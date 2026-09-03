[INFOGRAPHIC] 10 tỉnh, thành thu nghìn tỷ đồng từ du lịch dịp 2/9

Kỳ nghỉ Quốc khánh 5 ngày giúp nhiều điểm đến bứt phá, trong đó 10 tỉnh, thành ghi nhận doanh thu du lịch từ 1.000 tỷ đồng trở lên.
Các mẫu xe SUV cao cấp dẫn động cầu sau của Mazda gồm CX-60, CX-70, CX-80 và CX-90 đã không đạt được mục tiêu doanh số toàn cầu chung vào năm ngoái.
Nhiều khách sạn hạng sang vừa tung ra các dòng bánh Trung thu 2026 với tạo hình mới lạ cùng nguyên liệu thượng hạng, đáp ứng nhu cầu biếu tặng cao cấp.
Bắc Kinh thắt chặt kiểm soát tài chính, truy thu tiền thuế và xử lý hình sự nhiều sai phạm để thanh lọc hệ sinh thái livestream trị giá hàng trăm tỷ USD.
Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, du lịch cả nước phục vụ khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025.
Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 thúc đẩy du lịch nội địa, nhiều điểm đến đón hàng trăm nghìn khách, tạo ra doanh thu khủng và lợi ích đa dạng cho ngành du lịch.
Sau nắng nóng, nhiều điều hòa Inverter giảm tới 50%, giá còn dưới 5 triệu đồng, mua sắm tiết kiệm mùa hè.
Nho mẫu đơn Trung Quốc từ hàng cao cấp đã giảm giá còn vài chục nghìn đồng/kg, phản ánh nguồn cung tăng nhanh và thị trường cạnh tranh gay gắt.
Dù giá cao, sầu riêng gai đen vẫn hút khách nhờ nguồn cung hạn chế và phân khúc cao cấp, giá bán gần 1 triệu đồng mỗi quả.
Dù kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, công trường dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh tại phường Tuần Châu vẫn nhộn nhịp.
Nhu cầu bánh Trung thu và sản phẩm mùa lễ trên Shopee tăng đột biến, giúp doanh nghiệp chuẩn bị tốt hơn cho mùa Trung thu sắp tới.
Sau 8 tháng tăng tốc thi công, đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đang hoàn thiện những hạng mục cuối.
Trong thời gian chờ Quốc lộ 6 “lột xác”, người dân vẫn phải đối mặt với ùn tắc kéo dài, đường xuống cấp, đi lại khó khăn và nguy cơ mất an toàn.
Việc Apple trì hoãn iPhone 18 bản tiêu chuẩn sang năm 2027 có thể giúp Samsung hưởng lợi trong ngắn hạn, giành ngôi vương smartphone toàn cầu.
Tour ngắn ngày qua cửa khẩu phía Bắc với giá từ 3,5 triệu đồng thu hút hàng nghìn khách, thay đổi cách tiếp cận du lịch nước ngoài của người Việt.
Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi, một bộ phận người Hà Nội chọn “foodtour tại chỗ”, thưởng thức đặc sản các vùng miền ngay trong Thủ đô dịp nghỉ lễ 2/9.
Cây hoa ké là loại mọc dại ven đường nhưng qua những bàn tay của "dân chơi" cây cảnh, chúng được tạo dáng bonsai bán giá vài trăm đến vài triệu đồng/cây.
Từng được trồng rải rác quanh nhà, đào tiên Pác Ả nay được bán với giá khoảng 75.000 đồng/kg và trở thành mặt hàng được săn đón.
Coi đồ hiệu như một khoản đầu tư có tính thanh khoản, Gen Z chủ động tìm đến hàng xa xỉ đã qua sử dụng, đẩy thị trường đồ cũ bước vào giai đoạn bùng nổ.
Sức hút của đồ gia dụng Nhật bãi vẫn rất lớn nhờ độ bền và giá rẻ. Tuy nhiên, thay vì mua vội, người tiêu dùng đang khắt khe hơn để chọn đúng hàng chuẩn.
Giá cherry Mỹ bán lẻ tại Hà Nội tăng vọt gần gấp đôi so với vụ trước, trong bối cảnh sản lượng tại các trang trại Mỹ sụt giảm và chi phí vận chuyển leo thang.
Thị trường điện máy sôi động với đợt xả hàng trưng bày giảm nửa giá, mang lại cơ hội mua sắm tiết kiệm nhưng cần tỉnh táo chọn lọc sản phẩm.