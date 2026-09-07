[INFOGRAPHIC] Thịt lợn ngoại vào Việt Nam tăng mạnh, giá nhập giảm sâu

7 tháng năm 2026, Việt Nam nhập 112.090 tấn thịt lợn, tăng 27,1% về lượng. Đáng chú ý, giá nhập bình quân giảm 38,4%, còn khoảng 42.000 đồng/kg.
Công an TP Hồ Chí Minh cho biết nam sinh từng có biểu hiện tâm lý không ổn định và tiếp cận nội dung tiêu cực trên một hội, nhóm mạng xã hội nước ngoài.
Mức giá vé đắt đỏ biến US Open thành sự kiện mang tính độc quyền, mở ra cơ hội tiếp thị vàng cho các thương hiệu cao cấp.
Sở Xây dựng Hà Nội ban hành kế hoạch lấy ý kiến điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.
Chính phủ quy định cơ chế xác định giá sản phẩm in, đúc tiền giai đoạn 2020-2024 để thanh quyết toán chi giữa Ngân hàng Nhà nước với các cơ sở in, đúc tiền.
"Siêu dự án" có tổng mức đầu tư sơ bộ 75.115 tỷ đồng, trải dài qua địa giới 19 xã, phường được TP Hà Nội quyết tâm đưa vào triển khai trong tháng 11/2026.
TP HCM dự kiến đầu tư hơn 12.700 tỷ đồng cải tạo khu Ao Song Tân và sông Ông Lớn (phường Tân Thuận), giải tỏa hơn 1.600 hộ dân.
Na Chi Lăng đang vào mùa thu hoạch, giá bán trên thị trường dao động khá rộng, từ khoảng 50.000 đồng đến 120.000 đồng/kg tùy kích thước, chất lượng và điểm bán.
Nơi lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội tại 35 Tràng Tiền sẽ dừng hoạt động, khép lại một biểu tượng không gian di sản của Thủ đô.
Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu nghiên cứu ghép các dự án có cùng địa bàn, mục tiêu nhằm hình thành quy mô phù hợp và tập trung tối đa nguồn lực đầu tư công trọng điểm.
Sức mua phục hồi mạnh mẽ từ thị trường Mỹ đã tạo bệ phóng giúp xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam bứt phá ấn tượng, đạt kim ngạch 1,1 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm.
Tận dụng đà bứt phá của ngành làm đẹp, nước hoa Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ nối gót mỹ phẩm phủ sóng toàn cầu nhờ bệ phóng từ chính sách và gu thẩm mỹ độc đáo.
Nhiều khách sạn hạng sang vừa tung ra các dòng bánh Trung thu 2026 với tạo hình mới lạ cùng nguyên liệu thượng hạng, đáp ứng nhu cầu biếu tặng cao cấp.
Bắc Kinh thắt chặt kiểm soát tài chính, truy thu tiền thuế và xử lý hình sự nhiều sai phạm để thanh lọc hệ sinh thái livestream trị giá hàng trăm tỷ USD.
Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, du lịch cả nước phục vụ khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025.
Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 thúc đẩy du lịch nội địa, nhiều điểm đến đón hàng trăm nghìn khách, tạo ra doanh thu khủng và lợi ích đa dạng cho ngành du lịch.
Sau nắng nóng, nhiều điều hòa Inverter giảm tới 50%, giá còn dưới 5 triệu đồng, mua sắm tiết kiệm mùa hè.
Nho mẫu đơn Trung Quốc từ hàng cao cấp đã giảm giá còn vài chục nghìn đồng/kg, phản ánh nguồn cung tăng nhanh và thị trường cạnh tranh gay gắt.
Dù giá cao, sầu riêng gai đen vẫn hút khách nhờ nguồn cung hạn chế và phân khúc cao cấp, giá bán gần 1 triệu đồng mỗi quả.
Dù kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, công trường dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh tại phường Tuần Châu vẫn nhộn nhịp.