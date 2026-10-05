Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Diễn biến vụ xả súng tại bữa tiệc ở Georgia, nhiều người thương vong

Ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ xả súng tại một bữa tiệc ở Georgia.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ quan chức thực thi pháp luật địa phương cho biết, vụ xả súng xảy ra tại một bữa tiệc trong khu dân cư của một thị trấn ở miền Nam Georgia vào sáng sớm ngày 4/10.

"Vụ xả súng hàng loạt khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 35 người khác bị thương", nguồn tin cho hay.

apxasungeorgia.jpg
Các nhà chức trách đang điều tra tại hiện trường vụ xả súng hàng loạt khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 35 người bị thương tại Vienna, Georgia, vào ngày 4/10/2026. Ảnh: AP/Mike Stewart.

Cảnh sát trưởng hạt Dooly, Craig Peavy, cho hay danh tính 2 người thiệt mạng được xác định là Jaquevion Jackson, 21 tuổi đến từ Cordele và Macaleb Jackson, 23 tuổi đến từ Hawkinsville, Georgia.

"Những người bị thương trong độ tuổi từ 14 đến 51, đã được đưa tới một số bệnh viện trong khu vực. Một số người trong tình trạng nguy kịch, những người còn lại hiện ổn định", cảnh sát trưởng Peavy thông tin.

Cảnh sát trưởng Craig Peavy cho biết thêm hơn 1.000 người có mặt tại khu vực hiện trường khi đó và hơn 50 phát súng được bắn ra ở ít nhất 2 địa điểm cách nhau khoảng 1 dãy nhà ở Vienna, Georgia.

"Cảnh sát đang ở gần hiện trường khi vụ nổ súng bắt đầu. Sau khi họ đến nơi, thêm nhiều tiếng súng vang lên cách đó khoảng một dãy nhà", ông Peavy nói.

Theo lời ông Chris Hosey thuộc Cục Điều tra Georgia vào tối 4/10, nhiều người có vết thương do đạn bắn, nhưng ông không thể cung cấp con số cụ thể.

"Chúng tôi đang cố gắng giải quyết vụ việc", ông Hosey cho hay.

Nhiều giờ sau khi vụ xả súng xảy ra, chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ. Nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc và làm rõ động cơ vụ xả súng.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng trước đây tại Louisiana, Mỹ

Nguồn video: VTV
#xả súng ở Georgia #Xả súng tại bữa tiệc ở Georgia #Georgia #xả súng #bạo lực súng đạn

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Diễn biến hai vụ xả súng hàng loạt rúng động Nam Phi

Hai vụ xả súng hàng loạt xảy ra gần hai thành phố lớn nhất ở Nam Phi đã khiến ít nhất 27 người thiệt mạng.

8 đối tượng mang theo súng trường AK-47 và súng ngắn liên tục nã đạn vào khách tại một quán bar trong vụ xả súng hàng loạt đầu tiên trong hai vụ riêng biệt xảy ra tại các thị trấn của Nam Phi chỉ trong vài giờ, AP dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương ngày 27/9.

Hai vụ xả súng hàng loạt cách nhau 4 tiếng

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Xả súng gần trường học ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều người bị thương

Nghi phạm nổ súng gần một trường trung học ở miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ, làm ít nhất 8 người bị thương.

AP dẫn thông tin từ Văn phòng Thống đốc tỉnh Manisa cho biết, vụ xả súng xảy ra gần một trường hướng nghiệp và kỹ thuật ở Turgutlu, tỉnh Manisa, ngày 22/9.

Cảnh sát và các đội y tế đã nhanh chóng được điều động đến hiện trường sau khi vụ tấn công xảy ra.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Diễn biến vụ xả súng ở Mỹ, 3 người thiệt mạng

Vụ xả súng xảy ra tại một tòa nhà chung cư ở trung tâm thành phố Minneapolis, Mỹ, khiến 3 người thiệt mạng, bao gồm cả nghi phạm.

Theo thông tin từ giới chức địa phương, vụ xả súng xảy ra tại một tòa nhà chung cư ở trung tâm thành phố Minneapolis, bang Minnesota, vào ngày 2/9 (giờ địa phương), khiến 3 người thiệt mạng, bao gồm cả nghi phạm, và 5 người khác bị thương.

"5 người bị thương do trúng đạn bao gồm 2 sĩ quan cảnh sát Minneapolis, trong khi người thứ sáu, cũng là cảnh sát, bị thương do nguyên nhân khác", cảnh sát Garrett Parten cho biết tại một cuộc họp báo. Theo Trung tâm Y tế quận Hennepin, cả 3 sĩ quan đều đang trong tình trạng ổn định.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới