[INFOGRAPHIC] Thịt lợn ngoại vào Việt Nam tăng mạnh, giá nhập giảm sâu

Sở hữu hơn 1.000 tỷ đồng tiền gửi thanh khoản cao nhưng CTCP Cảng Đồng Nai (PDN) vẫn duy trì vay nợ thương mại lãi suất tới 8,4%/năm, tạo ra hiện tượng chênh lệch lãi suất bất lợi và làm dấy lên dấu hỏi lớn về năng lực tối ưu hóa dòng tiền.