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[INFOGRAPHIC] Hành vi gây rối trật tự ở cảng hàng không bị xử lý ra sao?

Xã hội

[INFOGRAPHIC] Hành vi gây rối trật tự ở cảng hàng không bị xử lý ra sao?

Cảng hàng không là khu vực đặc thù đòi hỏi sự an toàn và kỷ luật ở mức cao nhất. Sân bay không phải là nơi để "thử thách" sự nghiêm minh của pháp luật.

Thiên Anh
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#hành vi gây rối #cảng hàng không #xử lý vi phạm #an toàn sân bay #pháp luật #kỷ luật

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