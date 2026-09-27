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Volkswagen ID.Era 8X lộ diện, tổng tầm hoạt động vượt 1.500 km

Số hóa - Xe

Volkswagen ID.Era 8X lộ diện, tổng tầm hoạt động vượt 1.500 km

Mẫu xe SUV hạng sang Volkswagen ID.Era 8X 2027 vừa xuất hiện những hình ảnh thực tế trước thời điểm mở bán vào ngày 28/9/2026 tại thị trường Trung Quốc.

Nguyễn Chung
Sau khi rò rỉ những thông tin kỹ thuật đầu tiên trên cổng thông tin của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, mẫu SUV cỡ lớn Volkswagen ID.Era 8X vừa chính thức xuất hiện hình ảnh thực tế. Volkswagen ID.Era 8X sở hữu kích thước tổng thể chiều dài x rộng x cao lần lượt 5.020 x 1.997 x 1.750 mm, đi cùng chiều dài cơ sở 2.970 mm.
Sau khi rò rỉ những thông tin kỹ thuật đầu tiên trên cổng thông tin của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, mẫu SUV cỡ lớn Volkswagen ID.Era 8X vừa chính thức xuất hiện hình ảnh thực tế. Volkswagen ID.Era 8X sở hữu kích thước tổng thể chiều dài x rộng x cao lần lượt 5.020 x 1.997 x 1.750 mm, đi cùng chiều dài cơ sở 2.970 mm.
Tương tự bản vẽ thiết kế công bố trước đó, diện mạo của xe mang nhiều đường nét đồng điệu với mẫu xe đàn anh ID.Era 9X. Khu vực đầu xe gây ấn tượng với dải đèn LED "Universal Light Wings" định vị nằm ngang kéo dài, kết hợp cụm đèn định vị ban ngày tạo hình chữ L đặc trưng.
Tương tự bản vẽ thiết kế công bố trước đó, diện mạo của xe mang nhiều đường nét đồng điệu với mẫu xe đàn anh ID.Era 9X. Khu vực đầu xe gây ấn tượng với dải đèn LED "Universal Light Wings" định vị nằm ngang kéo dài, kết hợp cụm đèn định vị ban ngày tạo hình chữ L đặc trưng.
Cụm đèn chiếu sáng chính áp dụng cấu trúc "Six-Core High-Energy Grid" tích hợp 6 bóng đèn xếp dọc, tạo hiệu ứng chiếu sáng phân lớp. Hệ thống đèn này có khả năng phát hiệu ứng ánh sáng tuần tự khi mở hoặc khóa cửa, đồng thời hiển thị trạng thái hoạt động của phương tiện.
Cụm đèn chiếu sáng chính áp dụng cấu trúc "Six-Core High-Energy Grid" tích hợp 6 bóng đèn xếp dọc, tạo hiệu ứng chiếu sáng phân lớp. Hệ thống đèn này có khả năng phát hiệu ứng ánh sáng tuần tự khi mở hoặc khóa cửa, đồng thời hiển thị trạng thái hoạt động của phương tiện.
Mặt trước xe duy trì cấu trúc lưới tản nhiệt khép kín, cản trước được tích hợp hốc gió trung tâm có tính năng đóng/mở chủ động. Nhiều chi tiết ngoại thất được sơn đen bóng như hốc gió, phần ốp vòm bánh xe và vòm gương chiếu hậu. Phía sau xe tiếp tục sở hữu dải đèn hậu LED nối liền ôm trọn chiều rộng thân xe cùng logo thương hiệu phát sáng.
Mặt trước xe duy trì cấu trúc lưới tản nhiệt khép kín, cản trước được tích hợp hốc gió trung tâm có tính năng đóng/mở chủ động. Nhiều chi tiết ngoại thất được sơn đen bóng như hốc gió, phần ốp vòm bánh xe và vòm gương chiếu hậu. Phía sau xe tiếp tục sở hữu dải đèn hậu LED nối liền ôm trọn chiều rộng thân xe cùng logo thương hiệu phát sáng.
Khoang cabin của Volkswagen ID.Era 8X tiếp tục kế thừa ngôn ngữ thiết kế từ dòng ID.Era 9X. Điểm nhấn trung tâm là màn hình kép cỡ lớn 15,6 inch độ phân giải 2.5K. Xe trang bị vô-lăng hai chấu tích hợp phím bấm chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số "Magic Screen" cùng dải màn hình cảm ứng Smart Surface bố trí tại vị trí táp-pi cửa.
