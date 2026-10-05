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[GALLERY] Sắc vóc quyến rũ của Á hậu Miss Universe Vietnam Trịnh Mỹ Anh

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Sắc vóc quyến rũ của Á hậu Miss Universe Vietnam Trịnh Mỹ Anh

Trịnh Mỹ Anh giành giải Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026. Cô cao 1m75, số đo ba vòng 85-64-95 cm, từng đoạt danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025.

Thu Cúc (tổng hợp)
Tại chung kết Miss Universe Vietnam 2026, Trịnh Mỹ Anh giành ngôi Á hậu 1. Theo Tiền Phong, ở vòng ứng xử Top 3, Trịnh Mỹ Anh nhận câu hỏi về việc sẽ làm điều gì có ý nghĩa cho phụ nữ Việt Nam nếu đăng quang hoa hậu. Cô chia sẻ về dự án “Thêm một lần nữa”. Ảnh: Miss Universe Vietnam.
Tại chung kết Miss Universe Vietnam 2026, Trịnh Mỹ Anh giành ngôi Á hậu 1. Theo Tiền Phong, ở vòng ứng xử Top 3, Trịnh Mỹ Anh nhận câu hỏi về việc sẽ làm điều gì có ý nghĩa cho phụ nữ Việt Nam nếu đăng quang hoa hậu. Cô chia sẻ về dự án “Thêm một lần nữa”. Ảnh: Miss Universe Vietnam.
Với dự án “Thêm một lần nữa”, Trịnh Mỹ Anh muốn khích lệ những cô gái thiếu tự tin sau vấp ngã, giúp họ có động lực đứng lên và tiếp tục. Cô cho biết sự đồng hành, động viên từ những người xung quanh giúp mình trở lại sân khấu thi nhan sắc. Ảnh: Miss Universe Vietnam.
Với dự án “Thêm một lần nữa”, Trịnh Mỹ Anh muốn khích lệ những cô gái thiếu tự tin sau vấp ngã, giúp họ có động lực đứng lên và tiếp tục. Cô cho biết sự đồng hành, động viên từ những người xung quanh giúp mình trở lại sân khấu thi nhan sắc. Ảnh: Miss Universe Vietnam.
Theo Znews, Trịnh Mỹ Anh cao 1m75, số đo ba vòng 85-64-95 cm. Cô theo học Đại học Thương mại, có khả năng sử dụng tiếng Anh và đạt IELTS 7.0. Ảnh: FB Trịnh Mỹ Anh.
Theo Znews, Trịnh Mỹ Anh cao 1m75, số đo ba vòng 85-64-95 cm. Cô theo học Đại học Thương mại, có khả năng sử dụng tiếng Anh và đạt IELTS 7.0. Ảnh: FB Trịnh Mỹ Anh.
Trước Miss Universe Vietnam 2026, Mỹ Anh vào Top 35 Hoa hậu Việt Nam 2022 và Top 36 Miss Grand Vietnam 2024. Ảnh: FB Trịnh Mỹ Anh.
Trước Miss Universe Vietnam 2026, Mỹ Anh vào Top 35 Hoa hậu Việt Nam 2022 và Top 36 Miss Grand Vietnam 2024. Ảnh: FB Trịnh Mỹ Anh.
Năm 2025, Trịnh Mỹ Anh tham gia Hoa hậu Trái đất Việt Nam và giành danh hiệu Á hậu 3. Sau cuộc thi, cô là đại diện Việt Nam tại Miss Earth 2025 với danh hiệu Miss Earth Water. Ảnh: FB Trịnh Mỹ Anh.
Năm 2025, Trịnh Mỹ Anh tham gia Hoa hậu Trái đất Việt Nam và giành danh hiệu Á hậu 3. Sau cuộc thi, cô là đại diện Việt Nam tại Miss Earth 2025 với danh hiệu Miss Earth Water. Ảnh: FB Trịnh Mỹ Anh.
Theo Vietnamnet, tổ chức Miss Earth công bố Nathalie Briones từ Chile được bổ nhiệm làm Miss Earth Water 2025. Thông tin được đưa ra sau khi Trịnh Mỹ Anh giành Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026. Ảnh: FB Trịnh Mỹ Anh.
Theo Vietnamnet, tổ chức Miss Earth công bố Nathalie Briones từ Chile được bổ nhiệm làm Miss Earth Water 2025. Thông tin được đưa ra sau khi Trịnh Mỹ Anh giành Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026. Ảnh: FB Trịnh Mỹ Anh.
Đại diện Five6 Entertainment - công ty nắm bản quyền Miss Earth tại Việt Nam - cho biết đã trao đổi với tổ chức Miss Earth và được xác nhận Trịnh Mỹ Anh vẫn giữ danh hiệu Miss Earth Water 2025 tại cuộc thi. Ảnh: FB Trịnh Mỹ Anh.
Đại diện Five6 Entertainment - công ty nắm bản quyền Miss Earth tại Việt Nam - cho biết đã trao đổi với tổ chức Miss Earth và được xác nhận Trịnh Mỹ Anh vẫn giữ danh hiệu Miss Earth Water 2025 tại cuộc thi. Ảnh: FB Trịnh Mỹ Anh.
“Việc tổ chức Miss Earth bổ nhiệm thêm 1 người khác cho cùng vị trí trên không đồng nghĩa đại diện Việt Nam bị tước danh hiệu. Điều này chỉ xuất phát từ những thay đổi trong việc phân chia công việc, vai trò của ban tổ chức”, người này chia sẻ. Ảnh: FB Trịnh Mỹ Anh.
“Việc tổ chức Miss Earth bổ nhiệm thêm 1 người khác cho cùng vị trí trên không đồng nghĩa đại diện Việt Nam bị tước danh hiệu. Điều này chỉ xuất phát từ những thay đổi trong việc phân chia công việc, vai trò của ban tổ chức”, người này chia sẻ. Ảnh: FB Trịnh Mỹ Anh.
Hiện tại, trên tài khoản Facebook, Trịnh Mỹ Anh giới thiệu bản thân là Á hậu 1 của Miss Universe Vietnam 2026 và Á hậu 3 Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025, nhưng không đề cập đến danh hiệu Miss Earth Water 2025. Ảnh: FB Trịnh Mỹ Anh.
Hiện tại, trên tài khoản Facebook, Trịnh Mỹ Anh giới thiệu bản thân là Á hậu 1 của Miss Universe Vietnam 2026 và Á hậu 3 Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025, nhưng không đề cập đến danh hiệu Miss Earth Water 2025. Ảnh: FB Trịnh Mỹ Anh.
Xem video: "Trịnh Mỹ Anh tại sự kiện". Nguồn Vietnamnet
Thu Cúc (tổng hợp)
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