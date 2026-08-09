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[VIDEO] Siêu sân bay Long Thành đón các hãng hàng không châu Á khảo sát trước ngày vận hành

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[VIDEO] Siêu sân bay Long Thành đón các hãng hàng không châu Á khảo sát trước ngày vận hành

Chỉ còn một tháng đến giai đoạn thử nghiệm, sân bay Long Thành đón các ông lớn như All Nippon Airways, Korean Air khảo sát.

Minh Quân - Hà Anh
#dự án sân bay Long Thành giai đoạn vận hành thử nghiệm #đón tiếp các hãng hàng không châu Á #hợp tác các hãng hàng không quốc tế #tác động dự án đến ngành hàng không Việt Nam #chuẩn bị cho giai đoạn khai thác thương mại

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