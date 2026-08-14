Người Việt 2026 chuộng ngành nào? Logistics bất ngờ lên ngôi

Trong 7 tháng đầu năm 2026, người Việt thực hiện khoảng 13,4 triệu lượt tìm kiếm liên quan đến việc làm trên Cốc Cốc. Đáng chú ý, những từ khóa được quan tâm cho thấy thị trường lao động đang xuất hiện một sự chuyển dịch đáng kể: người tìm việc không còn chỉ chạy theo những ngành được gắn mác “hot”, mà quan tâm nhiều hơn đến tính ổn định, thu nhập thực tế và cơ hội phát triển dài hạn. Đặc biệt, cụm từ “tuyển dụng viên chức” tăng tới 374% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi “tuyển dụng công chức” cũng tăng 96%. Những con số này cho thấy khu vực công đang trở lại thành lựa chọn đáng cân nhắc đối với một bộ phận người lao động.

Dữ liệu tìm kiếm việc làm năm 2026 cho thấy người Việt đang thay đổi tiêu chí lựa chọn nghề nghiệp, từ chạy theo xu hướng sang ưu tiên tính thực tế.

Sự gia tăng tìm kiếm việc làm trong khu vực nhà nước cũng đi kèm nhiều truy vấn mang tính thực tế như “vị trí việc làm cấp xã”, “hồ sơ công chức viên chức”, “Sàn giao dịch việc làm quốc gia” hay “Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội”. Điều này cho thấy không ít người đang chủ động tìm hiểu để chuẩn bị hồ sơ thay vì đơn thuần tìm kiếm thông tin. Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh nhiều thay đổi về chính sách tuyển dụng, tiền lương và tổ chức đơn vị hành chính được triển khai trong năm 2026. Từ chỗ thường bị xem là lựa chọn “an toàn” dành cho người ngại thay đổi, việc vào khu vực công dường như đang được nhìn nhận thực tế hơn, đặc biệt khi thị trường lao động tư nhân vẫn tồn tại nhiều biến động.

Không chỉ quan tâm đến việc làm ở đâu, người lao động còn ngày càng chú ý đến việc thực nhận bao nhiêu. Trong nhóm truy vấn chuyên sâu, “tính lương gross sang net” đứng đầu về lượng tìm kiếm, theo sau là các nội dung liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, luật lao động và mẫu CV. Thay vì chỉ nhìn vào con số thu nhập được nhà tuyển dụng đưa ra, ứng viên có xu hướng tìm hiểu kỹ tiền lương sau thuế, bảo hiểm, phụ cấp cũng như các điều khoản trong hợp đồng. Đây là dấu hiệu cho thấy người tìm việc đang có cách tiếp cận tỉnh táo hơn với lời mời tuyển dụng, đặc biệt sau những biến động về việc làm và thu nhập trong vài năm qua. Một mức lương cao trên giấy tờ không còn đồng nghĩa với một lời đề nghị hấp dẫn nếu số tiền thực nhận thấp hơn đáng kể.

Logistics nổi lên trong nhóm ngành được tìm kiếm nhiều, phản ánh nhu cầu nhân lực ngày càng lớn của lĩnh vực này.

Ở chiều ngược lại, logistics đang nổi lên như một trong những ngành được người Việt quan tâm nhất. Lượng tìm kiếm từ khóa này tăng 213% so với cùng kỳ năm 2025, vượt xa mức tăng của nhiều công việc vốn được xem là thời thượng như phân tích dữ liệu, kỹ sư dữ liệu hay phân tích doanh nghiệp. Một số lĩnh vực khác cũng ghi nhận mức tăng đáng chú ý như quản trị khách sạn, nhà hàng tăng 105%, IT helpdesk tăng 64% và kỹ sư cơ khí, kỹ thuật tăng 44%. Sức hút của logistics có thể đến từ nhu cầu nhân lực thực tế khi thương mại điện tử phát triển, chuỗi cung ứng thay đổi và nhiều dự án hạ tầng giao thông lớn đang được triển khai. Theo thông tin trong báo cáo, ngành logistics có thể cần khoảng 2,2 triệu lao động vào năm 2030, trong khi tốc độ đào tạo nhân lực vẫn chưa theo kịp nhu cầu.

Một tín hiệu khác cũng đáng chú ý là lượt tìm kiếm các vị trí CEO, COO và giám đốc tăng 43%, trong khi “freelancer” cũng nằm trong nhóm từ khóa được quan tâm nhiều. Những dữ liệu này gợi ý một xu hướng khác trên thị trường lao động: bên cạnh nhóm tìm kiếm sự ổn định, ngày càng có nhiều người quan tâm đến việc tự làm chủ hoặc xây dựng công việc độc lập. Số liệu được đưa ra trong nội dung cho thấy 6 tháng đầu năm 2026 có gần 111.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 1.352,6 nghìn tỷ đồng. Nếu đặt cạnh sự gia tăng tìm kiếm về freelancer và các vị trí điều hành, bức tranh này cho thấy người lao động đang đứng trước nhiều lựa chọn hơn thay vì chỉ xoay quanh con đường làm việc cho một doanh nghiệp.

Từ những dữ liệu tìm kiếm trên Cốc Cốc, thị trường việc làm Việt Nam năm 2026 đang cho thấy sự phân hóa khá rõ. Một nhóm hướng về công chức, viên chức để tìm kiếm sự ổn định; nhóm khác ưu tiên các ngành có nhu cầu nhân lực thực tế như logistics; trong khi một bộ phận lại quan tâm đến freelancer, khởi nghiệp và các vị trí điều hành. Điều đáng nói là người Việt dường như đã bớt hỏi “ngành nào đang hot” mà quan tâm nhiều hơn đến một câu hỏi thực tế: công việc nào có thể mang lại thu nhập, sự ổn định và cơ hội phát triển trong dài hạn?