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[INFOGRAPHIC] Thịt lợn ngoại vào Việt Nam tăng mạnh, giá nhập giảm sâu

Kinh doanh - Địa ốc

[INFOGRAPHIC] Thịt lợn ngoại vào Việt Nam tăng mạnh, giá nhập giảm sâu

7 tháng năm 2026, Việt Nam nhập 112.090 tấn thịt lợn, tăng 27,1% về lượng. Đáng chú ý, giá nhập bình quân giảm 38,4%, còn khoảng 42.000 đồng/kg.

Thiên Anh
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