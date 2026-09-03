Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[INFOGRAPHIC] 10 tỉnh, thành thu nghìn tỷ đồng từ du lịch dịp 2/9

Kinh doanh - Địa ốc

[INFOGRAPHIC] 10 tỉnh, thành thu nghìn tỷ đồng từ du lịch dịp 2/9

Kỳ nghỉ Quốc khánh 5 ngày giúp nhiều điểm đến bứt phá, trong đó 10 tỉnh, thành ghi nhận doanh thu du lịch từ 1.000 tỷ đồng trở lên.

Thiên Anh
content-4.jpg
#Du lịch #doanh thu #Quốc khánh #dịp 2/9 #địa phương #kỳ nghỉ

Bài liên quan

Daily emagazine

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới