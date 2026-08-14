Toyota đang dần thay thế pin nickel-metal hydride bằng lithium-ion trên các mẫu ôtô hybrid, trong bối cảnh xe điện hóa ngày càng đóng vai trò lớn trên toàn cầu.

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Toyota đang lên kế hoạch chuyển dần từ pin nickel-metal hydride (NiMH) sang lithium-ion trên các dòng xe hybrid. Động thái này nhằm cải thiện hiệu suất vận hành và giảm chi phí sản xuất khi nhu cầu đối với các mẫu xe điện hóa tiếp tục tăng.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2027 - 2028, Toyota sẽ điều chỉnh năng lực sản xuất pin tại Nhật Bản để đáp ứng nhu cầu cho khoảng 600.000 xe mới. Hãng kỳ vọng việc sử dụng pin lithium-ion ở quy mô lớn sẽ đồng thời cải thiện hiệu suất và hạ chi phí sản xuất.

Toyota Hybrid chuyển sang pin lithium-ion, giảm chi phí và tăng hiệu suất.

Được biết, quá trình chuyển đổi sẽ được thực hiện song song với việc mở rộng năng lực sản xuất pin. Thay đổi này có thể giúp Toyota tiết kiệm hàng chục nghìn yên chi phí trên mỗi chiếc xe, trong khi hiệu năng vẫn được cải thiện.

Bên cạnh pin dành cho xe hybrid, Toyota cũng đang phát triển nhiều công nghệ pin phục vụ xe thuần điện. Hãng tự nghiên cứu các loại cell lithium-ion, đồng thời hợp tác với những nhà sản xuất pin như CATL.

Bên cạnh pin xe hybrid, Toyota cũng đang phát triển nhiều công nghệ cho xe điện.

Một trong những hướng phát triển được Toyota tập trung là pin lithium-ion cấu trúc bipolar. Công nghệ này được hãng kỳ vọng có thể giúp xe điện đạt phạm vi hoạt động khoảng 1.000 km sau mỗi lần sạc.

Toyota cũng đang đầu tư vào công nghệ pin thể rắn. Theo định hướng phát triển của hãng, loại pin này có mục tiêu hỗ trợ rút ngắn thời gian sạc từ 10% lên 80% xuống dưới 10 phút, đồng thời đưa phạm vi hoạt động tối đa lên khoảng 1.200 km.

Lộ trình chuyển đổi bắt đầu được triển khai trên RAV4 thế hệ mới và dự kiến mở rộng sang nhiều mẫu xe khác, lithium-ion nhiều khả năng sẽ dần thay thế vị trí chủ đạo của NiMH trên các dòng hybrid Toyota.

Tuy nhiên, những con số trên hiện vẫn là mục tiêu trong quá trình phát triển công nghệ và chưa phải thông số của các mẫu xe thương mại đang bán trên thị trường.