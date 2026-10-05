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Một nhóm lớn quân Ukraine đã bị bao vây ở thị trấn Dobropillia.

Quân sự - Thế giới

Một nhóm lớn quân Ukraine đã bị bao vây ở thị trấn Dobropillia.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận giao tranh trong thị trấn Dobropillia và hiện có một nhóm lớn quân Ukraine đang bị bao vây tại khu vực này.

Tiến Minh
Thị trấn Dobropillya nằm ở phía bắc thành phố Pokrovsk, thuộc phía tây tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine. Sau khi thành phố Pokrovsk thất thủ, Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) rút về thị trấn này, tiếp tục biến thành cụm phòng thủ, nhằm cầm chân quân Nga.
Thị trấn Dobropillya nằm ở phía bắc thành phố Pokrovsk, thuộc phía tây tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine. Sau khi thành phố Pokrovsk thất thủ, Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) rút về thị trấn này, tiếp tục biến thành cụm phòng thủ, nhằm cầm chân quân Nga.
Tuy nhiên vào ngày 19/9 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng các đơn vị thuộc Cụm quân Trung tâm của họ, đang tham gia giao tranh trên đường phố tại khu vực trung tâm thị trấn Dobropillia. Thông báo này có cả video làm minh chứng.
Tuy nhiên vào ngày 19/9 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng các đơn vị thuộc Cụm quân Trung tâm của họ, đang tham gia giao tranh trên đường phố tại khu vực trung tâm thị trấn Dobropillia. Thông báo này có cả video làm minh chứng.
Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp thông tin về thời gian bắt đầu giao tranh, quy mô, vị trí của các bên, hay quyền kiểm soát đối với từng khu vực cụ thể trong thị trấn. Tuy nhiên tuyên bố về giao tranh đường phố, có nghĩa là các cuộc đụng độ đang diễn ra trực tiếp trong khu vực đô thị, chứ không chỉ ở các vùng ngoại ô.
Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp thông tin về thời gian bắt đầu giao tranh, quy mô, vị trí của các bên, hay quyền kiểm soát đối với từng khu vực cụ thể trong thị trấn. Tuy nhiên tuyên bố về giao tranh đường phố, có nghĩa là các cuộc đụng độ đang diễn ra trực tiếp trong khu vực đô thị, chứ không chỉ ở các vùng ngoại ô.
Vào ngày 19/9, tờ Voyennoye Obozreniye đưa tin , quân đội Nga (RFAF) đã hoàn thành việc bao vây Dobropillya từ phía bắc, tiến đến Svyatogorovka và cắt đứt tuyến đường ngắn nhất tới Dobropillya từ ​​Belozerske.
Vào ngày 19/9, tờ Voyennoye Obozreniye đưa tin , quân đội Nga (RFAF) đã hoàn thành việc bao vây Dobropillya từ phía bắc, tiến đến Svyatogorovka và cắt đứt tuyến đường ngắn nhất tới Dobropillya từ ​​Belozerske.
Hành động này đã cô lập hiệu quả hướng tác chiến Dobropillya, tạo điều kiện cho cả việc bao vây hoàn toàn lực lượng Ukraine đồn trú tại Dobropillya. Đồng thời, quân Nga đang mở rộng vùng bao vây bằng cách tiến về phía Belozerske, thị trấn nằm ở cực tây của tỉnh Donetsk.
Hành động này đã cô lập hiệu quả hướng tác chiến Dobropillya, tạo điều kiện cho cả việc bao vây hoàn toàn lực lượng Ukraine đồn trú tại Dobropillya. Đồng thời, quân Nga đang mở rộng vùng bao vây bằng cách tiến về phía Belozerske, thị trấn nằm ở cực tây của tỉnh Donetsk.
Theo Đại úy Denis Solodovnikov, phó chỉ huy đại đội xung kích, thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới Cận vệ độc lập số 35 của Cụm quân Trung tâm, cho biết đơn vị của anh ta trên đường tiến vào Zolotoy Kolodez, đã cắt đứt một phần quân Ukraine khỏi lực lượng chính.
Theo Đại úy Denis Solodovnikov, phó chỉ huy đại đội xung kích, thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới Cận vệ độc lập số 35 của Cụm quân Trung tâm, cho biết đơn vị của anh ta trên đường tiến vào Zolotoy Kolodez, đã cắt đứt một phần quân Ukraine khỏi lực lượng chính.
Ngôi làng Zolotoy Kolodez nằm ở phía đông bắc Dobropillya, vào tháng 8 năm ngoái, quân Nga đã bất ngờ thọc sâu chiếm được khu vực này, nhưng sau đó phải rút lui trước sự phản công mãnh liệt của AFU. Theo Đại úy Denis Solodovnikov, đơn vị của anh ta đã bí mật cơ động qua các vành đai rừng và khu vực trống trải, gần các vị trí của quân Ukraine.
Ngôi làng Zolotoy Kolodez nằm ở phía đông bắc Dobropillya, vào tháng 8 năm ngoái, quân Nga đã bất ngờ thọc sâu chiếm được khu vực này, nhưng sau đó phải rút lui trước sự phản công mãnh liệt của AFU. Theo Đại úy Denis Solodovnikov, đơn vị của anh ta đã bí mật cơ động qua các vành đai rừng và khu vực trống trải, gần các vị trí của quân Ukraine.
Đại úy Denis Solodovnikov khẳng định rằng, lực lượng Nga đã cắt đứt đường tiếp tế của nhóm quân Ukraine tại Zolotoy Kolodez, và cuộc tiến công sau đó của đơn vị anh ta trở nên nhanh hơn và tích cực hơn. Vào ngày 18/9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng, ngôi làng Zolotoy Kolodez đã nằm dưới sự kiểm soát của các đơn vị thuộc Cụm quân Trung tâm RFAF.
Đại úy Denis Solodovnikov khẳng định rằng, lực lượng Nga đã cắt đứt đường tiếp tế của nhóm quân Ukraine tại Zolotoy Kolodez, và cuộc tiến công sau đó của đơn vị anh ta trở nên nhanh hơn và tích cực hơn. Vào ngày 18/9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng, ngôi làng Zolotoy Kolodez đã nằm dưới sự kiểm soát của các đơn vị thuộc Cụm quân Trung tâm RFAF.
Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, không xác nhận cụ thể mô tả của Đại úy Solodovnikov về tình hình chiến thuật, liên quan đến việc cắt đứt lực lượng Ukraine và nguồn tiếp tế của họ. Không có thông tin nào được cung cấp về quy mô của nhóm bị cắt đứt, thời điểm diễn ra chiến dịch hoặc hậu quả của nó.
Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, không xác nhận cụ thể mô tả của Đại úy Solodovnikov về tình hình chiến thuật, liên quan đến việc cắt đứt lực lượng Ukraine và nguồn tiếp tế của họ. Không có thông tin nào được cung cấp về quy mô của nhóm bị cắt đứt, thời điểm diễn ra chiến dịch hoặc hậu quả của nó.
Rất có thể, điều này đề cập đến khu vực giữa Zolotoy Kolodez và Rubizhne. Tại đó, quân Nga đang tấn công từ hai hướng, đã bao vây một số đơn vị thuộc lực lượng cơ giới của AFU trong các vị trí của họ. Điều này cho phép quân Nga tiến xa hơn về phía đường cao tốc Dobropillya-Kramatorsk.
Rất có thể, điều này đề cập đến khu vực giữa Zolotoy Kolodez và Rubizhne. Tại đó, quân Nga đang tấn công từ hai hướng, đã bao vây một số đơn vị thuộc lực lượng cơ giới của AFU trong các vị trí của họ. Điều này cho phép quân Nga tiến xa hơn về phía đường cao tốc Dobropillya-Kramatorsk.
Cũng theo thông tin của Bộ Quốc phòng Nga, được hãng tin TASS đăng tải, lực lượng thuộc Cụm quân Trung tâm RFAF, đã hoàn thành việc bao vây một cứ điểm quan trọng của AFU ở thị trấn Dobropillya.
Cũng theo thông tin của Bộ Quốc phòng Nga, được hãng tin TASS đăng tải, lực lượng thuộc Cụm quân Trung tâm RFAF, đã hoàn thành việc bao vây một cứ điểm quan trọng của AFU ở thị trấn Dobropillya.
Các đơn vị Ukraine bị bao vây bao gồm Lữ đoàn xung kích số 4 và Lữ đoàn Karat-Dag số 15, thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, cũng như Lữ đoàn Xung kích Skala số 425. Hiện chưa có thông tin về tổng số binh sĩ Ukraine bị bao vây.
Các đơn vị Ukraine bị bao vây bao gồm Lữ đoàn xung kích số 4 và Lữ đoàn Karat-Dag số 15, thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, cũng như Lữ đoàn Xung kích Skala số 425. Hiện chưa có thông tin về tổng số binh sĩ Ukraine bị bao vây.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị thuộc Cụm quân Trung tâm của Nga, nhờ những hành động chủ động và quyết đoán, đã hoàn thành việc bao vây một cứ điểm phòng thủ quan trọng của Quân đội Ukraine tại thị trấn Dobropillya và đang phát động một cuộc tấn công tiếp theo theo hướng Aleksandrovka. Việc tiêu diệt các lực lượng Ukraine bị bao vây hiện đang được tiến hành.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị thuộc Cụm quân Trung tâm của Nga, nhờ những hành động chủ động và quyết đoán, đã hoàn thành việc bao vây một cứ điểm phòng thủ quan trọng của Quân đội Ukraine tại thị trấn Dobropillya và đang phát động một cuộc tấn công tiếp theo theo hướng Aleksandrovka. Việc tiêu diệt các lực lượng Ukraine bị bao vây hiện đang được tiến hành.
Kênh Rybar của Nga, vào ngày 21/9 đưa tin, sau khi bao vây Dobropillya, các đơn vị xung kích Nga đã bắt đầu chọc thủng phòng tuyến của Ukraine, nhưng đây chỉ là giai đoạn bao vây chiến thuật. Trên thực tế, trong 24 giờ qua, lực lượng của Nga đã hoàn toàn khép kín vòng vây quanh Dobropillya. ﻿https://topwar.ru/290213-vs-rf-vzjali-v-okruzhenie-v-dobropole-krupnuju-gruppirovku-vsu.html ﻿https://topwar.ru/290041-minoborony-podtverzhdaet-boi-v-gorodskoj-cherte-dobropolja.html ﻿ https://topwar.ru/290132-ocherednoe-kolco-okruzhenija-protivnika-sformirovalos-pod-zolotym-kolodezem.html
Kênh Rybar của Nga, vào ngày 21/9 đưa tin, sau khi bao vây Dobropillya, các đơn vị xung kích Nga đã bắt đầu chọc thủng phòng tuyến của Ukraine, nhưng đây chỉ là giai đoạn bao vây chiến thuật. Trên thực tế, trong 24 giờ qua, lực lượng của Nga đã hoàn toàn khép kín vòng vây quanh Dobropillya.
﻿https://topwar.ru/290213-vs-rf-vzjali-v-okruzhenie-v-dobropole-krupnuju-gruppirovku-vsu.html
﻿https://topwar.ru/290041-minoborony-podtverzhdaet-boi-v-gorodskoj-cherte-dobropolja.html
﻿ https://topwar.ru/290132-ocherednoe-kolco-okruzhenija-protivnika-sformirovalos-pod-zolotym-kolodezem.html
Tiến Minh
#Pokrovsk #Dobropillya #Donbass #Nga bao vây quân Ukraine

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