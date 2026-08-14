Loạt thiết bị Pixel mới lấy Gemini làm tâm điểm cạnh tranh

Dòng sản phẩm Pixel 11 ra mắt chỉ vài tuần trước khi Apple trình làng phiên bản Siri hoàn toàn mới, được hỗ trợ bởi các mô hình trí tuệ nhân tạo Gemini.

Alphabet đã công bố dòng điện thoại thông minh Pixel 11 mới, đặt phiên bản Gemini mạnh mẽ nhất từ ​​trước đến nay vào trung tâm của các thiết bị chỉ vài tuần trước khi Apple ra mắt một phiên bản Siri được xây dựng cũng dựa trên chính Gemini.

Dòng sản phẩm mới bao gồm Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL và Pixel 11 Pro Fold. Đã có quá nhiều thông tin cấu hình của các sản phẩm này từ nhiều tháng nay đến mức chúng ta gần như không cần gì thêm.

Không phải cấu hình phần cứng, Gemini mới là tâm điểm mà Google quan tâm.

Nhưng điểm mạnh của phần cứng mà Google tập trung vào cũng chính là Gemini Intelligence, một bộ tính năng trí tuệ nhân tạo được thiết kế để hiểu những gì người dùng đang làm trên điện thoại và tự động điều chỉnh trên các ứng dụng khác nhau.

Ví dụ, Gemini Intelligence có thể kết nối thông tin từ tin nhắn, lịch, bản đồ và các dịch vụ khác của Google, sau đó đề xuất hoặc thực hiện các bước tiếp theo, chẳng hạn như kiểm tra tình trạng phòng trống, so sánh các lựa chọn du lịch hoặc bắt đầu đặt chỗ nhà hàng.

Google cũng đang mở rộng các tính năng AI hoạt động trực tiếp bên trong hệ điều hành của điện thoại, thay vì yêu cầu người dùng mở một chatbot riêng biệt.

Rick Osterloh, giám đốc bộ phận thiết bị của Google, đã chia sẻ với CNBC trong một cuộc phỏng vấn độc quyền rằng công ty tin rằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể thay đổi căn bản cách mọi người tương tác với điện thoại thông minh.

Osterloh nói: “Trong 10 đến 15 năm qua, cách sử dụng máy tính xách tay và điện thoại di động không thay đổi nhiều. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng điều đó sắp thay đổi mạnh mẽ.”

Toàn bộ sưu tập các thiết bị Google vừa ra mắt.

Osterloh mô tả Gemini Intelligence là “một cách hoàn toàn mới để tương tác với máy tính,” sử dụng các khả năng tác nhân cho phép người dùng “không chỉ tìm kiếm thông tin mà còn hoàn thành công việc.”

Việc ra mắt sản phẩm này cũng đặt Google vào vị thế bất thường khi phải cạnh tranh trực tiếp với một trong những khách hàng lớn nhất của mình trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Apple đang xây dựng lại Siri dựa trên mô hình Gemini của Google, với nhiều mục tiêu tổng quát tương tự như những gì Google hiện đang thể hiện trên Pixel: hiểu thông tin cá nhân, nhận biết những gì đang diễn ra trên màn hình và thực hiện các hành động trên nhiều ứng dụng.

Khi được hỏi liệu Pixel có mang lại cho Google cơ hội giới thiệu mô hình đó sớm hơn trước khi nó đến tay người dùng iPhone hay không, Osterloh đã bác bỏ ý kiến ​​cho rằng hai trải nghiệm sẽ giống nhau.

“Tôi nghĩ rõ ràng Pixel và iPhone đang đi theo những hướng rất khác nhau. Chiến lược sản phẩm của Pixel luôn đặt việc dẫn đầu về các công nghệ mới, đặc biệt là Gemini và AI, lên hàng đầu.” - vị giám đốc này cho biết.

Osterloh chỉ ra các tính năng như phát hiện lừa đảo, công nghệ chuyển đổi giọng nói thành văn bản Rambler và sự tích hợp sâu hơn của Gemini trên toàn bộ hệ điều hành Android là những khả năng tạo nên sự khác biệt trong trải nghiệm của Google.

Mặc dù lấy Gemini làm nền tảng, nhưng Siri của Apple luôn là đối thủ đáng gờm.

Tất cả những điều này đều độc đáo đối với Android và Gemini Intelligence. Vì vậy, đây thực sự là những điều khiến bạn nên mua một chiếc Pixel hoặc điện thoại Android để trải nghiệm.

Google cũng đang phải đối mặt với một áp lực khác trên toàn ngành khi tình trạng thiếu hụt linh kiện bộ nhớ đẩy giá thành phần cứng lên cao. Áp lực này đang buộc các công ty điện tử tiêu dùng phải tăng giá và Google dự kiến ​​sẽ chịu thêm áp lực đối với các thiết bị của mình.

Thế hệ Pixel mới của Google mang đến cho công ty cơ hội đầu tiên để thử nghiệm xem liệu trợ lý AI tự động hơn có thể thay đổi đáng kể hành vi của người dùng điện thoại thông minh hay không.

Apple cũng thực hiện một canh bạc tương tự với một lượng người dùng lớn. Đây sẽ là lượng người dùng lớn nhất sở hữu smartphone có khả năng AI tạo sinh (generative AI).