Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Mỹ rút máy bay ném bom khỏi căn cứ ở Anh

Không quân Mỹ rút về nước toàn bộ máy bay ném bom đóng tại một căn cứ không quân do Washington vận hành ở Anh.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời một quan chức Lầu Năm Góc giấu tên ngày 4/10 cho biết, các máy bay ném bom này đã được điều động trở về căn cứ chính tại Mỹ.

Các tổ chức theo dõi hoạt động hàng không, trong đó có Military Air Tracking Alliance, cho biết hàng chục máy bay ném bom B-52 và B-1 hoạt động tại căn cứ RAF Fairford ở Anh kể từ những ngày đầu cuộc xung đột Mỹ - Iran bùng phát cuối tháng 2/2026. Tuy nhiên, hôm 5/10, các nhà quan sát nhận thấy nhiều máy bay B-1 đã rời căn cứ này.

Động thái này diễn ra khi Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc các lựa chọn trong cuộc xung đột với Iran, bao gồm cả việc tiến hành đợt tấn công mới.

aptongthongtrump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Trước đó, một công dân mang hai quốc tịch Anh và Iran đã bị bắt giữ tại London tuần trước vì nghi ngờ âm mưu tấn công khủng bố, sau sự cố an ninh tại căn cứ không quân RAF Fairford vào cuối tháng 9.

Giới chức Anh cho rằng vụ việc này có liên hệ với Tehran. Iran đã phủ nhận sự liên quan, nhưng trước đó nước này từng tuyên bố coi bất kỳ căn cứ nào được sử dụng để tấn công lãnh thổ của Iran là mục tiêu hợp pháp.

Theo AP, căn cứ không quân RAF Fairford, nằm cách London 160 km về phía Tây, từng được các máy bay ném bom của Mỹ sử dụng trong nhiều thập kỷ xung đột ở Trung Đông.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chung hồi tháng 6/2026

Nguồn video: VTV
#Mỹ rút máy bay ném bom khỏi căn cứ ở Anh #Mỹ #Anh #xung đột Mỹ - Iran #căn cứ không quân RAF Fairford

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Binh sĩ Anh và Mỹ thiệt mạng ở Iraq

Một binh sĩ Anh và một binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng khi tham gia buổi huấn luyện ở Iraq.

AP đưa tin, quân đội Mỹ cho biết trong một bài đăng trên mạng X rằng, một binh sĩ Mỹ và Anh đã thiệt mạng tại một căn cứ không quân ở Irbil thuộc khu tự trị Kurdistan ở miền bắc Iraq, nơi Mỹ vẫn duy trì sự hiện diện.

Trong một bài đăng riêng, Bộ Quốc phòng Anh cho biết gia đình của người lính Anh đã được thông báo.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Mối quan hệ Mỹ-Anh rạn nứt vì cuộc tấn công Iran?

Cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran được cho là đã dẫn tới bất đồng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Theo AP, Thủ tướng Anh Keir Starmer chưa từng có lời chỉ trích nào công khai đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump nhưng ông chủ Nhà Trắng gần đây lại thể hiện sự không hài lòng với nhà lãnh đạo Anh vì do dự, không tham gia cuộc không kích của Mỹ-Israel nhằm vào Iran.

MỸ - ANH RẠN NỨT

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Mỹ - Anh thảo luận sự cần thiết của việc mở lại eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã có cuộc điện đàm thảo luận về sự cần thiết của việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Trang Hasht e Subh Daily đưa tin, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm vào ngày 26/4, trong đó thảo luận về sự cần thiết phải mở lại eo biển Hormuz cũng như những hệ lụy đối với kinh tế toàn cầu nếu tuyến đường này tiếp tục bị đóng.

Theo truyền thông, trong cuộc điện đàm, ông Starmer và ông Trump đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nối lại hoạt động lưu thông tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới