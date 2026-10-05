Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Yemen mở chiến dịch quân sự nhằm giành lại lãnh thổ từ Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại các vùng lãnh thổ do Houthi kiểm soát ở nước này.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, ông Rashad Al-Alimi - người đứng đầu Hội đồng lãnh đạo Tổng thống Yemen - ngày 4/10 tuyên bố phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại các vùng lãnh thổ do lực lượng Houthi kiểm soát.

"Chiến dịch này nhằm giành lại các vùng lãnh thổ hiện còn do Houthi kiểm soát ở Yemen", ông Rashad al-Alimi phát biểu từ Ả Rập Xê Út.

Tuyên bố này được đưa ra khi lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tiến vào vùng ngoại ô của thành phố Taiz, một thành phố chiến lược ở phía Tây Nam Yemen.

yemen.png
Ông Rashad Al-Alimi - người đứng đầu Hội đồng lãnh đạo Tổng thống Yemen. Ảnh: Hãng thông tấn Saba (Yemen).

Ông Al-Alimi cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ Chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn.

Tháng trước, lực lượng Houthi đã chiếm được thành phố cảng chiến lược Mokha trên bờ Biển Đỏ trước khi kiểm soát một số đảo gần eo biển Bab el-Mandeb.

Trong một tuyên bố riêng, người phát ngôn quân đội Ả Rập Xê Út, Tướng Turki al-Malki, nhấn mạnh quyền của vương quốc này trong việc thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền, an ninh hàng hải cũng như ngăn chặn các hành động đe dọa từ lực lượng Houthi.

Trong những ngày gần đây, lực lượng Houthi đã phát động một cuộc tấn công lớn nhằm vào quân đội Chính phủ Yemen và các đồng minh của họ ở ngoại ô Taiz, làm gián đoạn tuyến đường chính nối thành phố này với thành phố cảng Aden, nơi đặt trụ sở Chính phủ của ông Al-Alimi. Được biết, lực lượng Houthi đã bao vây Taiz trong hơn một thập kỷ qua.

Trong diễn biến liên quan trước đó, Houthi cho biết thủ đô Sanaa, hiện do lực lượng này kiểm soát, đã bị không kích vào ban đêm. Quân đội Yemen, được Riyadh hậu thuẫn, nhận trách nhiệm, tuyên bố họ đã tấn công các “mục tiêu trọng yếu” ở Sanaa cũng như tỉnh Saada phía Bắc giáp biên giới với Ả Rập Xê Út.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Houthi tấn công tàu chở hàng trên Biển Đỏ hồi tháng 7/2025

Nguồn video: VTV
#lực lượng Houthi #Chính phủ Yemen #Yemen #Ả Rập Xê Út

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Liên Hợp Quốc nỗ lực ngăn chặn xung đột leo thang tại Yemen

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Yemen đã gặp các nhà đàm phán của lực lượng Houthi cuối tuần qua nhằm nỗ lực ngăn chặn tình hình leo thang căng thẳng tại Yemen.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Yemen Hans Grundberg ngày 29/9 cho biết ông đã gặp các nhà đàm phán của lực lượng Houthi vào cuối tuần qua nhằm nỗ lực ngăn chặn leo thang căng thẳng tại Yemen, trong bối cảnh các cuộc giao tranh đang diễn ra ở bờ biển phía Tây giữa lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn và lực lượng Chính phủ được Ả Rập Xê Út ủng hộ ở Yemen.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng AP tại Cairo (Ai Cập), ông Hans Grundberg cho biết cuộc gặp của ông với Trưởng đoàn đàm phán của Houthi, ông Mohammed Abdul-Salam, tại Muscat (Oman) nhằm tìm kiếm “những cách thức để tránh cho tình hình leo thang hiện nay trở nên nghiêm trọng hơn”.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Tình hình ở Yemen trước đà tiến quân của lực lượng Houthi

Cuộc tiến quân của lực lượng Houthi đã buộc khoảng 125.000 người dân ở Yemen phải rời bỏ nhà cửa và ảnh hưởng đến giá nhiên liệu toàn cầu.

Đã hơn một tuần kể từ khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tại Yemen tràn xuống bờ Biển Đỏ, mở rộng phạm vi kiểm soát đến một điểm nghẽn hàng hải quan trọng và đe dọa hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Ả Rập Xê Út, AP đưa tin.

Cuộc tiến quân của lực lượng Houthi, với việc chiếm quyền kiểm soát thành phố cảng chiến lược Mokha cùng các đảo quan trọng ở phía Nam Biển Đỏ, đã buộc khoảng 125.000 người dân ở Yemen phải rời bỏ nhà cửa và khiến giá nhiên liệu toàn cầu leo thang.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Vì sao lực lượng Houthi ở Yemen khó bị đánh bại?

Theo AP, Houthi sở hữu một lượng lớn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái, có thể vươn tới tất cả quốc gia vùng Vịnh cũng như Israel.

Trong suốt thập kỷ qua, Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Mỹ, Anh và Israel nhiều lần tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen, nhưng nhóm vũ trang này vẫn không bị đánh bại, thậm chí ngày càng trở nên mạnh hơn, AP đưa tin.

Hiện nay, nguy cơ gián đoạn hàng hải tại eo biển Bab al-Mandab đang gia tăng sau khi lực lượng Houthi chiếm quyền kiểm soát thành phố cảng Mokha ở Yemen cùng nhiều hòn đảo chiến lược ở Biển Đỏ. Trong khi đó, lực lượng này tiếp tục tấn công các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út và hoạt động vận chuyển hàng hóa của Riyadh ở Biển Đỏ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới