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[INFOGRAPHIC] 8 tháng năm 2026: Sức bật mới của cộng đồng doanh nghiệp

Kinh doanh - Địa ốc

[INFOGRAPHIC] 8 tháng năm 2026: Sức bật mới của cộng đồng doanh nghiệp

8 tháng năm 2026, số doanh nghiệp thành lập mới và lượng vốn đăng ký cùng tăng mạnh, cho thấy sức hấp dẫn và niềm tin kinh doanh đang được củng cố.

Thiên Anh
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#doanh nghiệp #thành lập mới #Vốn đăng ký #kinh doanh #Cộng đồng doanh nghiệp #Doanh nghiệp thành lập mới

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