[INFOGRAPHIC] Hành vi gây rối trật tự ở cảng hàng không bị xử lý ra sao?

Cảng hàng không là khu vực đặc thù đòi hỏi sự an toàn và kỷ luật ở mức cao nhất. Sân bay không phải là nơi để "thử thách" sự nghiêm minh của pháp luật.
Trong khi Toyota Venza đã bị khai tử tại Bắc Mỹ từ năm 2024 để nhường chỗ cho Crown Signia, tuy nhiên mẫu SUV Harrier vẫn tiếp tục được duy trì tại Nhật Bản.
Từ lời mời nhận quà trong game, nhiều người dùng iPhone đã bị dụ đăng nhập tài khoản iCloud lạ, dẫn đến mất quyền kiểm soát thiết bị và bị đòi tiền chuộc.
Ông Nguyễn Văn Dũng – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh bị Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố bị can, bắt bị can về tội danh “Nhận hối lộ”.
Cáo trạng vụ án Mr Pips cho thấy nhiều quản lý, nhân viên được trả thưởng hàng tỷ đồng theo số tiền lừa bị hại nạp vào các sàn giao dịch giả mạo.
CSGT cảnh báo trào lưu "bóp thắng phóng lửa" bằng xe đạp điện tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, cháy nổ, đồng thời khuyến cáo phụ huynh tăng cường quản lý con em.
Sáng nay (4/8), miền Bắc và Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện mưa rải rác. Từ chiều nay đến đêm 6/8, miền Bắc sẽ đón một đợt mưa rất lớn trên diện rộng, đỉnh điểm là từ chiều nay đến đêm mai.
Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc và suối nhỏ tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng.
Ba trận động đất có độ lớn từ 3,2-3,6 độ richter liên tiếp xảy ra tại Cao Bằng trong vòng 5 ngày, khiến nhiều người dân không khỏi lo lắng.
Trong vòng 5 ngày, khu vực các xã Bảo Lạc và Hưng Đạo (tỉnh Cao Bằng) ghi nhận 3 trận động đất có độ lớn từ 3.2 đến 3.6, độ rủi ro thiên tai cấp 0.
Các đối tượng vận hành “nhà máy xử lý dòng tiền” đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Hàng nghìn tỷ đồng chuyển đổi thành tiền điện tử USDT để đưa ra nước ngoài.
Chi cục QLTT tỉnh Hưng Yên chuyển hồ sơ, tang vật vụ gần 1 tấn thịt lợn nghi nhiễm tả lợn châu Phi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên xác minh, xử lý.
Cơ quan Công an vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ khai thác đất trái phép trên địa bàn xã Hợp Lý (Phú Thọ).
VKSND khu vực 7, tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hợi (sinh năm 1992, biệt danh "Khánh Sky").
Đang vận chuyển lượng lớn pháo lậu qua biên giới, 2 đối tượng người Lào đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.
Lực lượng CSGT, Công an TP Hà Nội đã xử phạt đối với tài xế và chủ chiếc xe khách 18B-013.XX do chở 51/29 người, vượt quá 22 người.
Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận số ca mắc Covid-19, Adenovirus, sốt xuất huyết... tăng hơn so với tuần trước đó.
Các đối tượng có hành vi điều khiển xe mô tô dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, rú ga, hò hét, mang theo nhiều loại hung khí, gây mất an ninh, trật tự.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh liên quan đến các nhà xưởng xây dựng trên đất nông nghiệp tại phường Thanh Liệt.
Từ đầu tháng 8, sân bay Nội Bài triển khai làn riêng cho công dân Việt Nam khi xuất nhập cảnh và điều chỉnh điểm đón taxi, xe công nghệ nhằm giảm ùn tắc.
UBND Hoàn Kiếm sẽ lập đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500, biến hệ thống vòm cầu thành điểm nhấn văn hóa, thương mại, nghệ thuật và du lịch.