Hot face sao Việt: Vợ chồng Đăng Khôi chụp ảnh tình tứ trong một sự kiện

Giải trí

Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi cùng diện trang phục tone đen huyền bí dự sự kiện. Hoa hậu Ý Nhi khoe vóc dáng với váy lụa màu xanh ngọc.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 19/12: Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi cùng diện trang phục tone đen huyền bí dự sự kiện. Ảnh: FB Dang Khoi Nguyen
Tin tức sao Việt 19/12: Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi cùng diện trang phục tone đen huyền bí dự sự kiện. Ảnh: FB Dang Khoi Nguyen
Hoa hậu Ý Nhi khoe vóc dáng với váy lụa màu xanh ngọc. Người đẹp đang có chuyến công tác tại Trung Quốc theo lời mời của một thương hiệu về làm đẹp. Ảnh: FB Huỳnh Trần Ý Nhi
Hoa hậu Ý Nhi khoe vóc dáng với váy lụa màu xanh ngọc. Người đẹp đang có chuyến công tác tại Trung Quốc theo lời mời của một thương hiệu về làm đẹp. Ảnh: FB Huỳnh Trần Ý Nhi
Ca sĩ Pha Lê tung bộ ảnh đón Giáng sinh màu đỏ rực rỡ. Ảnh: FB Pha Lê Crystal
Ca sĩ Pha Lê tung bộ ảnh đón Giáng sinh màu đỏ rực rỡ. Ảnh: FB Pha Lê Crystal
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà diện trang phục xuyên thấu 'mặc như không', khoe vóc dáng 'gái ba con' ở biển Hồ Tràm. Ảnh: FB Ho Ngoc Ha
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà diện trang phục xuyên thấu 'mặc như không', khoe vóc dáng 'gái ba con' ở biển Hồ Tràm. Ảnh: FB Ho Ngoc Ha
Ca sĩ Hiền Thục dạo chơi ở Thượng Hải. Ảnh: FB Hien Thuc
Ca sĩ Hiền Thục dạo chơi ở Thượng Hải. Ảnh: FB Hien Thuc
Sam được nhận xét 'như teen girl' khi khoe nhan sắc ở sân bay. Ảnh: FB Sam
Sam được nhận xét 'như teen girl' khi khoe nhan sắc ở sân bay. Ảnh: FB Sam
Hoa hậu H'hen Niê cùng ông xã đưa con gái ba tháng tuổi đến tiệc sinh nhật của mẹ chồng. Ảnh: FB Tuấn Khôi
Hoa hậu H'hen Niê cùng ông xã đưa con gái ba tháng tuổi đến tiệc sinh nhật của mẹ chồng. Ảnh: FB Tuấn Khôi
Dàn 'chị đẹp' gồm Minh Hằng, Ngọc Phước, Minh Tuyết và Tóc Tiên tập chương trình ở Hà Nội trong ánh hoàng hôn. Ảnh: FB Minh Hằng
Dàn 'chị đẹp' gồm Minh Hằng, Ngọc Phước, Minh Tuyết và Tóc Tiên tập chương trình ở Hà Nội trong ánh hoàng hôn. Ảnh: FB Minh Hằng
