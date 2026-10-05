Mỹ rút máy bay ném bom khỏi căn cứ ở Anh

Không quân Mỹ rút về nước toàn bộ máy bay ném bom đóng tại một căn cứ không quân do Washington vận hành ở Anh.

AP dẫn lời một quan chức Lầu Năm Góc giấu tên ngày 4/10 cho biết, các máy bay ném bom này đã được điều động trở về căn cứ chính tại Mỹ.

Các tổ chức theo dõi hoạt động hàng không, trong đó có Military Air Tracking Alliance, cho biết hàng chục máy bay ném bom B-52 và B-1 hoạt động tại căn cứ RAF Fairford ở Anh kể từ những ngày đầu cuộc xung đột Mỹ - Iran bùng phát cuối tháng 2/2026. Tuy nhiên, hôm 5/10, các nhà quan sát nhận thấy nhiều máy bay B-1 đã rời căn cứ này.

Động thái này diễn ra khi Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc các lựa chọn trong cuộc xung đột với Iran, bao gồm cả việc tiến hành đợt tấn công mới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Trước đó, một công dân mang hai quốc tịch Anh và Iran đã bị bắt giữ tại London tuần trước vì nghi ngờ âm mưu tấn công khủng bố, sau sự cố an ninh tại căn cứ không quân RAF Fairford vào cuối tháng 9.

Giới chức Anh cho rằng vụ việc này có liên hệ với Tehran. Iran đã phủ nhận sự liên quan, nhưng trước đó nước này từng tuyên bố coi bất kỳ căn cứ nào được sử dụng để tấn công lãnh thổ của Iran là mục tiêu hợp pháp.

Theo AP, căn cứ không quân RAF Fairford, nằm cách London 160 km về phía Tây, từng được các máy bay ném bom của Mỹ sử dụng trong nhiều thập kỷ xung đột ở Trung Đông.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chung hồi tháng 6/2026