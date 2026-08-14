[INFOGRAPHIC] SHARGE Shargeek 300, pin dự phòng 300W cho "văn phòng di động"

SHARGE Shargeek 300 sở hữu dung lượng 24.000mAh, công suất 300W, hai cổng USB-C 140W cùng màn hình IPS, hướng tới người dùng laptop và thiết bị chuyên nghiệp.
Cộng trợ cấp của chính phủ Nhật Bản và chính quyền thủ đô Tokyo, khách hàng mua mẫu SUV điện Toyota bZ4X sẽ tiết kiệm đến 2,6 triệu Yên (khoảng 16.320 USD).
Redmi 17 4G gây chú ý với pin 7.500mAh nhưng RAM 4GB, màn hình HD+ và giá gần 6 triệu đồng khiến máy khó thuyết phục nếu không giảm giá.
Nhu cầu linh kiện PC tại Nga tăng tới 15 lần chỉ sau nửa năm, khi người dùng quay lại xu hướng tự lắp máy để tối ưu chi phí và hiệu năng.
Nhật Bản nổi tiếng về độ tin cậy, Pháp gây ấn tượng bởi tốc độ, còn Trung Quốc đang trở thành “ngôi sao đang lên” của đường sắt cao tốc.
Cộng trợ cấp của chính phủ Nhật Bản và chính quyền thủ đô Tokyo, khách hàng mua mẫu SUV điện Toyota bZ4X sẽ tiết kiệm đến 2,6 triệu Yên (khoảng 16.320 USD).
Nissan Kicks Rock Creek 2027 chính thức được giới thiệu tại Mỹ với diện mạo hầm hố hơn, hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn cùng một số trang bị hỗ trợ đi địa hình nhẹ.
Camera ngụy trang ngày càng tinh vi, trong khi camera gia đình cũng có thể bị tấn công, khiến quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân đứng trước nhiều rủi ro.
Dòng sản phẩm Pixel 11 ra mắt chỉ vài tuần trước khi Apple trình làng phiên bản Siri hoàn toàn mới, được hỗ trợ bởi các mô hình trí tuệ nhân tạo Gemini.
Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupé EV 2026 chạy điện vừa ra mắt như phiên bản mở rộng dễ tiếp cận hơn của dòng xe sang hiệu suất cao GT 4-Door Coupé.
Từ cáp sạc 240W đến củ sạc 30W và tai nghe Bluetooth, Anker có nhiều phụ kiện giá dưới 300.000 đồng nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu hằng ngày.
Honda Super-One EV vừa chính thức ra mắt tại Thái Lan với giá 990.000 baht (khoảng 777 triệu đồng). Mẫu xe điện cỡ nhỏ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.
Hyundai Motor India đã chính thức ra mắt mẫu SUV Exter Knight Edition tại thị trường Ấn Độ. Xe sở hữu thiết kế đậm chất thể thao với tông màu đen tuyền cá tính.
Toyota đang dần thay thế pin nickel-metal hydride bằng lithium-ion trên các mẫu ôtô hybrid, trong bối cảnh xe điện hóa ngày càng đóng vai trò lớn trên toàn cầu.
Mẫu xe MPV Wuling Darion đã bắt đầu được một số đại lý nhận đặt cọc tại Việt Nam, với giá dự kiến dưới 800 triệu đồng và thời gian giao xe từ tháng 9/2026.
Với ngân sách 4-6 triệu đồng, tân sinh viên vẫn có thể chọn smartphone màn hình đẹp, pin tốt, hiệu năng ổn và đủ dùng trong nhiều năm.
Ford Ranger trở lại vị trí số một phân khúc bán tải tháng 7/2026 với gần 1.000 xe bán ra. Toyota Hilux xếp thứ hai, còn Triton và D-Max vẫn chưa tạo ra đột phá.
Dữ liệu tìm kiếm Cốc Cốc cho thấy người Việt đang thay đổi cách chọn việc: ưu tiên ổn định, thu nhập thực nhận và những ngành có nhu cầu nhân lực thật.
Sử dụng quỹ đạo vệ tinh và kỹ thuật chụp cắt lớp, các nhà khoa học tạo bản đồ khí quyển hai chiều, hỗ trợ dự báo chính xác hơn và giảm rủi ro va chạm.
Chỉ với một thay đổi trong phần Quyền riêng tư, người dùng Zalo có thể đọc tin nhắn mà người gửi không nhận được thông báo “Đã xem”.
Hãng xe sang Audi mới đây đã công bố những thông tin kỹ thuật ban đầu của A2 e-tron 2027 mới, mẫu xe điện cỡ nhỏ dự kiến sẽ ra mắt vào mùa thu năm 2026.
Dù chip AI nội địa Trung Quốc ngày càng tiến bộ, các công ty nước này vẫn phụ thuộc Nvidia ở khâu huấn luyện mô hình vì bài toán phần mềm.