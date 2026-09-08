Israel tấn công ngôi làng ở Lebanon, nhiều người thương vong

Israel đã tiến hành 2 cuộc không kích nhằm vào một ngôi làng ở miền Nam Lebanon, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

AP dẫn thông tin từ Bộ Y tế Lebanon cho biết, Israel đã tiến hành 2 cuộc không kích nhằm vào ngôi làng ở miền Nam Lebanon sáng sớm ngày 7/9, khiến nhiều người thương vong.

"Một vụ oanh kích đánh trúng một tòa nhà, khiến 11 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em và 4 phụ nữ. 8 người khác bị thương, bao gồm 3 trẻ em và 1 nhân viên y tế", Bộ Y tế Lebanon thông tin.

Khói bụi bốc lên ở làng Mansouri, miền Nam Lebanon, ngày 3/9/2026. Ảnh AP/Mohammed Zaatari.

Bộ này cho biết thêm, vụ tấn công thứ hai nhằm vào một chiếc xe hơi trong làng đã khiến một nhân viên y tế thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Đợt tấn công hôm 7/9 diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon leo thang, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đạt được cách đây hơn 2 tháng.

Vài ngày trước, quân đội Israel tuyên bố họ đang "kiểm soát hoạt động" ngọn đồi chiến lược Ali Taher, nơi nhìn ra một số ngôi làng cũng như các tuyến đường chính dẫn đến thành phố Nabatiyeh ở Lebanon.

Quân đội Israel tuyên bố đợt tập kích hôm 7/9 là để trả đũa 2 vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah, trong đó có những vụ nổ nhắm vào binh lính Israel ở Lebanon. Phía Israel khẳng định các cuộc tấn công nhắm vào chiến binh Hezbollah đang cố gắng vận chuyển vũ khí đến Kfar Rumman.

Hôm 6/9, các cuộc oanh kích của Israel cũng đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng ở miền Nam Lebanon và san bằng một bệnh viện bỏ trống.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel ra điều kiện rút quân khỏi Gaza