Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[INFOGRAPHIC] BĐS QUÝ II/2026: NGUỒN CUNG KHỞI SẮC, THANH KHOẢN CHƯA BỨT PHÁ

Kinh doanh - Địa ốc

[INFOGRAPHIC] BĐS QUÝ II/2026: NGUỒN CUNG KHỞI SẮC, THANH KHOẢN CHƯA BỨT PHÁ

Thị trường bất động sản Quý II/2026 ghi nhận nguồn cung tăng mạnh, song thanh khoản giảm, tồn kho nhích nhẹ lên và lãi suất cao tiếp tục gây sức ép lên sức mua.

Thiên Anh
content.jpg
#bất động sản #quý II 2026 #nguồn cung #thanh khoản #tồn kho #lãi suất

Daily emagazine

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới