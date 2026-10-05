Yemen mở chiến dịch quân sự nhằm giành lại lãnh thổ từ Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại các vùng lãnh thổ do Houthi kiểm soát ở nước này.

AP đưa tin, ông Rashad Al-Alimi - người đứng đầu Hội đồng lãnh đạo Tổng thống Yemen - ngày 4/10 tuyên bố phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại các vùng lãnh thổ do lực lượng Houthi kiểm soát.

"Chiến dịch này nhằm giành lại các vùng lãnh thổ hiện còn do Houthi kiểm soát ở Yemen", ông Rashad al-Alimi phát biểu từ Ả Rập Xê Út.

Tuyên bố này được đưa ra khi lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tiến vào vùng ngoại ô của thành phố Taiz, một thành phố chiến lược ở phía Tây Nam Yemen.

Ông Rashad Al-Alimi - người đứng đầu Hội đồng lãnh đạo Tổng thống Yemen. Ảnh: Hãng thông tấn Saba (Yemen).

Ông Al-Alimi cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ Chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn.

Tháng trước, lực lượng Houthi đã chiếm được thành phố cảng chiến lược Mokha trên bờ Biển Đỏ trước khi kiểm soát một số đảo gần eo biển Bab el-Mandeb.

Trong một tuyên bố riêng, người phát ngôn quân đội Ả Rập Xê Út, Tướng Turki al-Malki, nhấn mạnh quyền của vương quốc này trong việc thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền, an ninh hàng hải cũng như ngăn chặn các hành động đe dọa từ lực lượng Houthi.

Trong những ngày gần đây, lực lượng Houthi đã phát động một cuộc tấn công lớn nhằm vào quân đội Chính phủ Yemen và các đồng minh của họ ở ngoại ô Taiz, làm gián đoạn tuyến đường chính nối thành phố này với thành phố cảng Aden, nơi đặt trụ sở Chính phủ của ông Al-Alimi. Được biết, lực lượng Houthi đã bao vây Taiz trong hơn một thập kỷ qua.

Trong diễn biến liên quan trước đó, Houthi cho biết thủ đô Sanaa, hiện do lực lượng này kiểm soát, đã bị không kích vào ban đêm. Quân đội Yemen, được Riyadh hậu thuẫn, nhận trách nhiệm, tuyên bố họ đã tấn công các “mục tiêu trọng yếu” ở Sanaa cũng như tỉnh Saada phía Bắc giáp biên giới với Ả Rập Xê Út.

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