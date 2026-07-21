[INFOGRAPHIC] 5 điều người dân cần biết khi đăng ký cư trú tại Hà Nội

Đăng ký thường trú, tạm trú đúng thời hạn, khai báo lưu trú đầy đủ và hiểu rõ quyền, nghĩa vụ sẽ giúp người dân tránh bị xử phạt theo quy định.
Hyundai đang tiến gần hơn tới việc gia nhập phân khúc SUV địa hình khung gầm rời (body-on-frame) khi một mẫu xe thiết kế mới đăng ký bằng sáng chế tại Ấn Độ.
Sau hơn 10 năm triển khai, dự án cải tạo kênh La Khê đang tăng tốc hoàn thiện nhiều hạng mục, từng bước hoàn chỉnh hệ thống tiêu thoát nước phía Tây Hà Nội.
Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) khuyến khích khách hàng tận dụng chính sách mới để , giảm chi phí tiền điện và hướng tới phát triển bền vững.
Theo dữ liệu đăng kiểm, phương tiện do Công ty TNHH TMDV Vận tải Năm Lu đứng tên chủ sở hữu, có địa chỉ tại phường Tân Sơn, TP.HCM.
Hà Nội vừa ban hành kế hoạch quy định một số chính sách phát triển vận tải và hạn chế phương tiện cá nhân vào khu vực trung tâm.
Theo dự báo, sáng 21/7, khu vực Quảng Ninh và Hải Phòng tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.
Xe khách đang lưu thông trên Quốc lộ 1 qua Đồng Nai bất ngờ bốc cháy dữ dội, lực lượng chức năng bước đầu ghi nhận vụ hỏa hoạn khiến 7 người tử vong.
Sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng, dự án mở đường nối phố Thành Thái với ngõ 381 Nguyễn Khang đang được đẩy nhanh thi công.
Chuyên gia y tế đã chỉ ra nhiều bài học từ vụ tai nạn lao động xảy ra tại trang trại lợn của DABACO Thanh Hóa khiến 5 công nhân tử vong.
Đối với các KOL, KOC, affiliate...bán hàng, việc xác định nghĩa vụ thuế không căn cứ vào tên gọi của nghề mà phụ thuộc vào bản chất khoản thu nhập.
Một học sinh Trường THPT Hồ Thị Kỷ, Cà Mau đã thừa nhận có sử dụng điện thoại trong quá trình tham gia thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Cả nước hiện có 7 địa phương miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2026-2027, giúp giảm gánh nặng chi phí cho phụ huynh và nâng cao chất lượng giáo dục.
Một thành phố chỉ thật sự lớn khi biết nâng niu cả những điều nhỏ bé nhất làm nên linh hồn của mình.
Hôm nay (20/7), miền Bắc tiếp tục có mưa dông, vùng núi mưa to đến rất to. Miền Trung nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, ít mưa.
Liên quan đến vụ việc vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và tỉnh Quảng Trị đã thống nhất chỉ đạo xử lý.
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình tiếp nhận 8 nạn nhân ngộ độc khí H₂S tại trang trại lợn ở Thanh Hóa. Theo bác sĩ, đây là khí cực độc tương tự xyanua.
Vụ gian lận thi tại Quảng Trị đã được khởi tố, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chỉ đạo xử lý nghiêm minh, làm rõ trách nhiệm để đảm bảo công bằng cho thí sinh.
Cả 6 học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi IMO 2026 tại Thượng Hải (Trung Quốc) đều đoạt giải, giúp đoàn Việt Nam thăng hạng vượt bậc, đứng thứ 5 toàn đoàn.
Liên quan vụ gian lận tại Trường THPT Lê Trực, 2 bị can bị khởi tố là Tổ trưởng chuyên môn, một người là Phó trưởng điểm thi, người còn lại là thư ký điểm thi.
Với 4 huy chương vàng, Đội tuyển Olympic Hóa học quốc tế 2026 (IChO) Việt Nam đồng hạng nhất với Trung Quốc, Ấn Độ.