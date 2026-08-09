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[VIDEO] Dư nợ tín dụng vượt 20 triệu tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước quyết liệt điều hành

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[VIDEO] Dư nợ tín dụng vượt 20 triệu tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước quyết liệt điều hành

Dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt hơn 20 triệu tỷ đồng, tăng 8,38% so với cuối năm, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành quyết liệt.

Minh Quân - Hà Anh
#tăng trưởng dư nợ tín dụng ngân hàng #điều hành chính sách tiền tệ #tác động dư nợ tín dụng đến nền kinh tế #tăng trưởng tín dụng cuối năm #vai trò Ngân hàng Nhà nước trong kiểm soát tín dụng

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