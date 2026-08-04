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[INFOGRAPHIC] Tuyến Metro số 2 Hà Nội, có những hướng tuyến nào?

Xã hội

[INFOGRAPHIC] Tuyến Metro số 2 Hà Nội, có những hướng tuyến nào?

Dự án Metro số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) dài 11,5km, tổng vốn gần 35.600 tỉ đồng, dự kiến khởi công năm 2025.

Thiên Anh
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#Metro Hà Nội #Hướng tuyến #Dự án metro #Metro số 2 #Hà Nội

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