Iran điều chỉnh học thuyết quân sự, chuyển từ phòng thủ sang tấn công

Lãnh đạo Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố, nước này sẽ điều chỉnh quan trọng trong học thuyết quân sự trước những thách thức an ninh trong khu vực.

Ngày 16/8, Chuẩn tướng Yadollah Javani, chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tuyên bố tư thế phòng thủ của Iran đang chuyển sang thế tấn công, đồng thời cảnh báo các đối thủ của Iran cần dự đoán những bất ngờ chiến lược.

Chuẩn tướng Yadollah Javani cho rằng chuyển đổi này đánh dấu thay đổi đáng kể trong học thuyết chiến lược quân sự của Iran, đồng thời là tín hiệu rõ ràng với các đối thủ rằng cách tiếp cận của Iran đang thay đổi nhằm ứng phó và vượt qua những thách thức của chiến tranh hiện đại.

Đây cũng là chiến lược của tân Tư lệnh IRGC Thiếu tướng Ahmad Vahidi ngay sau khi ông được bổ nhiệm. Dựa trên những tuyên bố này mọi hành động phòng thủ của các lực lượng vũ trang Iran về bản chất sẽ mang tính tấn công nhằm chủ động vô hiệu hóa các mối đe dọa.

Tên lửa đạn đạo của Iran được trưng bày ở trung tâm Tehran. Ảnh: Fatemeh Bahrami.

“Đối thủ cần biết rằng họ không thể khiến chúng ta mất cảnh giác. Ngược lại, chính họ phải dự đoán những bất ngờ chiến lược. Mọi điều cần thiết để bảo vệ đất nước, bảo đảm an ninh và vô hiệu hóa các mối đe dọa sẽ được thực hiện vào thời điểm thích hợp”, Chuẩn tướng Yadollah Javani nói thêm.

Các quan chức IRGC cũng cho biết, Iran đã áp dụng “cấu trúc phòng không mới” trong cuộc chiến với Mỹ và Israel, theo đó thay đổi một số yếu tố trong mạng lưới chỉ huy và kiểm soát, công tác huấn luyện và chiến thuật. Theo quan chức này, quá trình cải tổ được định hình từ những bài học rút ra trong các cuộc giao tranh trước đây và đánh dấu bước chuyển đổi khỏi mô hình phòng không kiểu truyền thống.

Cấu trúc mới bao gồm những thay đổi về chiến thuật, trang thiết bị và quy trình kỹ thuật, cũng như cách thức thu thập và chia sẻ thông tin trong mạng lưới phòng không. Những thay đổi này đã giúp Iran duy trì khả năng hoạt động của nhiều hệ thống tên lửa và phòng không hơn trong suốt cuộc xung đột.

Theo tuyên bố của IRGC, hơn 85% năng lực sản xuất phòng không của lực lượng này chưa bị hư hại trong giai đoạn xảy ra xung đột. Theo ông, mặc dù cơ sở hạ tầng sản xuất quân sự của Iran bị tấn công, nhưng tốc độ sản xuất và bàn giao tên lửa cùng các hệ thống phòng không không giảm so với mức trước khi xung đột nổ ra.

Phần lớn trang thiết bị phòng không của IRGC do lực lượng này tự sản xuất và khẳng định sản lượng ở một số lĩnh vực thậm chí đã tăng lên kể từ đó.

Theo quan chức trên, số lượng hệ thống phòng không đang hoạt động của Iran hiện ở trạng thái tốt hơn so với thời điểm bắt đầu giao tranh.

Trước đó, theo báo chí Israel, các quan chức quốc phòng Israel đã bất ngờ trước tốc độ Iran khôi phục năng lực quân sự sau các đợt oanh kích dữ dội của Mỹ và Israel trong giai đoạn đầu xung đột.

Đầu tuần này, một cố vấn cấp cao của Tư lệnh IRGC cho biết, sản lượng tên lửa đạn đạo và UAV của Iran đang vượt tốc độ sử dụng. Chuẩn tướng Mohammad-Reza Naqdi nói với kênh Press TV: “Ngay cả khi cuộc chiến kéo dài nhiều năm, tên lửa đạn đạo của chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục trút xuống đối phương”.

Một vụ diễn tập UAV của Iran tháng 10/2023.

Trong một bài viết ngày 13/8, tờ Jerusalem Post cho biết họ đã xác nhận độc lập rằng những tuyên bố của các quan chức cấp cao Iran về việc đẩy nhanh sản xuất vũ khí trong nước là chính xác.

Theo bài viết, trong nhiều tháng qua, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố ngành công nghiệp quốc phòng Iran đã bị giáng một đòn khiến nước này mất nhiều năm để khôi phục. Các lực lượng Mỹ và Israel tiến hành khoảng 30.000 cuộc tấn công nhằm vào Iran, đánh trúng hơn 2.600 mục tiêu tên lửa và quân sự - công nghiệp trong giai đoạn căng thẳng nhất của cuộc xung đột từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 4.

Tuy nhiên, hiện nay cả IDF và cơ quan tình báo Mossad đều thừa nhận rằng họ không ngờ Iran có thể khôi phục kho tên lửa đạn đạo và các loại vũ khí chủ chốt khác nhanh đến vậy.

Theo các quan chức Israel, Iran không chỉ nhanh chóng tiếp cận các cơ sở tên lửa ngầm bị ảnh hưởng bởi các cuộc không kích của Mỹ và Israel, mà còn tìm ra những cách thức khác để tái xây dựng kho vũ khí.