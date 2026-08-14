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[INFOGRAPHIC] SHARGE Shargeek 300, pin dự phòng 300W cho "văn phòng di động"

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] SHARGE Shargeek 300, pin dự phòng 300W cho "văn phòng di động"

SHARGE Shargeek 300 sở hữu dung lượng 24.000mAh, công suất 300W, hai cổng USB-C 140W cùng màn hình IPS, hướng tới người dùng laptop và thiết bị chuyên nghiệp.

Thiên Trang
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