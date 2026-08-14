[GALLERY] Wuling Darion EV dưới 800 triệu đồng về Việt Nam, "đấu" BYD M6

Mẫu xe MPV Wuling Darion đã bắt đầu được một số đại lý nhận đặt cọc tại Việt Nam, với giá dự kiến dưới 800 triệu đồng và thời gian giao xe từ tháng 9/2026.