe cũng có thảm sàn riêng.
Bên trong nội thất, mẫu xe SUV này sử dụng ghế TailorFit màu đen, chỉ khâu tương phản màu cam và logo Rock Creek thêu trên tựa lưng, xe cũng có thảm sàn riêng.
Ngoài ra Kicks Rock Creek 2027 còn có các tiện ích khác như; vô-lăng và ghế trước có sưởi, cửa gió điều hòa hàng ghế sau, đèn viền nội thất, gương ngoài có sưởi, camera quan sát toàn cảnh và phanh tự động phía sau.
Ngoài ra Kicks Rock Creek 2027 còn có các tiện ích khác như; vô-lăng và ghế trước có sưởi, cửa gió điều hòa hàng ghế sau, đèn viền nội thất, gương ngoài có sưởi, camera quan sát toàn cảnh và phanh tự động phía sau.
Ghế ngồi sử dụng chất liệu da Anti-Heat với hai tùy chọn phối màu, ghế lái chỉnh điện 6 hướng. Hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 60:40, đi kèm bệ tỳ tay trung tâm và cửa gió điều hòa.
Ghế ngồi sử dụng chất liệu da Anti-Heat với hai tùy chọn phối màu, ghế lái chỉnh điện 6 hướng. Hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 60:40, đi kèm bệ tỳ tay trung tâm và cửa gió điều hòa.
Các tính năng an toàn bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng có chức năng dừng/đi, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo lệch làn, cảnh báo va chạm phía trước và phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cùng hệ thống camera 360 độ và 6 túi khí...
Các tính năng an toàn bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng có chức năng dừng/đi, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo lệch làn, cảnh báo va chạm phía trước và phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cùng hệ thống camera 360 độ và 6 túi khí...
Những nâng cấp về khả năng off-road của Kicks Rock Creek tương đối vừa phải. Nissan bổ sung hệ thống hỗ trợ đổ đèo và chế độ lái địa hình, được thiết kế để cải thiện khả năng vận hành trên đường cỏ, đường mòn và các bề mặt tương tự. Vì vậy, phiên bản này phù hợp với nhu cầu đi đường xấu và off-road nhẹ.
Những nâng cấp về khả năng off-road của Kicks Rock Creek tương đối vừa phải. Nissan bổ sung hệ thống hỗ trợ đổ đèo và chế độ lái địa hình, được thiết kế để cải thiện khả năng vận hành trên đường cỏ, đường mòn và các bề mặt tương tự. Vì vậy, phiên bản này phù hợp với nhu cầu đi đường xấu và off-road nhẹ.
Kicks Rock Creek 2027 vẫn sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh 2.0L, sản sinh công suất 141 mã lực và mô-men xoắn cực đại 190 Nm. Động cơ kết hợp hộp số vô cấp Xtronic CVT và hệ dẫn động bốn bánh tiêu chuẩn.
Kicks Rock Creek 2027 vẫn sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh 2.0L, sản sinh công suất 141 mã lực và mô-men xoắn cực đại 190 Nm. Động cơ kết hợp hộp số vô cấp Xtronic CVT và hệ dẫn động bốn bánh tiêu chuẩn.
Nissan Kicks 2027 dự kiến có mặt tại các đại lý Mỹ vào cuối mùa hè năm nay, với giá khởi điểm 22.790 USD, chưa bao gồm phí vận chuyển 1.545 USD. So với trước, giá khởi điểm tăng 60 USD. Ngay từ phiên bản tiêu chuẩn, mẫu crossover này đã có hệ thống đèn LED, màn hình giải trí 12,3 inch cùng nhiều công nghệ hỗ trợ người lái.
Nissan Kicks 2027 dự kiến có mặt tại các đại lý Mỹ vào cuối mùa hè năm nay, với giá khởi điểm 22.790 USD, chưa bao gồm phí vận chuyển 1.545 USD. So với trước, giá khởi điểm tăng 60 USD. Ngay từ phiên bản tiêu chuẩn, mẫu crossover này đã có hệ thống đèn LED, màn hình giải trí 12,3 inch cùng nhiều công nghệ hỗ trợ người lái.
Hải Nam
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