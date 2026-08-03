[INFOGRAPHIC] 7 bước đăng ký mua nhà ở xã hội online tại Hà Nội

Sau khi lấy trộm két sắt chứa tài sản trị giá khoảng 1,1 tỷ đồng của dì ruột, cô gái 21 tuổi bán vàng, ngoại tệ lấy tiền rồi chuyển cho nam thanh niên quen qua mạng để đầu tư tiền ảo. Khi phát hiện bị lừa, người này đã đến cơ quan công an đầu thú.