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[VIDEO] Chứng khoán bùng nổ: VN-Index tăng 27 điểm, khối ngoại mua ròng khủng

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[VIDEO] Chứng khoán bùng nổ: VN-Index tăng 27 điểm, khối ngoại mua ròng khủng

Phiên giao dịch đầu tháng 8, VN-Index tăng hơn 27 điểm lên cao nhất 3 tuần, thanh khoản gần 19.300 tỷ đồng.

Minh Quân - Hà Anh
#Chứng khoán bùng nổ tháng 8 #tăng điểm của VN-Index #hoạt động mua ròng của khối ngoại #thanh khoản giao dịch cao #xu hướng thị trường chứng khoán

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