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Số hóa - Xe

Tân sinh viên đừng mua vội, 4 smartphone đáng tiền

Với ngân sách 4-6 triệu đồng, tân sinh viên vẫn có thể chọn smartphone màn hình đẹp, pin tốt, hiệu năng ổn và đủ dùng trong nhiều năm.

Thiên Trang (th)

Bước vào năm học mới, smartphone gần như trở thành một thiết bị không thể thiếu với sinh viên, từ học trực tuyến, tra cứu tài liệu, liên lạc cho đến giải trí và chụp ảnh. Tuy nhiên, không phải ai cũng muốn bỏ ra cả chục triệu đồng cho một chiếc điện thoại, đặc biệt khi còn phải cân đối nhiều khoản chi phí khác trong thời gian nhập học. Ở tầm giá 4-6 triệu đồng, thị trường hiện có khá nhiều lựa chọn đáng chú ý đến từ Samsung, Xiaomi, POCO và Tecno. Những mẫu máy này không chỉ sở hữu cấu hình đủ mạnh mà còn được trang bị màn hình chất lượng, pin dung lượng lớn và nhiều tính năng từng chỉ xuất hiện trên smartphone đắt tiền.

Trong nhóm này, Samsung Galaxy A17 có giá khoảng 5,59 triệu đồng và là lựa chọn phù hợp với những sinh viên đặt sự ổn định lên hàng đầu. Điểm đáng chú ý của máy nằm ở màn hình Super AMOLED, mang lại hình ảnh sắc nét và màu sắc rực rỡ khi xem video, đọc tài liệu hoặc sử dụng mạng xã hội. Giao diện One UI cũng là một lợi thế khi hướng tới trải nghiệm trực quan, dễ làm quen. Bên cạnh đó, Galaxy A17 có camera đáp ứng nhu cầu chụp ảnh hằng ngày và viên pin đủ sức hoạt động trong một ngày với cường độ sử dụng cao. Đây là mẫu máy phù hợp với người muốn mua một lần và sử dụng lâu dài thay vì quá chú trọng vào cấu hình cao nhất trong tầm giá.

Galaxy A17 hướng đến nhóm người dùng ưu tiên sự ổn định và khả năng sử dụng lâu dài trong tầm giá khoảng 5-6 triệu đồng.

Nếu muốn tìm kiếm một thiết bị cân bằng hơn giữa hiệu năng, màn hình và camera, Redmi Note 15 ở mức khoảng 5,29 triệu đồng là cái tên đáng cân nhắc. Mẫu smartphone này tiếp tục phát huy thế mạnh quen thuộc của dòng Redmi Note khi tập trung vào cấu hình trên giá bán. Màn hình AMOLED 120 Hz giúp các thao tác cuộn trang, chuyển ứng dụng hay chơi game trở nên mượt mà hơn. Camera độ phân giải cao cũng có thể đáp ứng nhu cầu chụp ảnh, quay video và chia sẻ nội dung lên mạng xã hội. Với hiệu năng đủ để xử lý đa nhiệm và chơi nhiều tựa game phổ biến ở mức thiết lập phù hợp, Redmi Note 15 hướng đến nhóm sinh viên muốn một chiếc điện thoại đa năng nhưng vẫn kiểm soát ngân sách.

Trong khi đó, POCO M7 Pro 5G có giá khoảng 5,99 triệu đồng và nổi bật nếu ưu tiên hiệu năng. Mẫu máy được định hướng mạnh vào khả năng chơi game với bộ xử lý mạnh, màn hình tốc độ làm tươi cao và kết nối 5G. Những tựa game phổ biến như Liên Quân Mobile, PUBG Mobile hay Mobile Legends có thể vận hành ổn định ở mức thiết lập khá. Viên pin dung lượng lớn cùng công nghệ sạc nhanh cũng là điểm cộng với sinh viên thường xuyên sử dụng điện thoại trong thời gian dài. Nếu nhu cầu chính là chơi game, xem nội dung trực tuyến và cần một thiết bị có hiệu năng tốt trong mức giá dưới 6 triệu đồng, POCO M7 Pro 5G là một trong những lựa chọn đáng chú ý.

Ở chiều ngược lại, Tecno Camon 40 có giá khoảng 4,99 triệu đồng lại tạo dấu ấn nhờ khả năng chụp ảnh. Tecno đang ngày càng cạnh tranh mạnh tại phân khúc phổ thông bằng cách kết hợp cấu hình tương đối tốt với mức giá dễ tiếp cận. Camon 40 sở hữu hệ thống camera hướng đến người dùng thường xuyên chụp ảnh, quay video hoặc sáng tạo nội dung trên các nền tảng như TikTok. Màn hình và hiệu năng của máy cũng đủ đáp ứng phần lớn nhu cầu sử dụng hằng ngày. Với những tân sinh viên thích ghi lại cuộc sống học đường, làm nội dung mạng xã hội nhưng không muốn chi quá nhiều tiền cho smartphone, đây là phương án đáng tham khảo.

POCO M7 Pro 5G là lựa chọn đáng chú ý với sinh viên ưu tiên hiệu năng và nhu cầu chơi game.

Nhìn tổng thể, lựa chọn smartphone 4-6 triệu đồng hiện không còn đồng nghĩa với việc phải chấp nhận quá nhiều hạn chế. Nếu ưu tiên độ ổn định và sử dụng lâu dài, Galaxy A17 là phương án an toàn; Redmi Note 15 phù hợp với người cần sự cân bằng giữa màn hình, camera và hiệu năng; POCO M7 Pro 5G dành cho nhóm sinh viên đặt sức mạnh xử lý và chơi game lên trước. Trong khi đó, Tecno Camon 40 sẽ phù hợp hơn với người quan tâm đến camera và sáng tạo nội dung. Với ngân sách vừa phải, tân sinh viên hoàn toàn có thể sở hữu một chiếc điện thoại đáp ứng tốt học tập, liên lạc và giải trí mà không cần chạy theo những mẫu flagship đắt tiền.

#smartphone #sinh viên #giá rẻ #hiệu năng #chụp ảnh #màn hình

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