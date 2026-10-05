Bầu cử Tổng thống ở Brazil bước vào vòng hai

Hai ứng viên là Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro và Tổng thống đương nhiệm của Brazil Luiz Inácio Lula da Silva sẽ bước vào vòng bầu cử thứ hai vào ngày 25/10.

AP đưa tin, với 99,8% số phiếu đã được kiểm, Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro được hơn 56 triệu phiếu bầu, dẫn trước so với 53,7 triệu phiếu của Tổng thống đương nhiệm của Brazil Luiz Inácio Lula da Silva trong cuộc bầu cử hôm 4/10.

Tuy nhiên, do cả ông Bolsonaro và ông Lula da Silva đều không đạt được hơn 50% số phiếu ủng hộ để thắng ngay vòng đầu tiên, hai ứng viên sẽ "đối đầu" nhau trong vòng bầu cử thứ hai vào ngày 25/10.

Tổng thống đương nhiệm Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đối mặt khó khăn

Tỷ lệ ủng hộ ông Lula, người từng được rất nhiều người yêu mến, đã giảm trong nhiệm kỳ thứ ba. Tuy nhiên, Tổng thống đương nhiệm Brazil vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ những người tin rằng các chính sách xã hội của ông đã cải thiện cuộc sống của hàng triệu người dân Brazil.

Dù vậy, theo AP, Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva đang đối mặt với "cuộc chiến khó khăn" để đánh bại ứng viên Bolsonaro trong vòng hai.

Tổng thống đương nhiệm của Brazil cho biết ông "bất ngờ" với kết quả vì nghĩ rằng mình có thể chiến thắng ngay vòng đầu tiên.

“Ngày mai chúng ta bắt đầu một chiến dịch mới. Tôi rất giỏi ở vòng loại trực tiếp. Chúng ta sẽ xem ai có kế hoạch tốt nhất”, ông Lula nói.

Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro (bên trái) và Tổng thống đương nhiệm của Brazil Luiz Inacio Lula da Silva. Ảnh: AP.

Cả ông Lula và ông Bolsonaro sẽ có 3 tuần để tiếp cận các cử tri ôn hòa, những người không ủng hộ họ trong vòng bỏ phiếu đầu tiên. Augusto Cury, một nhà văn nhận được 3,4 triệu phiếu bầu hôm 4/10, cho biết ông sẽ không ủng hộ bất kỳ ai trong vòng hai.

Ronaldo Caiado và Renan Santos, hai ứng cử viên thu về tổng cộng khoảng 5,3 triệu phiếu bầu hôm 4/10, trước đó cũng đã tuyên bố điều tương tự.

Trong chiến dịch tranh cử sắp tới, ông Lula dự kiến ​​sẽ cố gắng tận dụng sự ủng hộ dành cho các chính sách xã hội của mình và những rắc rối pháp lý mà đối thủ đang gặp phải.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro đã có bài phát biểu trước báo giới và một nhóm người ủng hộ bên ngoài nhà riêng ở Brasilia.

“Brazil muốn thay đổi, đó là cách hiểu về những gì đã xảy ra hôm nay (4/10). Đây là sự kết thúc của kỷ nguyên Đảng Công nhân”, ứng viên Bolsonaro nói, ám chỉ đến Đảng của ông Lula.

Ông Bolsonaro có thể sẽ tập trung vào thông điệp về giá cả phải chăng, cam kết trấn áp các nhóm tội phạm Brazil và nhấn mạnh rằng Brazil cần đạt được những thỏa thuận tốt hơn với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, bao gồm cả trong lĩnh vực khoáng sản quý hiếm.

Ông Bolsonaro cũng đã vận động tranh cử với lời hứa trả tự do cho cha mình, cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro và đưa ông trở lại chính trường.

Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva, người đang tái tranh cử, phát biểu sau khi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử tại Sao Bernardo do Campo, Brazil, ngày 4/10/2026. Ảnh: AP/Ettore Chiereguini



"Mặc dù vòng bỏ phiếu vừa qua là một thành công đối với ông Bolsonaro, nhưng chưa có gì là chắc chắn", Mayra Goulart, một nhà khoa học chính trị từ Đại học Liên bang Rio de Janeiro, bình luận.

Niềm tin vào hệ thống bỏ phiếu điện tử của Brazil

Kể từ khi Brazil áp dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử vào những năm 1990, chưa từng có vụ gian lận đáng kể nào được phát hiện.

Phái đoàn quan sát bầu cử của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) hôm 4/10 báo cáo rằng “việc bỏ phiếu diễn ra suôn sẻ và trong điều kiện an toàn đầy đủ”. Các nhà chức trách bầu cử đảm bảo rằng phiếu bầu điện tử được bảo mật và có thể kiểm chứng.

Đa số cử tri tỏ ra tin tưởng rằng hệ thống bầu cử của đất nước không thể bị can thiệp.

Josemar Lauriano Pereira, một luật sư 46 tuổi ở Rio de Janeiro, cho biết việc có kết quả nhanh chóng đã giúp chống lại gian lận và sự không chắc chắn.

“Khi mất nhiều thời gian để đưa ra kết quả, điều đó sẽ khiến nhiều người hoài nghi, cho rằng đã có vấn đề gì”, ông Josemar Lauriano Pereira bình luận.