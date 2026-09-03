[INFOGRAPHIC] 8 tháng năm 2026: Sức bật mới của cộng đồng doanh nghiệp

8 tháng năm 2026, số doanh nghiệp thành lập mới và lượng vốn đăng ký cùng tăng mạnh, cho thấy sức hấp dẫn và niềm tin kinh doanh đang được củng cố.