Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Wuling Darion EV dưới 800 triệu đồng về Việt Nam, "đấu" BYD M6

Số hóa - Xe

[GALLERY] Wuling Darion EV dưới 800 triệu đồng về Việt Nam, "đấu" BYD M6

Mẫu xe MPV Wuling Darion đã bắt đầu được một số đại lý nhận đặt cọc tại Việt Nam, với giá dự kiến dưới 800 triệu đồng và thời gian giao xe từ tháng 9/2026.

Nguyễn Anh
Theo thông tin từ tư vấn bán hàng, trong giai đoạn đầu mở bán, Wuling sẽ áp dụng một số chính sách dành cho khách hàng tiên phong. Theo đó, người mua Wuling Darion 2026 được ưu đãi trực tiếp 40 triệu đồng, đồng thời nhận bộ sạc AC công suất 7 kW và một năm bảo hiểm vật chất.
Theo thông tin từ tư vấn bán hàng, trong giai đoạn đầu mở bán, Wuling sẽ áp dụng một số chính sách dành cho khách hàng tiên phong. Theo đó, người mua Wuling Darion 2026 được ưu đãi trực tiếp 40 triệu đồng, đồng thời nhận bộ sạc AC công suất 7 kW và một năm bảo hiểm vật chất.
Đáng chú ý, 10 khách hàng đầu tiên đặt cọc Darion còn được tặng chuyến tham quan nhà máy Wuling tại Trung Quốc. Hình thức ưu đãi này thời gian gần đây đã xuất hiện tại Việt Nam khi một số thương hiệu sử dụng các chuyến tham quan nhà máy như một phần chương trình dành cho khách hàng tiên phong.
Đáng chú ý, 10 khách hàng đầu tiên đặt cọc Darion còn được tặng chuyến tham quan nhà máy Wuling tại Trung Quốc. Hình thức ưu đãi này thời gian gần đây đã xuất hiện tại Việt Nam khi một số thương hiệu sử dụng các chuyến tham quan nhà máy như một phần chương trình dành cho khách hàng tiên phong.
Wuling Darion EV có kích thước dài 4.910 mm, rộng 1.850 mm và cao 1.770 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.910 mm. Với thông số này, mẫu MPV mới có kích thước nằm giữa Toyota Innova Cross và Kia Carnival. Điểm đáng chú ý trong thiết kế ngoại thất là cửa trượt bên hông mang lại thuận tiện khi hành khách ra vào xe, đặc biệt trong không gian đỗ xe chật hẹp.
Wuling Darion EV có kích thước dài 4.910 mm, rộng 1.850 mm và cao 1.770 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.910 mm. Với thông số này, mẫu MPV mới có kích thước nằm giữa Toyota Innova Cross và Kia Carnival. Điểm đáng chú ý trong thiết kế ngoại thất là cửa trượt bên hông mang lại thuận tiện khi hành khách ra vào xe, đặc biệt trong không gian đỗ xe chật hẹp.
Khoang nội thất của Darion được bố trí 7 chỗ theo cấu hình 2-2-3. Hàng ghế thứ hai có khả năng điều chỉnh cơ theo 4 hướng, trong khi hàng ghế cuối cho phép thay đổi góc tựa lưng nhằm tăng tính linh hoạt khi sử dụng.
Khoang nội thất của Darion được bố trí 7 chỗ theo cấu hình 2-2-3. Hàng ghế thứ hai có khả năng điều chỉnh cơ theo 4 hướng, trong khi hàng ghế cuối cho phép thay đổi góc tựa lưng nhằm tăng tính linh hoạt khi sử dụng.
Ngoài ra, Wuling Darion EV còn có màn hình giải trí trung tâm 12,8 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số phía sau vô-lăng. Danh sách trang bị cụ thể dành cho thị trường Việt Nam hiện chưa được Wuling công bố đầy đủ.
Ngoài ra, Wuling Darion EV còn có màn hình giải trí trung tâm 12,8 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số phía sau vô-lăng. Danh sách trang bị cụ thể dành cho thị trường Việt Nam hiện chưa được Wuling công bố đầy đủ.
Hiện Wuling chưa công bố chi tiết cấu hình động cơ và dung lượng pin dành cho thị trường Việt Nam. Tham khảo tại thị trường Indonesia, Darion EV được trang bị mô-tơ điện công suất 204 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 310 Nm. Xe sở hữu bộ pin Magic Battery Pro dung lượng 60,6 kWh.
Hiện Wuling chưa công bố chi tiết cấu hình động cơ và dung lượng pin dành cho thị trường Việt Nam. Tham khảo tại thị trường Indonesia, Darion EV được trang bị mô-tơ điện công suất 204 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 310 Nm. Xe sở hữu bộ pin Magic Battery Pro dung lượng 60,6 kWh.
Theo thông tin từ tư vấn bán hàng, Darion EV tại Việt Nam có khả năng đi 450 - 500km sau mỗi lần sạc đầy. Xe sở hữu cổng sạc CCS2 tiêu chuẩn châu Âu, hỗ trợ sạc nhanh DC từ 30 - 80% trong khoảng 20 phút, trong khi sạc AC từ 20 - 100% mất khoảng 9 giờ.
Theo thông tin từ tư vấn bán hàng, Darion EV tại Việt Nam có khả năng đi 450 - 500km sau mỗi lần sạc đầy. Xe sở hữu cổng sạc CCS2 tiêu chuẩn châu Âu, hỗ trợ sạc nhanh DC từ 30 - 80% trong khoảng 20 phút, trong khi sạc AC từ 20 - 100% mất khoảng 9 giờ.
Với mức giá dự kiến khởi điểm dưới 800 triệu đồng, Wuling Darion EV sẽ bước vào cuộc đối đầu trực diện với BYD M6, mẫu xe đồng hương hiện đang chốt giá 756 triệu đồng. Sự xuất hiện của mẫu xe mới này không chỉ làm đa dạng hóa lựa chọn cho người tiêu dùng mà còn gánh vác sứ mệnh khó khăn là xây dựng lại niềm tin thương hiệu trên thị trường Việt.
Với mức giá dự kiến khởi điểm dưới 800 triệu đồng, Wuling Darion EV sẽ bước vào cuộc đối đầu trực diện với BYD M6, mẫu xe đồng hương hiện đang chốt giá 756 triệu đồng. Sự xuất hiện của mẫu xe mới này không chỉ làm đa dạng hóa lựa chọn cho người tiêu dùng mà còn gánh vác sứ mệnh khó khăn là xây dựng lại niềm tin thương hiệu trên thị trường Việt.
Bức tranh kinh doanh của Wuling tại Việt Nam trong thời gian qua vẫn đang là một gam màu trầm buồn. Dù là người mở đường mang ô tô điện cỡ nhỏ vào thị trường, mẫu xe tiên phong MiniEV đã nhanh chóng đánh mất vị thế khi VinFast VF3 xuất hiện. Kịch bản tương tự cũng lặp lại với dòng xe Bingo và gần đây nhất là mẫu xe đa dụng Grango.
Bức tranh kinh doanh của Wuling tại Việt Nam trong thời gian qua vẫn đang là một gam màu trầm buồn. Dù là người mở đường mang ô tô điện cỡ nhỏ vào thị trường, mẫu xe tiên phong MiniEV đã nhanh chóng đánh mất vị thế khi VinFast VF3 xuất hiện. Kịch bản tương tự cũng lặp lại với dòng xe Bingo và gần đây nhất là mẫu xe đa dụng Grango.
Chính vì những tiền lệ này, Wuling Darion EV được xem là một ván cược lớn của nhà phân phối. Để có thể giành lấy thị phần từ tay BYD M6 hay các dòng xe động cơ đốt trong truyền thống, chiếc xe này buộc phải chứng minh được giá trị thực tế thông qua chất lượng hoàn thiện bền bỉ, chính sách bảo hành pin, trạm sạc...
Chính vì những tiền lệ này, Wuling Darion EV được xem là một ván cược lớn của nhà phân phối. Để có thể giành lấy thị phần từ tay BYD M6 hay các dòng xe động cơ đốt trong truyền thống, chiếc xe này buộc phải chứng minh được giá trị thực tế thông qua chất lượng hoàn thiện bền bỉ, chính sách bảo hành pin, trạm sạc...
Video: MPV 7 chỗ - Wuling Darion chạy 500km mỗi lần sạc.
Nguyễn Anh
#Wuling Darion EV dưới 800 triệu đồng #Wuling Darion EV 2026 mới #giá xe Wuling Darion EV #xe MPV Wuling Darion EV 2026 #Wuling Darion EV giá rẻ #MPV điện Wuling Darion EV

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT