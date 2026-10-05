Can thiệp nút động mạch tử cung điều trị u xơ ở người bệnh có nhóm máu hiếm

Người phụ nữ 40 tuổi mắc u xơ tử cung, thiếu máu do rong kinh nhưng không tìm được máu tương thích sau khi thử 30 đơn vị.

Không tìm được máu tương thích, chuyển hướng điều trị u xơ tử cung

Bệnh nhân N.T.H. (40 tuổi, Nghệ An) có tiền sử u xơ tử cung, nhập Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trong tình trạng rong kinh kéo dài, cơ thể mệt mỏi do thiếu máu. Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ huyết sắc tố (Hb) chỉ 75 g/L, thuộc mức thiếu máu vừa.

Theo kế hoạch điều trị ban đầu, người bệnh được chuẩn bị truyền máu trước khi phẫu thuật bóc tách khối u cơ trơn tử cung. Tuy nhiên, việc tìm đơn vị máu phù hợp gặp trở ngại lớn.

Kết quả phản ứng chéo cho thấy người bệnh không tương thích với cả 30 đơn vị máu được thử nghiệm. Trong khi đó, phẫu thuật bóc u xơ tử cung có nguy cơ gây mất máu trong và sau mổ, khiến việc không có nguồn máu tương thích trở thành vấn đề đáng lưu ý trong lựa chọn phương pháp điều trị.

Can thiệp điều trị u xơ tử cung - Ảnh BVCC

Chuyển từ phẫu thuật sang can thiệp ít xâm lấn

Trước tình huống này, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiến hành hội chẩn đa chuyên khoa và thống nhất lựa chọn kỹ thuật nút động mạch tử cung thay cho phẫu thuật bóc u.

Nút động mạch tử cung là kỹ thuật can thiệp qua đường mạch máu, nhằm làm giảm hoặc ngăn dòng máu đến nuôi khối u cơ trơn tử cung. Khi nguồn máu nuôi bị hạn chế, khối u sẽ dần thoái triển, từ đó giúp kiểm soát các triệu chứng do u xơ gây ra mà không cần phẫu thuật bóc u.

Với người bệnh này, lựa chọn phương pháp can thiệp ít xâm lấn giúp tránh nguy cơ phải truyền máu trong quá trình điều trị.

Đây là lần đầu kỹ thuật nút động mạch tử cung điều trị u xơ tử cung được triển khai tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ca can thiệp diễn ra thuận lợi, các chỉ số sinh tồn của người bệnh ổn định trong và sau thủ thuật.

Sau can thiệp, tình trạng rong kinh được kiểm soát, người bệnh phục hồi tốt và xuất viện sau 5 ngày.

Nút động mạch tử cung điều trị u xơ tử cung - Ảnh BVCC

U xơ giảm thể tích sau 2 tháng

Sau 2 tháng tái khám, kết quả kiểm tra cho thấy thể tích khối u xơ tử cung giảm đáng kể. Triệu chứng rong kinh không còn. Chỉ số huyết sắc tố được cải thiện, tình trạng thiếu máu hồi phục mà người bệnh không phải truyền thêm máu.

Theo các bác sĩ, với những trường hợp u xơ tử cung có chỉ định điều trị nhưng nguy cơ phẫu thuật cao hoặc gặp khó khăn trong chuẩn bị máu, nút động mạch tử cung có thể là một trong những lựa chọn điều trị thay thế phù hợp. Phương pháp này cũng có thể được cân nhắc ở người bệnh có mong muốn bảo tồn tử cung.

Việc triển khai thành công kỹ thuật tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An góp phần mở rộng các phương pháp điều trị can thiệp ít xâm lấn cho người bệnh u xơ tử cung, đặc biệt trong những trường hợp việc chuẩn bị máu trước phẫu thuật gặp nhiều khó khăn.

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