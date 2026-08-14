3 món đồ Anker giá dưới 300.000 đồng đáng chú ý

Từ cáp sạc 240W đến củ sạc 30W và tai nghe Bluetooth, Anker có nhiều phụ kiện giá dưới 300.000 đồng nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu hằng ngày.

Không phải phụ kiện công nghệ nào của Anker cũng có giá cao. Một số sản phẩm thuộc dòng Anker Zolo và Soundcore đang hướng đến nhóm người dùng muốn mua phụ kiện giá mềm nhưng vẫn cần thương hiệu uy tín và thông số đủ tốt. Trong đó, ba cái tên đáng chú ý gồm cáp sạc nhanh Zolo A8060, củ sạc Zolo 20W/30W và tai nghe Soundcore K20i, đều có mức giá dưới 300.000 đồng.

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Cáp Anker Zolo A8060 hỗ trợ công suất sạc tối đa 240W, phù hợp với nhiều thiết bị USB-C.

Đáng chú ý nhất là cáp Anker Zolo A8060 USB-C to USB-C, có giá khoảng 104.000 đồng nhưng hỗ trợ công suất sạc tối đa lên tới 240W. Đây là mức công suất đủ lớn để chiếc cáp có thể phục vụ nhiều thiết bị USB-C khác nhau, từ smartphone, máy tính bảng đến laptop tương thích. Sản phẩm hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu 480Mbps và được thiết kế để chịu hơn 10.000 lần uốn cong. Đầu cắm chỉ dày khoảng 5,8 mm cũng giúp cáp dễ sử dụng với những chiếc điện thoại đang đeo ốp bảo vệ.

Nếu đang cần một củ sạc nhỏ gọn, Anker Zolo 20W và 30W cũng là những lựa chọn đáng cân nhắc trong tầm giá. Phiên bản 20W sở hữu một cổng USB-C, kích thước khoảng 32 x 31,5 x 36 mm, phù hợp để mang theo khi đi làm, đi học hoặc du lịch. Trong khi đó, bản 30W cung cấp công suất cao hơn để đáp ứng tốt hơn với các thiết bị hỗ trợ sạc nhanh. Giá lần lượt khoảng 220.000 đồng và 294.000 đồng, đưa cả hai vào nhóm phụ kiện có mức đầu tư khá thấp nhưng vẫn đủ dùng cho nhu cầu sạc smartphone hằng ngày.

Ở mảng âm thanh, Soundcore K20i gây chú ý nhờ mức giá dễ tiếp cận nhưng sở hữu nhiều tính năng thường thấy trên các mẫu tai nghe không dây đắt tiền hơn. Tai nghe sử dụng Bluetooth 5.3, driver 13 mm và đạt tổng thời gian sử dụng lên tới 36 giờ khi kết hợp với hộp sạc. Mỗi bên tai nghe chỉ nặng khoảng 3,3 g, đồng thời sử dụng thiết kế không có nút silicon, hướng đến cảm giác thoáng và dễ chịu hơn khi đeo lâu. K20i còn được trang bị hai microphone, tính năng tăng cường giọng nói và giảm tiếng ồn bằng AI cho cuộc gọi, cùng Game Mode và khả năng chống nước IPX5.

Soundcore K20i có thời lượng sử dụng tổng cộng lên tới 36 giờ cùng hộp sạc.

Điểm đáng chú ý của nhóm sản phẩm này nằm ở cách Anker phân bổ tính năng theo nhu cầu thay vì cố gắng đưa quá nhiều công nghệ vào một thiết bị giá rẻ. Zolo A8060 phù hợp với người cần một sợi cáp công suất cao, Zolo 20W/30W dành cho nhu cầu sạc cơ bản và Soundcore K20i hướng đến người muốn một chiếc tai nghe Bluetooth giá mềm. Với mức giá đều dưới 300.000 đồng, đây có thể là những món phụ kiện đáng cân nhắc nếu người dùng đang muốn nâng cấp bộ đồ công nghệ cá nhân mà không phải chi quá nhiều tiền.