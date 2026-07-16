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Quân sự - Thế giới

Mỹ thông tin về kết quả cuộc đàm phán giữa Israel và Lebanon

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Israel và Lebanon đã tiến thêm một bước hướng tới việc triển khai các “khu vực thí điểm” ở miền nam Lebanon.

An An (Theo AP)

Sau hai ngày đàm phán do Mỹ làm trung gian tại Rome (Italy), Israel và Lebanon đã tiến thêm một bước hướng tới việc triển khai các “khu vực thí điểm” ở miền nam Lebanon, nơi lực lượng Israel sẽ rút quân và bàn giao quyền kiểm soát cho quân đội Lebanon, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm 15/7.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh cuộc đàm phán đã “mang lại kết quả tích cực” và các bên “đã thống nhất về cấu trúc và nguyên tắc cho quá trình thiết lập khu vực thí điểm, sẽ được hoàn thiện và triển khai trong những ngày tới”.

Dù vậy, hiện chưa có tuyên bố chính thức nào từ phía Lebanon hoặc Israel về kết quả của các cuộc đàm phán này, theo AP.

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Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: AP.

Lebanon và Israel từng công bố một “thỏa thuận khung” vào ngày 26/6, đề ra kế hoạch để lực lượng Israel rút khỏi miền nam Lebanon, đổi lại việc nhóm vũ trang Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon sẽ giải giáp. Thỏa thuận này cũng hướng tới các bước tiến tới một hiệp định hòa bình giữa hai nước.

Thỏa thuận dự kiến bắt đầu với hai “khu vực thí điểm” nơi quân đội Israel sẽ bàn giao quyền kiểm soát cho quân đội Lebanon, lực lượng này sẽ đảm bảo khu vực không còn sự hiện diện của nhóm vũ trang Hezbollah. Tuy nhiên, việc triển khai trên thực địa đã bị đình trệ trước các cuộc đàm phán trong tuần này.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun, người dự kiến sẽ thăm Washington (Mỹ) vào ngày 21/7, tuyên bố trước thềm cuộc đàm phán tại Rome rằng ông đã chỉ đạo phái đoàn Lebanon “yêu cầu Israel rút quân ngay lập tức khỏi hai khu vực thí điểm trước khi tiếp tục các cuộc thảo luận khác”.

Tuyên bố hôm 15/7 không nêu rõ khu vực thí điểm sẽ nằm ở đâu, nhưng các quan chức Lebanon và Israel trước đó cho biết sẽ bao gồm các thị trấn Froun, Ghandouriyeh và Zawtar.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, sau khi triển khai các khu vực thí điểm, “chúng tôi sẽ tiến hành các cuộc đàm phán kỹ thuật mở rộng... với mục tiêu đạt được một thỏa thuận toàn diện giữa Israel và Lebanon”.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Iran đạt thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026

Nguồn video: VTV
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