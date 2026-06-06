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Quân sự - Thế giới

Israel không kích Lebanon, một tướng quân đội thiệt mạng?

Cuộc không kích mới đây của Israel nhằm vào miền Nam Lebanon đã khiến nhiều binh sĩ quân đội Lebanon thiệt mạng, trong đó có một sĩ quan cấp cao.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông báo từ quân đội Lebanon cho biết, một cuộc không kích của Israel vào miền Nam Lebanon hôm 6/6 đã khiến nhiều binh sĩ quân đội Lebanon thiệt mạng, trong đó có một sĩ quan cấp cao. Vụ tấn công diễn ra chỉ vài ngày sau khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới.

Cuộc không kích diễn ra vào buổi sáng trên tuyến đường nối thành phố Nabatiyeh với thị trấn Marjayoun. Quân đội Lebanon không cung cấp thêm chi tiết cũng như danh tính hoặc cấp bậc của các binh sĩ thiệt mạng.

Trong khi đó, các đài truyền hình địa phương đưa tin rằng hai sĩ quan quân đội đã thiệt mạng trong vụ không kích của Israel, trong đó có một Chuẩn tướng.

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Một bệnh viện ở Lebanon bị hư hại trong cuộc không kích trước đó của Israel. Ảnh: AP.

Thỏa thuận ngừng bắn mới nhất đạt được giữa Israel và Lebanon là kết quả của các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian. Lebanon cho rằng lực lượng Hezbollah đã kéo đất nước vào cuộc chiến và đã từng nỗ lực giải giáp lực lượng này trước khi các cuộc xung đột mới nhất nổ ra. Tuy nhiên, nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon đã từ chối tuân thủ lệnh ngừng bắn.

Đợt giao tranh mới nhất bắt đầu vào ngày 2/3 khi Hezbollah phóng tên lửa vào miền bắc Israel, hai ngày sau khi Israel và Mỹ bắt đầu các cuộc tấn công vào Iran hôm 28/2.

Kể từ đó, Israel đã tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào Lebanon và thực hiện nhiều đợt không kích quy mô lớn, khiến hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Các cuộc tấn công của Israel cũng đã khiến hàng chục binh sĩ Lebanon thiệt mạng và bị thương.

Hơn 3.500 người đã thiệt mạng tại Lebanon kể từ khi chiến sự bùng nổ. Các cuộc giao tranh cũng đã khiến ít nhất 29 binh sĩ Israel và 3 dân thường thiệt mạng.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Bế tắc đàm phán Mỹ - Iran

Nguồn video: VTV
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