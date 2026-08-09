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[VIDEO] Bộ Tài chính chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công từ tháng 10

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[VIDEO] Bộ Tài chính chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công từ tháng 10

Bộ Tài chính bắt đầu chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công từ tháng 10, đến tháng 7 giải ngân gần 425 nghìn tỷ đồng.

Minh Quân - Hà Anh
#chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công #quy trình vận hành hệ thống giải ngân #tổng giải ngân đến tháng 7 #đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư #tác động đến phát triển hạ tầng

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