Khoang cabin của Volkswagen ID.Era 8X tiếp tục kế thừa ngôn ngữ thiết kế từ dòng ID.Era 9X. Điểm nhấn trung tâm là màn hình kép cỡ lớn 15,6 inch độ phân giải 2.5K. Xe trang bị vô-lăng hai chấu tích hợp phím bấm chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số "Magic Screen" cùng dải màn hình cảm ứng Smart Surface bố trí tại vị trí táp-pi cửa.
Volkswagen ID.Era 8X được phát triển trên nền tảng khung gầm kỹ thuật số Xingyun. Hệ thống này kết hợp với trung tâm điều khiển khung gầm thông minh VMC, cho phép thực hiện các điều chỉnh động trong thời gian tính bằng mili giây. Xe còn được trang bị hệ thống treo khí nén hai buồng. Đáng chú ý là hệ thống được Volkswagen gọi là “thảm bay” thông minh, có khả năng dự đoán điều kiện mặt đường để chủ động điều chỉnh trạng thái hệ thống treo.
Volkswagen ID.Era 8X được phát triển trên nền tảng khung gầm kỹ thuật số Xingyun. Hệ thống này kết hợp với trung tâm điều khiển khung gầm thông minh VMC, cho phép thực hiện các điều chỉnh động trong thời gian tính bằng mili giây. Xe còn được trang bị hệ thống treo khí nén hai buồng. Đáng chú ý là hệ thống được Volkswagen gọi là “thảm bay” thông minh, có khả năng dự đoán điều kiện mặt đường để chủ động điều chỉnh trạng thái hệ thống treo.
Các công nghệ này hướng đến việc cải thiện khả năng kiểm soát thân xe và độ ổn định khi vận hành, đặc biệt trên những điều kiện mặt đường thay đổi. Khác với nhiều mẫu xe thuộc dòng ID sử dụng hệ truyền động thuần điện, ID.Era 8X được trang bị hệ thống EREV (hay xe điện mở rộng phạm vi hoạt động).
Các công nghệ này hướng đến việc cải thiện khả năng kiểm soát thân xe và độ ổn định khi vận hành, đặc biệt trên những điều kiện mặt đường thay đổi. Khác với nhiều mẫu xe thuộc dòng ID sử dụng hệ truyền động thuần điện, ID.Era 8X được trang bị hệ thống EREV (hay xe điện mở rộng phạm vi hoạt động).
Hệ thống gồm động cơ xăng 4 xi-lanh tăng áp, dung tích 1.5L, công suất tối đa 141 mã lực. Mô-tơ điện có công suất tối đa 295 mã lực và đảm nhiệm việc dẫn động xe. Volkswagen cung cấp cho ID.Era 8X hai tùy chọn pin dung lượng 51,1 kWh và 65,2 kWh. Theo tiêu chuẩn CLTC của Trung Quốc, phiên bản sử dụng pin 51,1 kWh có thể chạy thuần điện hơn 340 km.
Hệ thống gồm động cơ xăng 4 xi-lanh tăng áp, dung tích 1.5L, công suất tối đa 141 mã lực. Mô-tơ điện có công suất tối đa 295 mã lực và đảm nhiệm việc dẫn động xe. Volkswagen cung cấp cho ID.Era 8X hai tùy chọn pin dung lượng 51,1 kWh và 65,2 kWh. Theo tiêu chuẩn CLTC của Trung Quốc, phiên bản sử dụng pin 51,1 kWh có thể chạy thuần điện hơn 340 km.
Với bộ pin 65,2 kWh, phạm vi hoạt động bằng năng lượng điện tăng lên hơn 400 km. Khi kết hợp cả nhiên liệu xăng và năng lượng trong pin, tổng quãng đường di chuyển của hai phiên bản lần lượt vượt 1.400 km và 1.500 km. Các con số trên được công bố theo chu trình CLTC, vốn có phương pháp thử nghiệm khác với những tiêu chuẩn như WLTP hoặc EPA. Do đó, phạm vi vận hành thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện sử dụng.
Với bộ pin 65,2 kWh, phạm vi hoạt động bằng năng lượng điện tăng lên hơn 400 km. Khi kết hợp cả nhiên liệu xăng và năng lượng trong pin, tổng quãng đường di chuyển của hai phiên bản lần lượt vượt 1.400 km và 1.500 km. Các con số trên được công bố theo chu trình CLTC, vốn có phương pháp thử nghiệm khác với những tiêu chuẩn như WLTP hoặc EPA. Do đó, phạm vi vận hành thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện sử dụng.
Video: Hé lộ mâuyx xe SUV Volkswagen ID.Era 8X mới.
Nguyễn Chung
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