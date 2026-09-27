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Số hóa - Xe

Corolla - xe bán chạy nhất của Toyota sắp "lột xác", thêm động cơ mới

Mẫu xe nổi tiếng Toyota Corolla sẽ ra mắt thế hệ mới vào năm sau với thiết kế "lột xác" và thêm tùy chọn hệ truyền động hybrid cắm sạc và thuần điện.

Nguyễn Thảo
Video: Động cơ Hybrid tự sạc trên Toyota Corolla Cross HV hoạt động ra sao.

Corolla là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của Toyota. Các đại lý tại Mỹ đã bán được 131.403 chiếc xe cỡ C này trong 6 tháng đầu năm nay, tăng 9,5%. Đây là mức tăng khá bất ngờ khi Toyota Corolla thế hệ hiện tại đã gần 10 năm tuổi.

Tuy nhiên, một thế hệ hoàn toàn mới của Toyota Corolla đang đến gần và dường như đã được hé lộ trong mùa hè vừa qua. Hình ảnh duy nhất được công bố cho thấy mẫu xe sắp ra mắt sẽ có nhiều nét tương đồng với Toyota Corolla Concept đã được giới thiệu tại Triển lãm Japan Mobility Show 2025.

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Corolla - xe bán chạy nhất của Toyota sắp "lột xác", thêm động cơ mới.

Theo nguồn tin của Car & Driver, phiên bản sedan truyền thống của Toyota Corolla có thể được thay thế bằng kiểu dáng liftback mới. Điều này có thể giúp kết hợp đặc điểm của sedan và hatchback hiện tại vào một mẫu xe duy nhất.

Dù vẫn cần chờ xác nhận, CEO của Toyota đã đặt mục tiêu cắt giảm số lượng biến thể mà hãng cung cấp nhằm cải thiện lợi nhuận. Điều này đặt ra câu hỏi liệu nhà sản xuất ô tô Nhật Bản có thực sự cần duy trì cả hai phiên bản của Corolla hay không, đặc biệt khi hãng còn có Corolla Cross.

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Toyota Corolla sẽ ra mắt thế hệ mới vào năm sau với thiết kế "lột xác" và thêm tùy chọn hệ truyền động hybrid cắm sạc và thuần điện.

Các thông tin chi tiết khác vẫn chưa rõ ràng, nhưng Car & Driver dự đoán mẫu xe mới sẽ sử dụng phiên bản nâng cấp của nền tảng khung gầm TNGA-C hiện tại. Tạp chí cũng cho rằng Toyota Corolla thế hệ mới có thể được cung cấp với tối đa 4 tùy chọn hệ truyền động khác nhau.

Bắt đầu với phiên bản hybrid, mẫu xe này được kỳ vọng sẽ sử dụng động cơ 4 xi-lanh, dung tích 1.5L mới. Hệ truyền động này được cho là có tổng công suất khoảng 134 mã lực, tương đương phiên bản hiện tại.

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Xe được kỳ vọng sẽ sử dụng động cơ 4 xi-lanh, dung tích 1.5L mới.

Dù sức mạnh động cơ có thể khiến một số người thất vọng nhưng hiệu suất tiết kiệm nhiên liệu dự kiến tăng từ 10-20%. Ngoài ra, tương tự phiên bản hiện đang bán trên thị trường, Toyota Corolla Hybrid có thể được cung cấp tùy chọn hệ dẫn động bốn bánh.

Những khách hàng ưu tiên hiệu quả sử dụng năng lượng cao hơn được cho là sẽ có thể lựa chọn phiên bản hybrid cắm sạc (PHEV). Phiên bản này dự kiến sử dụng bộ pin dung lượng lớn hơn cùng mô-tơ điện mạnh hơn.

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Toyota Corolla Hybrid có thể được cung cấp tùy chọn hệ dẫn động bốn bánh.

Một phiên bản thuần điện cũng được kỳ vọng sẽ xuất hiện với tùy chọn hệ dẫn động bốn bánh sử dụng hai mô-tơ điện. Thông tin chi tiết vẫn chưa rõ ràng, nhưng Car & Driver dự đoán mẫu xe điện này sẽ có phạm vi hoạt động ít nhất 402 km.

Cuối cùng là các phiên bản sử dụng động cơ xăng. Toyota Corolla thông thường có thể được trang bị động cơ tăng áp, dung tích 1.5L hoặc 2.0L. Trong khi đó, Toyota GR Corolla được kỳ vọng sẽ sử dụng động cơ tăng áp, dung tích 2.0L với công suất tối đa lên tới 395 mã lực.

Toyota Corolla thế hệ mới nhiều khả năng sẽ chính thức ra mắt vào đầu năm sau.

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