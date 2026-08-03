[INFOGRAPHIC] 7 bước đăng ký mua nhà ở xã hội online tại Hà Nội

Từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia, người dân có thể hoàn tất thủ tục đăng ký mua nhà ở xã hội trực tuyến theo quy trình điện tử mới của Hà Nội.
Volkswagen Việt Nam vừa công bố bắt đầu nhận đặt cọc mẫu SUV cỡ lớn ID. ERA 9X có thể mở rộng phạm vi hoạt động đến 1.651 km với giá dự kiến từ dưới 3 tỷ đồng.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh liên quan đến các nhà xưởng xây dựng trên đất nông nghiệp tại phường Thanh Liệt.
Từ đầu tháng 8, sân bay Nội Bài triển khai làn riêng cho công dân Việt Nam khi xuất nhập cảnh và điều chỉnh điểm đón taxi, xe công nghệ nhằm giảm ùn tắc.
UBND Hoàn Kiếm sẽ lập đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500, biến hệ thống vòm cầu thành điểm nhấn văn hóa, thương mại, nghệ thuật và du lịch.
Nhiều địa phương ủng hộ giảm tuổi hưởng và bổ sung tiêu chí như sống đơn thân, khuyết tật, giúp hỗ trợ người cao tuổi khó khăn hơn.
Một vụ tai nạn khiến người điều khiển xe mô tô 72 tuổi bị chấn thương sọ não. Đáng chú ý, tài xế ô tô tải đã rời hiện trường.
Tang vật thu giữ gồm khoảng 10.000 ml tinh dầu chứa ma túy Etomidate đựng trong 21 chai nhựa, 1.460 đầu Pod Chill đã chứa ma túy, 13.500 vỏ đầu Pod rỗng, 595 thân máy hút Pod cùng nhiều dụng cụ pha trộn, chiết rót và bơm dung dịch.
Sau khi lấy trộm két sắt chứa tài sản trị giá khoảng 1,1 tỷ đồng của dì ruột, cô gái 21 tuổi bán vàng, ngoại tệ lấy tiền rồi chuyển cho nam thanh niên quen qua mạng để đầu tư tiền ảo. Khi phát hiện bị lừa, người này đã đến cơ quan công an đầu thú.
Chiều 2/8, liên quan đến diễn biến siêu bão DOLPHIN, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, siêu bão này giảm cấp (cấp 15, giật cấp 17, trước đó là cấp 16), di chuyển về phía Okinawa (Nhật Bản).
Sau thời gian ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy, tức Shark Thủy - ông chủ Công ty Egroup lừa đảo, Viện KSND Tối cao đã yêu cầu điều tra bổ sung.
Một bệnh nhân bị viêm da dị ứng do thuốc nhuộm tóc tự dùng;bác sĩ khuyên người dùng cần thử phản ứng và đeo găng tay để tránh phản ứng phụ nguy hiểm.
Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, từ tối 31/7 đến sáng 2/8, nhiều khu vực ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đà Nẵng và Cà Mau có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, gây thiệt hại ở nhiều địa phương.
Một vụ nổ lớn xảy ra tại căn nhà trong hẻm 261 đường Hà Huy Giáp (phường An Phú Đông, TPHCM) rạng sáng 2/8, khiến 2 người bị thương, 3 căn nhà hư hỏng.
Dù chưa ký hợp đồng sử dụng bản quyền âm nhạc, Vũ Phi Điệp chỉ đạo nhân viên sao chép 1.500 tác phẩm tích hợp vào các thiết bị karaoke, thu lợi bất chính.
Mức độ nghiêm trọng của hành vi không chỉ phụ thuộc vào nội dung phát ngôn mà còn được đánh giá dựa trên phạm vi lan truyền, hậu quả đối với người bị xúc phạm.
Ông Vũ Phi Điệp - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Điện tử Việt KTV bị khởi tố về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".
Cao Bằng lại ghi nhận động đất mạnh 3.2 độ richter. Người dân tại xã Hưng Đạo và các khu vực lân cận nghe thấy tiếng nổ lớn kèm rung lắc.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 2/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to.
Tinh thần của một nền tư pháp hiện đại là xử lý nghiêm hành vi vi phạm nhưng luôn hướng tới mục tiêu cao nhất là giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật.
Đang trên đường đến cơ sở y tế để sinh con, sản phụ ở Nghệ An bất ngờ chuyển dạ, sinh em bé ngay trên đường rừng.
Xã Đại Hải, thành phố Cần Thơ đang đối mặt với tình trạng sạt lở bờ sông diễn biến nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến hạ tầng giao thông và đời sống người dân.