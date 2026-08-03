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[INFOGRAPHIC] 7 bước đăng ký mua nhà ở xã hội online tại Hà Nội

Xã hội

[INFOGRAPHIC] 7 bước đăng ký mua nhà ở xã hội online tại Hà Nội

Từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia, người dân có thể hoàn tất thủ tục đăng ký mua nhà ở xã hội trực tuyến theo quy trình điện tử mới của Hà Nội.

Thiên Anh
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