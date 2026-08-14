Redmi 17 4G có gì mà khiến người dùng tranh cãi?

Xiaomi đã đưa Redmi 17 4G lên kệ tại Việt Nam từ ngày 7/8, tiếp tục mở rộng dòng smartphone giá phổ thông với ưu điểm nổi bật là viên pin 7.500mAh. Tuy nhiên, mẫu máy này cũng nhanh chóng gây tranh luận bởi cấu hình có phần khiêm tốn, đặc biệt là RAM chỉ 4GB trong khi giá niêm yết khởi điểm lên tới 5,99 triệu đồng. Đây là một sự đánh đổi khá rõ: người dùng nhận được thời lượng pin lớn nhưng phải chấp nhận hiệu năng và trải nghiệm ở mức vừa đủ.

Redmi 17 4G nổi bật với viên pin 7.500mAh nhưng gây tranh luận bởi RAM 4GB và mức giá niêm yết gần 6 triệu đồng. (Ảnh: Genk)

Về thiết kế, Redmi 17 4G sở hữu thân máy dày 8,8mm và nặng khoảng 232g, với khung cùng mặt lưng bằng nhựa. Kích thước lớn phần nào đến từ viên pin dung lượng cao, đồng thời khiến thiết bị có cảm giác khá chắc tay khi cầm. Máy đạt chuẩn IP64, đủ để chống bụi và những tình huống nước bắn nhẹ nhưng không phù hợp để ngâm nước. Màn hình 6,9 inch với tần số quét 120Hz tạo không gian rộng rãi khi xem phim, đọc nội dung hoặc lướt mạng xã hội. Dù vậy, việc chỉ sử dụng độ phân giải HD+ khiến hình ảnh chưa thật sự sắc nét, trong khi độ sáng cũng chỉ ở mức trung bình khi sử dụng ngoài trời.

Camera cũng không phải điểm mạnh của Redmi 17 4G. Cụm camera phía sau có thiết kế khiến người dùng dễ tưởng rằng máy sở hữu nhiều cảm biến, nhưng thực tế chỉ có camera chính 50MP. Chất lượng hình ảnh đáp ứng những nhu cầu cơ bản như chụp ảnh hằng ngày hoặc đăng mạng xã hội, nhưng không tạo ra khác biệt đáng kể so với nhiều đối thủ trong cùng phân khúc. Bên trong, máy sử dụng chip MediaTek Helio G91 Ultra, cho hiệu năng phổ thông với điểm AnTuTu trên 300.000. Những tựa game như Liên Quân Mobile hay PUBG Mobile vẫn có thể chơi, nhưng người dùng cần hạ thiết lập đồ họa và không nên kỳ vọng đây là thiết bị dành cho game nặng. RAM 4GB cũng khiến khả năng đa nhiệm bị hạn chế và đôi lúc xuất hiện hiện tượng giật nhẹ khi chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng.

Nếu có một yếu tố thực sự giúp Redmi 17 4G nổi bật, đó chính là pin 7.500mAh. Dung lượng này đủ lớn để đáp ứng một ngày dài sử dụng và đi kèm sạc 45W, phù hợp với người ưu tiên thời gian hoạt động hơn hiệu năng. Tuy nhiên, lợi thế này lại đặt Redmi 17 4G vào một bài toán khó về giá. Phiên bản 4GB/128GB được niêm yết 5,99 triệu đồng, bản 4GB/256GB có giá 6,69 triệu đồng và bản 6GB/256GB lên tới 7,49 triệu đồng. Trong khi đó, Redmi 17 5G có giá từ 6,49 triệu đồng cho phiên bản 4GB/128GB. Đáng chú ý, nếu mua vào các đợt khuyến mại lớn, giá Redmi 17 4G có thể giảm xuống khoảng 4,6 triệu đồng, còn bản 5G khoảng 5 triệu đồng. Đây mới là khoảng giá khiến sản phẩm trở nên dễ cân nhắc hơn.

Mức giá và cấu hình của Redmi 17 4G cũng cần được nhìn trong bối cảnh giá chip nhớ tăng mạnh trên toàn ngành. Theo dữ liệu được cung cấp, giá DRAM tăng 98% trong quý I/2026 và tiếp tục tăng 58-63% trong quý II. Riêng LPDDR5 dành cho smartphone đã tăng mạnh so với đầu năm, khi nguồn cung bộ nhớ chịu sức ép từ nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu AI. Điều này buộc các hãng smartphone phải lựa chọn giữa tăng giá bán hoặc cắt giảm một số thành phần phần cứng. Với Redmi 17 4G, RAM 4GB và màn hình HD+ có thể được xem là một phần của chiến lược kiểm soát chi phí. Xu hướng này cũng cho thấy thời kỳ smartphone giá rẻ nhưng sở hữu cấu hình ngày càng mạnh có thể không còn dễ duy trì như trước.

Redmi 17 4G sở hữu màn hình 6,9 inch 120Hz, hướng đến người dùng ưu tiên không gian hiển thị lớn và thời lượng pin.(Ảnh: Genk)

Vì vậy, Redmi 17 4G phù hợp hơn với người dùng ưu tiên pin lớn, màn hình rộng và những tác vụ cơ bản như học tập, liên lạc, xem nội dung hoặc sử dụng như máy phụ. Học sinh, sinh viên, người dùng trung niên hoặc những ai không đặt nặng hiệu năng có thể cân nhắc sản phẩm này. Ngược lại, nếu cần đa nhiệm thường xuyên, chơi game nặng hoặc kỳ vọng một chiếc smartphone có cấu hình mạnh trong tầm giá 6 triệu đồng, đây không phải lựa chọn nổi bật. Với mức niêm yết 5,99 triệu đồng, Redmi 17 4G khá khó tạo sức hút; nhưng khi giảm xuống khoảng 4,6 triệu đồng, viên pin 7.500mAh lại trở thành lợi thế đủ lớn để chiếc điện thoại gây tranh cãi này đáng được cân nhắc.