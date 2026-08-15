Facebook ra mắt Creator Studio dành cho nhà sáng tạo nội dung

Ứng dụng mới ra mắt tích hợp sẵn trợ lý sáng tạo AI của Facebook, cung cấp cho các nhà sáng tạo những đề xuất cá nhân hóa dựa trên phong cách nội dung.

Facebook vừa thông báo sẽ ra mắt ứng dụng Creator Studio độc lập, một ứng dụng được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm cung cấp cho các nhà sáng tạo nội dung những gợi ý cá nhân hóa để phát triển.

Việc phát hành chính thức trên iOS diễn ra chỉ vài tuần sau khi Facebook bắt đầu thử nghiệm ứng dụng này với một số nhà sáng tạo được chọn.

Creator Studio sẽ là một ứng dụng độc lập trên các nền tảng hệ điều hành.

Trợ lý AI dành cho nhà sáng tạo của Facebook được tích hợp trong ứng dụng mới, cung cấp các đề xuất cá nhân hóa dựa trên phong cách nội dung, hiệu suất, mức độ tương tác của khán giả và mục tiêu của từng nhà sáng tạo.

Thông thường, các nhà sáng tạo phải mất thời gian phân tích các biểu đồ và bảng điều khiển để hiểu về hiệu suất của mình, nhưng với trợ lý AI, họ có thể nhận được câu trả lời nhanh chóng cho các câu hỏi như “Khi nào nên đăng bài?” và “Mọi người đang nói gì trong phần bình luận của tôi?” Các nhà sáng tạo cũng có thể đặt thêm các câu hỏi tiếp theo.

Bằng cách cung cấp quyền truy cập vào ứng dụng Creator Studio mới, Meta đang nỗ lực giữ chân các nhà sáng tạo hoạt động trên Facebook trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với các đối thủ như TikTok và YouTube. Công ty cũng có thể đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào các công cụ của bên thứ ba như ChatGPT trong việc lên ý tưởng nội dung và phân tích hiệu suất.

Trợ lý AI trên ứng dụng sẽ hỗ trợ người dùng kiểm soát hiệu suất trang nội dung. Ảnh: Facebook

Ứng dụng Creator Studio tích hợp nhiều tính năng mới, bao gồm công cụ bình luận sử dụng AI giúp làm nổi bật những bình luận quan trọng nhất và soạn thảo phản hồi theo đúng phong cách của nhà sáng tạo. Theo Facebook, các nhà sáng tạo có thể chỉnh sửa và phê duyệt các phản hồi được đề xuất trước khi đăng tải.

Bên cạnh đó, mỗi khi mở ứng dụng, các nhà sáng tạo sẽ thấy một bảng ưu tiên công việc hàng ngày, bao gồm việc xem lại hiệu suất bài đăng mới nhất, theo dõi tiến độ đạt mục tiêu và đánh dấu các bình luận cần phản hồi.

Creator Studio hiện đã có mặt cho tất cả các nhà sáng tạo sử dụng iOS tại Hoa Kỳ và Canada.

Đây không phải là sản phẩm mới duy nhất của Meta trong thời gian gần đây; tập đoàn công nghệ này đã liên tục ra mắt nhiều sản phẩm mới trong những tháng vừa qua.

Gần đây, Meta đã phát hành ứng dụng độc lập dành cho Facebook Groups mang tên Forum với chức năng tương tự Reddit, ứng dụng Instants cho phép người dùng chia sẻ ảnh tự biến mất với bạn bè trên Instagram, ứng dụng game Pocket với mã hóa cảm xúc, và StoryKit – ứng dụng kể chuyện sử dụng AI để tạo ra các câu chuyện thiếu nhi do trí tuệ nhân tạo sáng tác.