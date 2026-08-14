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[GALLERY] Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupé EV từ 3,4 tỷ - rẻ hơn, chạy dài hơn

Số hóa - Xe

[GALLERY] Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupé EV từ 3,4 tỷ - rẻ hơn, chạy dài hơn

Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupé EV 2026 chạy điện vừa ra mắt như phiên bản mở rộng dễ tiếp cận hơn của dòng xe sang hiệu suất cao GT 4-Door Coupé.

Nguyễn Anh
Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupé gia nhập dải sản phẩm GT 4-Door Coupé với vai trò là phiên bản có giá dễ tiếp cận hơn. Xe giảm số lượng mô-tơ xuống còn 2 nhưng vẫn duy trì hệ dẫn động bốn bánh trong khi phạm vi hoạt động được cải thiện.
Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupé gia nhập dải sản phẩm GT 4-Door Coupé với vai trò là phiên bản có giá dễ tiếp cận hơn. Xe giảm số lượng mô-tơ xuống còn 2 nhưng vẫn duy trì hệ dẫn động bốn bánh trong khi phạm vi hoạt động được cải thiện.
Hệ thống 2 mô-tơ điện trên GT 53 cho công suất tổng cộng 544 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,5 giây, chậm hơn khoảng 1,1 giây so với người anh em GT 63.
Hệ thống 2 mô-tơ điện trên GT 53 cho công suất tổng cộng 544 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,5 giây, chậm hơn khoảng 1,1 giây so với người anh em GT 63.
Tốc độ tối đa của xe đạt 230 km/h hoặc 250 km/h khi trang bị gói AMG Driver’s Package tùy chọn. Trong khi đó, Mercedes-AMG GT 63 4-Door Coupé EV có thể đạt vận tốc tối đa 300 km/h với cùng gói tùy chọn.
Tốc độ tối đa của xe đạt 230 km/h hoặc 250 km/h khi trang bị gói AMG Driver’s Package tùy chọn. Trong khi đó, Mercedes-AMG GT 63 4-Door Coupé EV có thể đạt vận tốc tối đa 300 km/h với cùng gói tùy chọn.
AMG GT 53 sử dụng kiến trúc điện 800 V tương tự GT 63 và GT 55, đồng thời cũng dùng bộ pin có dung lượng 106 kWh. Khả năng sạc nhanh DC đạt công suất tối đa 600 kW, cho phép sạc từ 10% lên 80% trong 11 phút.
AMG GT 53 sử dụng kiến trúc điện 800 V tương tự GT 63 và GT 55, đồng thời cũng dùng bộ pin có dung lượng 106 kWh. Khả năng sạc nhanh DC đạt công suất tối đa 600 kW, cho phép sạc từ 10% lên 80% trong 11 phút.
Phạm vi hoạt động tối đa đạt 809 km theo chuẩn WLTP và xe có thể chạy thêm 534 km chỉ sau 10 phút sạc theo tiêu chuẩn WLTP. Giống GT 63 và GT 55, công suất sạc chậm AC tối đa của Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupé EV là 11 kW.
Phạm vi hoạt động tối đa đạt 809 km theo chuẩn WLTP và xe có thể chạy thêm 534 km chỉ sau 10 phút sạc theo tiêu chuẩn WLTP. Giống GT 63 và GT 55, công suất sạc chậm AC tối đa của Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupé EV là 11 kW.
Trong khi GT 63 mô phỏng âm thanh động cơ V8 của AMG GT R thông qua chế độ âm thanh AMGForce S+ thì GT 53 lại tái tạo tiếng máy AMG 6 xi-lanh, qua đó phản ánh rõ vị trí của mẫu xe này trong dải sản phẩm.
Trong khi GT 63 mô phỏng âm thanh động cơ V8 của AMG GT R thông qua chế độ âm thanh AMGForce S+ thì GT 53 lại tái tạo tiếng máy AMG 6 xi-lanh, qua đó phản ánh rõ vị trí của mẫu xe này trong dải sản phẩm.
Tương tự các phiên bản cao hơn, GT 53 được trang bị hệ thống treo khí nén AMG Ride Control với giảm chấn thích ứng với 3 chế độ Comfort, Sport và Sport+. Xe cũng sở hữu các trang bị khí động học chủ động như cánh gió sau thay đổi góc theo tốc độ và bộ khuếch tán gió sau có thể mở rộng để giảm lực cản, từ đó cải thiện phạm vi hoạt động khi chạy đường trường.
Tương tự các phiên bản cao hơn, GT 53 được trang bị hệ thống treo khí nén AMG Ride Control với giảm chấn thích ứng với 3 chế độ Comfort, Sport và Sport+. Xe cũng sở hữu các trang bị khí động học chủ động như cánh gió sau thay đổi góc theo tốc độ và bộ khuếch tán gió sau có thể mở rộng để giảm lực cản, từ đó cải thiện phạm vi hoạt động khi chạy đường trường.
Là một biến thể trong cùng dòng xe Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé EV, GT 53 cũng chia sẻ kiến trúc nội thất với các phiên bản còn lại, bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch.
Là một biến thể trong cùng dòng xe Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé EV, GT 53 cũng chia sẻ kiến trúc nội thất với các phiên bản còn lại, bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch.
Tại đây, người lái có thể dùng hệ thống AMG Set-Up để tùy chỉnh nhiều thông số vận hành, đồng thời truy cập thanh công cụ Aero Set-Up để điều khiển hệ thống khí động học chủ động chi tiết hơn.
Tại đây, người lái có thể dùng hệ thống AMG Set-Up để tùy chỉnh nhiều thông số vận hành, đồng thời truy cập thanh công cụ Aero Set-Up để điều khiển hệ thống khí động học chủ động chi tiết hơn.
Các chế độ lái của xe được cung cấp thông qua hệ thống AMG Drive Select với 6 lựa chọn gồm Comfort, Sport, AMGForce Sport+, Slippery, Eco và Individual. Xe cũng cho phép thay đổi đặc tính âm thanh, từ phong cách Classic đến Futuristic.
Các chế độ lái của xe được cung cấp thông qua hệ thống AMG Drive Select với 6 lựa chọn gồm Comfort, Sport, AMGForce Sport+, Slippery, Eco và Individual. Xe cũng cho phép thay đổi đặc tính âm thanh, từ phong cách Classic đến Futuristic.
Mercedes-Benz cho biết AMG GT 53 4-Door Coupé đã được bàn giao cho khách hàng từ tháng 8/2026 với giá khởi điểm 115.430 Euro (khoảng 3,47 tỷ đồng). Trong khi đó, các thị trường tay lái nghịch dự kiến sẽ nhận xe vào cuối năm nay.
Mercedes-Benz cho biết AMG GT 53 4-Door Coupé đã được bàn giao cho khách hàng từ tháng 8/2026 với giá khởi điểm 115.430 Euro (khoảng 3,47 tỷ đồng). Trong khi đó, các thị trường tay lái nghịch dự kiến sẽ nhận xe vào cuối năm nay.
Video: Xem chi tiết Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupé EV.
Nguyễn Anh
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