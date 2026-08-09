Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Dư nợ tín dụng vượt 20 triệu tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước quyết liệt điều hành
Dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt hơn 20 triệu tỷ đồng, tăng 8,38% so với cuối năm, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành quyết liệt.
Dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt hơn 20 triệu tỷ đồng, tăng 8,38% so với cuối năm, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành quyết liệt.
Dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt hơn 20 triệu tỷ đồng, tăng 8,38% so với cuối năm, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành quyết liệt.
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 giảm 0,12%, chủ yếu do giá xăng dầu giảm sâu, ảnh hưởng đến mặt bằng giá chung trong tháng.
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Dù lãi suất giảm từ tháng 4, tiền gửi dân cư cuối tháng 5 vượt 10,82 triệu tỷ đồng, lập kỷ lục mới.
Hơn 120 triệu phú tại Anh đề xuất đánh thuế tài sản cao hơn để góp phần giảm bớt gánh nặng ngân sách quốc gia.
Ông Nguyễn Xuân Thái, con trai Phó chủ tịch Sacombank, sở hữu 15% cổ phần LPBank và có tài sản ước tính gần 5.700 tỷ đồng.
Nhờ vận hành trở lại Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn, SCG Thái Lan đạt doanh thu 37.000 tỷ đồng tại Việt Nam, tăng 126% so với cùng kỳ.
Dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt hơn 20 triệu tỷ đồng, tăng 8,38% so với cuối năm, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành quyết liệt.
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 giảm 0,12%, chủ yếu do giá xăng dầu giảm sâu, ảnh hưởng đến mặt bằng giá chung trong tháng.
Chỉ còn một tháng đến giai đoạn thử nghiệm, sân bay Long Thành đón các ông lớn như All Nippon Airways, Korean Air khảo sát.
Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư 49 từ ngày 15-8 để xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập.
Bộ Tài chính khẳng định hóa đơn điện tử và sổ kế toán là hai công cụ riêng biệt, không thay thế nhau, nhằm đảm bảo quản lý tài chính hiệu quả.
Hưng Yên phát hiện gần một tấn thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi tại cơ sở kinh doanh, lực lượng chức năng đã thu giữ để xử lý đúng quy định.
Dù lãi suất giảm từ tháng 4, tiền gửi dân cư cuối tháng 5 vượt 10,82 triệu tỷ đồng, lập kỷ lục mới.
Hơn 120 triệu phú tại Anh đề xuất đánh thuế tài sản cao hơn để góp phần giảm bớt gánh nặng ngân sách quốc gia.
Ông Nguyễn Xuân Thái, con trai Phó chủ tịch Sacombank, sở hữu 15% cổ phần LPBank và có tài sản ước tính gần 5.700 tỷ đồng.
Nhờ vận hành trở lại Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn, SCG Thái Lan đạt doanh thu 37.000 tỷ đồng tại Việt Nam, tăng 126% so với cùng kỳ.
Lãi suất vay qua đêm liên ngân hàng giảm còn 2,2%, mức thấp nhất từ đầu năm. Ngân hàng Nhà nước hút ròng gần 2.000 tỷ đồng qua thị trường mở, điều tiế
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