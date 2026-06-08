Israel bất ngờ không kích vùng ngoại ô thủ đô Lebanon

Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào khu vực ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, Lebanon, mà không báo trước.

AP đưa tin, Israel đã tiến hành cuộc không kích vào khu vực ngoại ô phía nam Beirut, hôm 7/6, bất chấp yêu cầu của Mỹ về việc không tấn công thủ đô Lebanon. Vụ tấn công diễn ra chỉ vài ngày sau khi thỏa thuận ngừng bắn mới giữa Israel và Lebanon có hiệu lực.

Vụ không kích đánh trúng một tòa nhà dân cư, làm hư hại 4 trong số 7 tầng của tòa nhà. Quân đội Lebanon đã phong tỏa hiện trường do phát hiện một quả đạn pháo chưa nổ trong đống đổ nát.

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon cho biết, theo thống kê sơ bộ, vụ tấn công khiến 2 người thiệt mạng và 11 người bị thương.

Lực lượng an ninh Lebanon tập trung tại hiện trường vụ không kích của Israel nhằm vào một tòa nhà ở Dahiyeh, ngoại ô phía nam Beirut, Lebanon, ngày 7/6/2026. Ảnh: AP/Hassan Ammar.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết các cuộc không kích là nhằm đáp trả việc nhóm vũ trang Hezbollah do Iran hậu thuẫn đã tấn công miền bắc Israel trước đó, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu là “trung tâm chỉ huy” trong các khu dân cư đông đúc.

“Chúng tôi đang tấn công họ rất mạnh mẽ, và chúng tôi biết Hezbollah đang phải tháo chạy”, ông Netanyahu phát biểu trước nội các.

Tuy nhiên, lực lượng Hezbollah tại Lebanon chưa lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào Israel.

Iran trước đó từng cảnh báo rằng một cuộc tấn công vào Beirut sẽ làm bùng phát cuộc chiến toàn diện trên khắp Trung Đông, ngay cả khi Pakistan đang nỗ lực khởi động lại các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington. Iran muốn một thỏa thuận bao gồm việc chấm dứt chiến sự tại Lebanon.

Giao tranh tại Lebanon đang đe dọa các nỗ lực chấm dứt cuộc chiến Mỹ - Iran và mở lại eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển quan trọng đối với dầu mỏ, khí đốt và các sản phẩm liên quan như phân bón. Việc đóng cửa eo biển này đã gây chấn động nền kinh tế thế giới và làm dấy lên cảnh báo về nguy cơ đói nghèo ở các khu vực dễ bị tổn thương.

Hezbollah kiên quyết bác bỏ thỏa thuận giữa Israel và Lebanon do Mỹ làm trung gian, và kêu gọi Lebanon chấm dứt đàm phán trực tiếp với Israel. Thay vào đó, nhóm này ủng hộ việc Iran đưa điều kiện ngừng bắn tại Lebanon vào các cuộc đàm phán với Mỹ.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel đẩy mạnh tấn công ở Dải Gaza trước đó