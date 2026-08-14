Ford Ranger trở lại vị trí số một phân khúc bán tải tháng 7/2026 với gần 1.000 xe bán ra. Toyota Hilux xếp thứ hai, còn Triton và D-Max vẫn chưa tạo ra đột phá.

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Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 7/2026, các mẫu bán tải đạt tổng doanh số 1.887 xe. Kết quả này thấp hơn 9,7% so với mức 2.091 xe của tháng 6, tương đương khoảng 6,2% tổng lượng ôtô tiêu thụ trên thị trường trong tháng.

Thứ hạng giữa các mẫu bán tải cũng có nhiều thay đổi. Ford Ranger là cái tên nổi bật khi đạt 973 xe, tăng 14,2% so với tháng trước và qua đó giành lại ngôi đầu phân khúc.

Ford Ranger giành "ngôi vương bán tải" từ tay Toyota Hilux tháng 7/2026.

Dù lượng bán chưa trở lại mức cao như một số giai đoạn trước, Ford Ranger vẫn tạo được khoảng cách đủ để dẫn đầu nhóm bán tải. Sau 7 tháng đầu năm 2026, mẫu xe của Ford đạt doanh số cộng dồn 7.959 chiếc, thấp hơn khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, "đối thủ" Toyota Hilux không duy trì được đà tăng mạnh của tháng trước. Sau khi từng chạm mốc 1.000 xe trong tháng 6, doanh số tháng 7 giảm còn 718 chiếc, khiến mẫu bán tải Nhật Bản lùi xuống vị trí thứ hai. Tuy vậy, xét lũy kế 7 tháng, Hilux vẫn tăng trưởng đáng kể với 4.699 xe, cao hơn 172% so với cùng kỳ năm 2025.

. Sau khi từng chạm mốc 1.000 xe trong tháng 6, doanh số tháng 7 của Toyota Hilux giảm còn 718 chiếc, khiến mẫu bán tải Nhật Bản lùi xuống vị trí thứ hai.

Trong khi đó, Mitsubishi Triton tiếp tục gặp khó. Trong tháng 7 vừa qua, mẫu xe này chỉ bán được 141 chiếc, thấp hơn 36% so với tháng liền trước và tiếp tục bị Ford Ranger cùng Toyota Hilux nới rộng khoảng cách. Tính từ đầu năm đến hết tháng 7, Triton bàn giao 1.681 xe, giảm khoảng 15% so với cùng kỳ năm 2025.

Isuzu D-Max có tín hiệu tích cực hơn khi doanh số tháng 7 đạt 55 chiếc, gấp ba lần tháng trước. Dù vậy, lượng xe bán ra vẫn ở mức thấp, khiến D-Max tiếp tục đứng cuối trong nhóm các mẫu bán tải được công bố số liệu. Lũy kế 7 tháng đầu năm, mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan đạt 425 chiếc, tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mitsubishi Triton tiếp tục gặp khó, tháng 7 vừa qua, mẫu xe này chỉ bán được 141 chiếc, thấp hơn 36% so với tháng liền trước.

Bên cạnh bốn mẫu xe có số liệu bán hàng rõ ràng, thị trường bán tải Việt Nam còn hiện diện một số sản phẩm như Nissan Navara, Mazda BT-50, Jeep Gladiator hay RAM 1500. Tuy nhiên, doanh số cụ thể của các mẫu này không được đơn vị phân phối công bố.