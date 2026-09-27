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Số hóa - Xe

BMW Motorrad hé lộ streetfighter giá rẻ F450 R ra mắt tháng 10/2026

BMW F450 R thế hệ mới đã chính thức được hé lộ, sẽ là mẫu xe naked-bike giá cả phải chăng nhất của BMW được dự đoán sẽ ra mắt ngay trong tháng 10/2026 tới.

Thảo Nguyễn
Video: Giới thiệu BMW Concept F 450 GS.

BMW Motorrad đã chính thức hé lộ mẫu xe streetfighter sắp ra mắt thông qua các kênh truyền thông xã hội của mình. Nhìn vào hình dáng, chiếc xe dường như là BMW F 450 R sắp ra mắt . Nó sẽ được phát triển dựa trên BMW F 450 GS hiện tại.

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BMW Motorrad hé lộ streetfighter giá rẻ F450 R ra mắt tháng 10/2026.

Mẫu streetfighter sắp ra mắt của BMW sẽ là chiếc môtô naked-bike tầm trung có giá cả phải chăng nhất của hãng, sau khi G 310 R trước đó đã bị ngừng sản xuất. Xe sẽ được trang bị động cơ tương tự như F 450 GS, sản sinh công suất 48PS và mô-men xoắn 43Nm. Tuy nhiên, có thể BMW cũng sẽ tinh chỉnh một chút để phù hợp với phong cách thể thao của xe.

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Xe sẽ được trang bị động cơ tương tự như F 450 GS, sản sinh công suất 48PS.

Ngoài ra, mẫu streetfighter này có thể sẽ sử dụng khung tương tự như mẫu GS thu nhỏ, nhưng sẽ có hệ thống treo và tinh chỉnh tập trung hơn vào đường phố. Hình ảnh hé lộ cũng cho thấy chiếc xe sở hữu bình xăng mạnh mẽ với các đường nét sắc sảo, thực sự làm nổi bật tổng thể kiểu dáng streetfighter.

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Mẫu streetfighter này có thể sẽ sử dụng khung tương tự như mẫu GS thu nhỏ, nhưng sẽ có hệ thống treo và tinh chỉnh tập trung hơn vào đường phố.

Góc nghiêng phuộc trước trông ngắn hơn và tạo nên dáng vẻ nhỏ gọn hơn. Điều này được kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng điều khiển, giúp chiếc xe trở nên khá linh hoạt. Mẫu xe này sẽ được chính thức ra mắt vào ngày 1/10/2026.

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