[INFOGRAPHIC] Tuyến Metro số 2 Hà Nội, có những hướng tuyến nào?

Dự án Metro số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) dài 11,5km, tổng vốn gần 35.600 tỉ đồng, dự kiến khởi công năm 2025.
Sạt lở do mưa lớn xảy ra tại khu vực trạm thu phí BOT trên đường tỉnh 155, cầu Móng Sến (Lào Cai), khiến giao thông tê liệt, may mắn không có người bị thương.
Các địa phương Hà Nội đang xây dựng phương án giảm số trường công lập, tập trung quản lý hiệu quả, không làm gián đoạn việc học của học sinh.
Loạt công ty dược bị xử phạt vì không thực hiện đúng quy định kê khai giá thuốc thiết yếu, với mức phạt 25 triệu đồng mỗi công ty.
UBND tỉnh Lào Cai ban hành Công văn hỏa tốc số 7897/UBND-NLN ngày 04/08/2026 yêu cầu khẩn trương ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và dông lốc.
Một căn hộ tại tầng 12 chung cư CT2A Quang Trung (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều cư dân hốt hoảng tháo chạy.
Chiều 4/8, vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, gây gió giật cấp 8 và biển động mạnh ở vùng biển phía Đông Nam.
Một phòng khám thú y đang phải hứng chịu “cơn bão” 1 sao trên Google Maps, sau khi một chú chó đến đây phẫu thuật rồi qua đời.
Trường Đại học Y Hà Nội cảnh báo về các giấy báo giả mạo nhằm lừa đảo, yêu cầu sinh viên và phụ huynh xác minh thông tin qua các kênh chính thống.
Ngày 4/8, Công an xã Kiến Thuỵ cho biết, đơn vị đã làm rõ đối tượng ném đá vỡ kính xe ô tô trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Đối với các cán bộ quản lý, nhân viên bị dôi dư sau sắp xếp, Hà Tĩnh sẽ điều chuyển, bố trí lại, chuyển sang giảng dạy hoặc giải quyết chế độ theo quy định.
Với cáo buộc tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, Đào Minh Hoàng (TP. Hà Nội) bị Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt tù chung thân.
CSGT Hưng Yên vừa xử lý tài xế ô tô dùng bảng "Xe tang lễ" che biển số ô tô. Người này bị phạt đến 26 triệu đồng và bị trừ 6 điểm bằng lái.
Bé trai hơn 2 tuổi ở Sơn La bị chó mẹ tấn công khi đang chơi, gây nhiều tổn thương nghiêm trọng vùng hàm mặt.
Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 4 bị can trong đường dây livestream bán "vé cào trúng thưởng" trên Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân.
Nhóm đối tượng thuộc liên minh OKVIP, Lương Sơn TV phát sóng lậu các trận đấu bóng đá, lôi kéo người xem đánh bạc trên hệ thống đặt cược OK9.
Pod Chill tiếp tục gây chú ý sau vụ đường dây ma túy Etomidate bị triệt phá. Sản phẩm này là gì, ảnh hưởng đến sức khỏe ra sao và pháp luật quy định thế nào?
Cảng hàng không là khu vực đặc thù đòi hỏi sự an toàn và kỷ luật ở mức cao nhất. Sân bay không phải là nơi để "thử thách" sự nghiêm minh của pháp luật.
Từ lời mời nhận quà trong game, nhiều người dùng iPhone đã bị dụ đăng nhập tài khoản iCloud lạ, dẫn đến mất quyền kiểm soát thiết bị và bị đòi tiền chuộc.
Ông Nguyễn Văn Dũng – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh bị Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố bị can, bắt bị can về tội danh “Nhận hối lộ”.
Cáo trạng vụ án Mr Pips cho thấy nhiều quản lý, nhân viên được trả thưởng hàng tỷ đồng theo số tiền lừa bị hại nạp vào các sàn giao dịch giả mạo.
CSGT cảnh báo trào lưu "bóp thắng phóng lửa" bằng xe đạp điện tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, cháy nổ, đồng thời khuyến cáo phụ huynh tăng cường quản lý con em.